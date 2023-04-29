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Постер мультфильма Стражи вселенной: как приручить динозавров
5.3
Стражи вселенной: как приручить динозавров - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Стражи вселенной: как приручить динозавров
5.3

Стражи вселенной: как приручить динозавров

, 2024
Cosmicrew: Storm Force
Китай / приключения, анимация, фэнтези / 18+
Приключенческий мультфильм о Стражах Вселенной и нашествии динозавров
Трейлеры
Постер мультфильма Стражи вселенной: как приручить динозавров
5.3
Стражи вселенной: как приручить динозавров - Дублированный трейлер
Стражи вселенной: как приручить динозавров  Дублированный трейлер

О фильме

Синий тигр хочет стать капитаном Стражей Вселенной, как и его исчезнувший отец. Ведь их миссия - охранять наш мир. Но у доктора Зло свои планы - он решил захватить Землю и восстановить на ней эру динозавров. Тигру и его команде предстоит обезвредить доктора Зло, предотвратить нашествие динозавров и найти своего отца!

В ролях

Лю Жобань
Чжэн Лянь
Режиссер Peng Liu
Сценарист Peng Liu
Композитор Léa Ren
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 29 апреля 2023
Дата выхода
21 марта 2024 Россия Экспонента
21 марта 2024 Азербайджан
21 марта 2024 Казахстан 6+
29 апреля 2023 Китай
21 марта 2024 Кыргызстан
21 марта 2024 Молдавия
19 июля 2024 Турция
21 марта 2024 Узбекистан 6+
19 сентября 2024 Украина 0+
13 марта 2026 Южная Корея ALL
Сборы в мире $110 780
Другие названия
Cosmicrew: Storm Force, Стражи Вселенной: Как приручить динозавров, Mavi Kaplan ve Fırtına Takım, Відважні герої: Сила Шторма, Ғалам сақшылары: динозаврларды қалай қолға үйрету керек, Космическая команда. Штормовой отряд

Рейтинг мультфильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

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Стражи вселенной: как приручить динозавров - Дублированный трейлер
Стражи вселенной: как приручить динозавров Дублированный трейлер
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