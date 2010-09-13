Впусти меня. Сага, 2010

1983 год, Лос-Аламос, Нью-Мексико. Двенадцатилетний Оуэн – изгой среди своих сверстников и вечный объект насмешек школьных хулиганов. Единственной, с кем у подростка получается найти общий язык, становится девочка Эбби, недавно вселившаяся вместе со своим отцом в соседнюю квартиру. Пока что Оуэн даже не догадывается, что его новая подруга – вампир, которому уже несколько сотен лет.