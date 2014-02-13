Феи: Загадка пиратского острова, 2014

Главной героиней очередной части франшизы является фея Зарина, которой поручено хранить пыльцу. Она живо интересуется всем, что происходит вокруг, особенно необычными событиями. Когда ей для полета выдают желтую пыльцу, она не использует ее по назначению, а начинает проводить собственные опыты. Но эксперименты проходят неудачно, и Зарину изгоняют с острова. Она решает присоединиться к пиратам, путешествующим на летучем корабле. Спустя год она вернется в родной дом.
Феи — это маленькие существа природы, обладают особыми, волшебными способностями. Одной из таких есть, Динь — Динь, она родилась из первого смеха младенца с зонтиком одуванчика, они прилетели в Долину Фей, на волшебный остров Нетландия. Там юное создание перепробовала много чего, пока не узнала, что ее предназначение быть мастерицей. Динь — Динь, постоянно искала приключения, на свою голову. Ее подруги Иридесса — фея света, Розетта — садовая фея, фея всех животных и птиц — Фауна, также фея воды — Серебрянка, спасают горе подругу от нелепых ситуаций. Они помогают Динь — динь, разобраться во всем. И у фей новое приключение, все они оказались далеко от долины, на большом острове, раньше там никому из фей не доводилось быть.