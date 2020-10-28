Колдовство: Новый ритуал, 2020

Поклонники фильмов-ужасов, которым не хватает жутких историй для Хэллоуина, могут порадоваться сиквелу культовой картины «Колдовство» 1996 года.
Оригинальный фильм «Колдовство» стал неожиданным хитом еще в 1996 году и до сих пор остается своего рода классикой. Темы расширения прав и свободы женщин, которые поднял в своей картине режиссер Эндрю Флеминг, вдохновляли и продолжают вдохновлять девушек-подростков.
«Колдовство» 1996 года был посвящен группе девочек-изгоев в католической школе, которые вместе начали заниматься колдовством. Поначалу эта идея всем кажется интересной, но в конце концов девушки теряют голову.
Сиквел «Колдовство: Новый ритуал» рассказывает историю под таким же углом, но уже для нового поколения и с использованием других элементов. Ханна — новенькая в своей школе. Она пока никого не знает и у нее совсем нет друзей. Из-за одного неприятного конфуза в классе девушка становится объектом насмешек со стороны одноклассников. Только три девушки приходят к ней на помощь, несмотря на то что они едва знакомы. Незнакомки сразу понимают, что Ханна — одна из них, и приглашают ее провести с ними время. Во время посиделок девочки устраивают для Ханны настоящий ритуал. Оказывается, обыкновенные старшеклассницы — могущественные ведьмы, а новенькая Ханна — та, кого они давно ждали.
Теперь Ханне необходимо контролировать свои силы и постараться поверить в себя. Вскоре девочки понимают, что они сильнее, чем предполагали, и начинают экспериментировать с магией. Однако все заходит слишком далеко.
Оригинальная картина «Колдовство» в свое время имела большой успех и заработала 55 млн долларов при бюджете 15 млн.
«Колдовство: Новый ритуал» является не ремейком, а сиквелом, действие которого происходит через 20 лет после оригинала.
Режиссером картины выступила Зои Листер-Джонс. Это ее вторая полнометражная работа после «Группы «Лейкопластырь». Эндрю Флеминг, режиссер оригинальной ленты 1996 года, стал продюсером.
В фильме снялся Дэвид Духовны, известный своей ролью в сериале «Блудливая Калифорния». В «Колдовстве: Новый ритуал» он будет отцом одной из девочек. А мать Ханны сыграла актриса Мишель Монахэн («Настоящий детектив», «Исходный код», «На крючке», «Лучшее во мне»).
Главные роли исполнили молодые актрисы Кэйли Спени («Программисты»), Гидеон Одлон («Общество»), Лови Симон («Оранжевый — хит сезона») и Зои Луна («Поза»).
Основные съемки начались в октябре 2019 года в Торонто.
Во время съемок режиссер Зои Листер-Джонс дала интервью, в котором объяснила, что сиквел будет сосредоточен на проблемах нового поколения.
«Колдовство: Новый ритуал» содержит несколько отсылок к оригинальной ленте. Например, фраза из оригинала «Мы и есть фрики, мистер», ставшая девизом аутсайдеров, упоминается и в сиквеле.
«Колдовство: Новый ритуал» представляет более разнообразную и инклюзивную группу женщин, чем это было в оригинальном фильме. В отличие от «Колдовства» 1996 года, в сиквеле в главных ролях представлены темнокожая актриса Лови Симон и латиноамериканка транс-женщина Зои Луна.
Честолюбивая четверка юных ведьм обретает новые колдовские силы, с которыми оказывается не так просто справиться…