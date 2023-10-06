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Кладбище домашних животных: Родословные
Untitled Pet Sematary Project
Кладбище домашних животных: Родословные, 2023
2023 / США
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Жанр:
фэнтези
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Год выпуска
2023
Премьера онлайн
6 октября 2023
Премьера в мире
6 октября 2023
Возраст
18+
Режиссер
Линдси Бир
В ролях
Генри Томас
Саманта Мэтис
Пэм Гриер
Natalie Alyn Lind
Джексон Уайт
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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