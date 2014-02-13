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Феи: Загадка пиратского острова Феи: Загадка пиратского острова
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The Pirate Fairy

Феи: Загадка пиратского острова, 2014

2014 / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главной героиней очередной части франшизы является фея Зарина, которой поручено хранить пыльцу. Она живо интересуется всем, что происходит вокруг, особенно необычными событиями. Когда ей для полета выдают желтую пыльцу, она не использует ее по назначению, а начинает проводить собственные опыты. Но эксперименты проходят неудачно, и Зарину изгоняют с острова. Она решает присоединиться к пиратам, путешествующим на летучем корабле. Спустя год она вернется в родной дом.

  • Этот анимационный фильм является пятым по счету во франшизе про фей. При этом впервые главной героиней становится не Динь-Динь, а кто-то другой.
  • Режиссер Пегги Холмс призналась, что эту ленту посвятила Дж. М. Барри, который написал пьесу «Питер Пэн», а также оригинальной книге, вышедшей спустя 50 лет, и вдохновившей Уолта Диснея на мультфильм.
  • Пиратскому кораблю пытались придать как можно больше натурализма. Чтобы понять, как выглядят настоящие судна, декораторы отправились на побережье, где изучали основы строения кораблей, и узнавали специальные термины.
  • Это первый мультфильм от Диснея после смерти Ганса Конрида, в котором капитана Крюка озвучивал не Кори Бертон.

Феи — это маленькие существа природы, обладают особыми, волшебными способностями. Одной из таких есть, Динь — Динь, она родилась из первого смеха младенца с зонтиком одуванчика, они прилетели в Долину Фей, на волшебный остров Нетландия. Там юное создание перепробовала много чего, пока не узнала, что ее предназначение быть мастерицей. Динь — Динь, постоянно искала приключения, на свою голову. Ее подруги Иридесса — фея света, Розетта — садовая фея, фея всех животных и птиц — Фауна, также фея воды — Серебрянка, спасают горе подругу от нелепых ситуаций. Они помогают Динь — динь, разобраться во всем. И у фей новое приключение, все они оказались далеко от долины, на большом острове, раньше там никому из фей не доводилось быть.

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 13 февраля 2014
Премьера в мире 13 февраля 2014
Возраст 0+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Пегги Холмс
В ролях
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Мэй Уитман
Мэй Уитман
Ольга Арнтгольц
Ольга Арнтгольц
Оксана Федорова
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Феи: Загадка пиратского острова 8 постеров
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Феи: Загадка пиратского острова смотреть онлайн

Феи: Загадка пиратского острова
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