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Постер фильма Драконы Камелота
2.4
Киноафиша Фильмы Драконы Камелота
2.4

Драконы Камелота

, 2014
Dragons of Camelot
США / фэнтези / 18+
Постер фильма Драконы Камелота
2.4

О фильме

Королевство Камелота погружено в тьму после смерти благородного короля Артура. Правление перешло в руки жестокой колдуньи, сестры Морган. Командуя тремя могущественными драконами с помощью темной магии, она охотится на оставшихся рыцарей Круглого стола. Юный Галахад понимает, что чтобы добиться успеха, он должен найти других рыцарей и отца - Ланселота, который был в изгнании в течение многих лет. Только тогда они смогут вернуться в Камелот, убить Морган, её драконов и спасти леди Гвиневер и волшебника Мерлина.

В ролях

Александра Эванс
Dindrane
Марк Гриффин
Lancelot
Джеймс Нитти
Galahad
Сандра Дарнелл
Morgan Le Fay
Том Латимер
Bors
Селина Джиллз
Guinevere
Andrew Jarvis
Merlin
Craig Ryder
Percival
Vin Hawke
Sir Kay
Ник Корнуолл
Gawain
Режиссер Марк Л. Лестер
Сценарист Rafael Jordan, Eric Forsberg
Композитор Крис Кано
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 8 сентября 2014
Дата выхода
8 сентября 2014 Великобритания
28 ноября 2014 Германия 16
Производство Titan Global Entertainment, Mark L. Lester
Другие названия
Dragons of Camelot, The Dragons of Camelot, Dragones de Camelot, Haseena Aur Janwar 3, Smoki Camelotu, Zmajevi Kamelota, Драконите на Камелот, ドラゴン・フォース　聖剣伝説, Haseena Aur Janwar 2, The Dragons of Camelot - Die Legende von König Arthur

Рейтинг фильма

2.4
Оцените 10 голосов
2.5 IMDb
Обновлено 14 сентября 2022

Отзывы о фильме

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