Синий тигр хочет стать капитаном Стражей Вселенной, как и его исчезнувший отец. Ведь их миссия - охранять наш мир. Но у доктора Зло свои планы - он решил захватить Землю и восстановить на ней эру динозавров. Тигру и его команде предстоит обезвредить доктора Зло, предотвратить нашествие динозавров и найти своего отца!
|21 марта 2024
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|21 марта 2024
|Азербайджан
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|Казахстан
|6+
|29 апреля 2023
|Китай
|21 марта 2024
|Кыргызстан
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|Молдавия
|19 июля 2024
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|6+
|19 сентября 2024
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