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Моя богиня
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Aa! Megamisama! / Oh! My Goddess

Моя богиня, 1993

1993 / Япония
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Кеити, рассеянный первокурсник, хочет заказать по телефону еду с доставкой и по ошибке попадает в организацию "Божественная помощь" — телефонную службу, предназначенную для облегчения жизни земных праведников. По вызову к нему прибывает юная богиня Бельданди, и предлагает исполнить одно его желание. Принимая все это за розыгрыш, Кеити просит хорошенькую девушку с белыми крыльями остаться с ним навсегда. Богиня не может ему отказать — потому что таковы правила "Центра божественных услуг", и еще потому что рассеянный парень ей определенно понравился.

7.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1993
Режиссер
Хироаки Года
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Моя богиня 1 постер
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