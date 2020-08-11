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Игра престолов: премьера 8 сезона
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Game of Thrones

Игра престолов: премьера 8 сезона, 2019

2019 / США / Великобритания
9.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 9.2
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О фильме

Всего шесть эпизодов остается до эпического финала культовой фэнтези-драмы. Восьмого сезона заждались, но создатели обещают искупить томительные месяцы грандиозными съемками и шокирующими твистами. Это будет самый дорогой – под 100 миллионов долларов – сезон в истории саги, в котором каждая из шести серий фактически отдельный полнометражный фильм. Фанаты строят бесконечные теории и прогнозы, так как с подсказками уже давно покончено – заключительная часть экранизирует черновой вариант последней книги Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Огня». В финале седьмого сезона разрушив кусок великой Стены, армия Белых Ходоков во главе с Королем Ночи направилась вглубь Вестероса – покончить с цивилизацией. Получится ли объединить усилия против опасного врага у сильных мира Вестероса или они продолжат бороться за Трон? Как проявит себя каждый из игроков? Кто возглавит решающую битву с мертвыми? И есть ли у Вестероса шанс на хэппи энд?

9.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 9.2
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Режиссер
Дэвид Наттер
В ролях
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Кит Харингтон
Кит Харингтон
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Лина Хиди
Лина Хиди
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Игра престолов: премьера 8 сезона 1 постер
MTV Movie & TV Awards Лучший сериал
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
ignamihael 11 августа 2020, 19:44
Думаю про этот сериал уже сказано все!!!
КРУТЕЙШЕЕ, что я смотрел. Каждый сезон которого был лучше прежнего, огромное спасибо актерам все большие молодцы!!!
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15 апреля 2019 16:37
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