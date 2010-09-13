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Впусти меня. Сага, 2010

2010 / США / Великобритания
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33 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

1983 год, Лос-Аламос, Нью-Мексико. Двенадцатилетний Оуэн – изгой среди своих сверстников и вечный объект насмешек школьных хулиганов. Единственной, с кем у подростка получается найти общий язык, становится девочка Эбби, недавно вселившаяся вместе со своим отцом в соседнюю квартиру. Пока что Оуэн даже не догадывается, что его новая подруга – вампир, которому уже несколько сотен лет.

  • В основу сюжета лег роман одноименный роман шведского писателя Юна Айвиде Линдквиста, изданный в 2004 году. В 2008 году произведение Линдквиста было впервые экранизировано, и в этом же году американские продюсеры купили права на ремейк на фестивале “Трайбека” в Нью-Йорке.
  • Стивен Кинг присвоил картине статус лучшего фильма 2010 года.
  • Режиссеру оригинальной шведской картины Томасу Альфредсону предлагали поставить ремейк, но он отказался.
  • Эпизод, в котором Эбби насилуют и превращают в вампира, режиссер Мэтт Ривз решил в итоге вырезать из финального монтажа, так как, по его мнению, сцена выбивалась из общей линии повествования.
  • Слово “вампир” за весь фильм можно услышать только один раз.
  • В сценах, где героиня Хлои Грейс Морец ходит босиком, актриса действительно была босая. Члены съемочной группы помогали согревать ей ноги в перерывах между дублями.
  • Съемки проходили на территории штата Нью-Мексико с ноября 2009 года по январь 2010 года.
     

Главный герой, 12-летний Оуэн, знакомится с загадочной соседкой Эбби, которая недавно переехала в город. Девочка оказывается вампиршей, и вместе с Оуэном они составят трогательную и необычную пару.

7.1 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2010
Премьера в России 25 ноября 2010
Премьера в мире 13 сентября 2010
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Мэтт Ривз
Мэтт Ривз
В ролях
Хлоя Грейс Морец
Хлоя Грейс Морец
Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Александра Баррези
Кара Буоно
Кара Буоно
Все актеры и съемочная группа
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Впусти меня. Сага
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Желание заработать понуждает прокатчиков совершать весьма курьезные вещи, переименовывая фильмы так, чтобы они хоть названиями походили на те или иные коммерческие хиты. Свежий американский ремейк шведского фильма 2008 года «Впусти меня» снабдили подзаголовком «Сага», дабы ловким движением рук прицепить его к «Сумеркам» и таким манером затащить в зал побольше восторженных юных дев, воспламеняемых непрестанными размышлениями о том, каким он будет –…
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