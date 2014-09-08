Драконы Камелота, 2014

Королевство Камелота погружено в тьму после смерти благородного короля Артура. Правление перешло в руки жестокой колдуньи, сестры Морган. Командуя тремя могущественными драконами с помощью темной магии, она охотится на оставшихся рыцарей Круглого стола. Юный Галахад понимает, что чтобы добиться успеха, он должен найти других рыцарей и отца - Ланселота, который был в изгнании в течение многих лет. Только тогда они смогут вернуться в Камелот, убить Морган, её драконов и спасти леди Гвиневер и волшебника Мерлина.
|8 сентября 2014
|Великобритания
|28 ноября 2014
|Германия
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