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Драконы Камелота Драконы Камелота
Киноафиша Фильмы Драконы Камелота
Dragons of Camelot

Драконы Камелота, 2014

2014 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 2.3
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О фильме

Королевство Камелота погружено в тьму после смерти благородного короля Артура. Правление перешло в руки жестокой колдуньи, сестры Морган. Командуя тремя могущественными драконами с помощью темной магии, она охотится на оставшихся рыцарей Круглого стола. Юный Галахад понимает, что чтобы добиться успеха, он должен найти других рыцарей и отца - Ланселота, который был в изгнании в течение многих лет. Только тогда они смогут вернуться в Камелот, убить Морган, её драконов и спасти леди Гвиневер и волшебника Мерлина.

2.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 2.3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 8 сентября 2014
Возраст 16+
Режиссер
Марк Л. Лестер
В ролях
Александра Эванс
Марк Гриффин
Джеймс Нитти
Сандра Дарнелл
Том Латимер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Драконы Камелота 1 постер
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Драконы Камелота
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