Колдовство: Новый ритуал, 2020

Поклонники фильмов-ужасов, которым не хватает жутких историй для Хэллоуина, могут порадоваться сиквелу культовой картины «Колдовство» 1996 года.

Оригинальный фильм «Колдовство» стал неожиданным хитом еще в 1996 году и до сих пор остается своего рода классикой. Темы расширения прав и свободы женщин, которые поднял в своей картине режиссер Эндрю Флеминг, вдохновляли и продолжают вдохновлять девушек-подростков.

«Колдовство» 1996 года был посвящен группе девочек-изгоев в католической школе, которые вместе начали заниматься колдовством. Поначалу эта идея всем кажется интересной, но в конце концов девушки теряют голову.

Сиквел «Колдовство: Новый ритуал» рассказывает историю под таким же углом, но уже для нового поколения и с использованием других элементов. Ханна — новенькая в своей школе. Она пока никого не знает и у нее совсем нет друзей. Из-за одного неприятного конфуза в классе девушка становится объектом насмешек со стороны одноклассников. Только три девушки приходят к ней на помощь, несмотря на то что они едва знакомы. Незнакомки сразу понимают, что Ханна — одна из них, и приглашают ее провести с ними время. Во время посиделок девочки устраивают для Ханны настоящий ритуал. Оказывается, обыкновенные старшеклассницы — могущественные ведьмы, а новенькая Ханна — та, кого они давно ждали.

Теперь Ханне необходимо контролировать свои силы и постараться поверить в себя. Вскоре девочки понимают, что они сильнее, чем предполагали, и начинают экспериментировать с магией. Однако все заходит слишком далеко.