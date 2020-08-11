Игра престолов: премьера 8 сезона, 2019

Всего шесть эпизодов остается до эпического финала культовой фэнтези-драмы. Восьмого сезона заждались, но создатели обещают искупить томительные месяцы грандиозными съемками и шокирующими твистами. Это будет самый дорогой – под 100 миллионов долларов – сезон в истории саги, в котором каждая из шести серий фактически отдельный полнометражный фильм. Фанаты строят бесконечные теории и прогнозы, так как с подсказками уже давно покончено – заключительная часть экранизирует черновой вариант последней книги Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Огня». В финале седьмого сезона разрушив кусок великой Стены, армия Белых Ходоков во главе с Королем Ночи направилась вглубь Вестероса – покончить с цивилизацией. Получится ли объединить усилия против опасного врага у сильных мира Вестероса или они продолжат бороться за Трон? Как проявит себя каждый из игроков? Кто возглавит решающую битву с мертвыми? И есть ли у Вестероса шанс на хэппи энд?