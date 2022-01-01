Моя богиня, 1993

Кеити, рассеянный первокурсник, хочет заказать по телефону еду с доставкой и по ошибке попадает в организацию "Божественная помощь" — телефонную службу, предназначенную для облегчения жизни земных праведников. По вызову к нему прибывает юная богиня Бельданди, и предлагает исполнить одно его желание. Принимая все это за розыгрыш, Кеити просит хорошенькую девушку с белыми крыльями остаться с ним навсегда. Богиня не может ему отказать — потому что таковы правила "Центра божественных услуг", и еще потому что рассеянный парень ей определенно понравился.