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Колдовство: Новый ритуал Колдовство: Новый ритуал
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Колдовство: Новый ритуал, 2020

2020 / США
5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Юные ведьмы обретают колдовскую мощь, с которой не в силах совладать.
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Поклонники фильмов-ужасов, которым не хватает жутких историй для Хэллоуина, могут порадоваться сиквелу культовой картины «Колдовство» 1996 года.

Оригинальный фильм «Колдовство» стал неожиданным хитом еще в 1996 году и до сих пор остается своего рода классикой. Темы расширения прав и свободы женщин, которые поднял в своей картине режиссер Эндрю Флеминг, вдохновляли и продолжают вдохновлять девушек-подростков. 

«Колдовство» 1996 года был посвящен группе девочек-изгоев в католической школе, которые вместе начали заниматься колдовством. Поначалу эта идея всем кажется интересной, но в конце концов девушки теряют голову.

 Сиквел «Колдовство: Новый ритуал» рассказывает историю под таким же углом, но уже для нового поколения и с использованием других элементов. Ханна — новенькая в своей школе. Она пока никого не знает и у нее совсем нет друзей. Из-за одного неприятного конфуза в классе девушка становится объектом насмешек со стороны одноклассников. Только три девушки приходят к ней на помощь, несмотря на то что они едва знакомы. Незнакомки сразу понимают, что Ханна — одна из них, и приглашают ее провести с ними время. Во время посиделок девочки устраивают для Ханны настоящий ритуал. Оказывается, обыкновенные старшеклассницы — могущественные ведьмы, а новенькая Ханна — та, кого они давно ждали.

Теперь Ханне необходимо контролировать свои силы и постараться поверить в себя. Вскоре девочки понимают, что они сильнее, чем предполагали, и начинают экспериментировать с магией. Однако все заходит слишком далеко.

Оригинальная картина «Колдовство» в свое время имела большой успех и заработала 55 млн долларов при бюджете 15 млн.

«Колдовство: Новый ритуал» является не ремейком, а сиквелом, действие которого происходит через 20 лет после оригинала. 

Режиссером картины выступила Зои Листер-Джонс. Это ее вторая полнометражная работа после «Группы «Лейкопластырь». Эндрю Флеминг, режиссер оригинальной ленты 1996 года, стал продюсером. 

В фильме снялся Дэвид Духовны, известный своей ролью в сериале «Блудливая Калифорния». В «Колдовстве: Новый ритуал» он будет отцом одной из девочек. А мать Ханны сыграла актриса Мишель Монахэн («Настоящий детектив», «Исходный код», «На крючке», «Лучшее во мне»).

Главные роли исполнили молодые актрисы Кэйли Спени («Программисты»), Гидеон Одлон («Общество»), Лови Симон («Оранжевый — хит сезона») и Зои Луна («Поза»).

Основные съемки начались в октябре 2019 года в Торонто. 

Во время съемок режиссер Зои Листер-Джонс дала интервью, в котором объяснила, что сиквел будет сосредоточен на проблемах нового поколения. 

 «Колдовство: Новый ритуал» содержит несколько отсылок к оригинальной ленте. Например, фраза из оригинала «Мы и есть фрики, мистер», ставшая девизом аутсайдеров, упоминается и в сиквеле.

«Колдовство: Новый ритуал» представляет более разнообразную и инклюзивную группу женщин, чем это было в оригинальном фильме. В отличие от «Колдовства» 1996 года, в сиквеле в главных ролях представлены темнокожая актриса Лови Симон и латиноамериканка транс-женщина Зои Луна.

Честолюбивая четверка юных ведьм обретает новые колдовские силы, с которыми оказывается не так просто справиться…

5.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 19 ноября 2020
Премьера онлайн 28 октября 2020
Премьера в мире 28 октября 2020
Возраст 16+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Зои Листер-Джонс
Зои Листер-Джонс
В ролях
Мишель Монахан
Мишель Монахан
Кэйли Спэни
Кэйли Спэни
Дэвид Духовны
Дэвид Духовны
Гидеон Адлон
Гидеон Адлон
Николас Голицын
Николас Голицын
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Юная Лили переезжает в небольшой город к новому жениху своей мамы Адаму, в одиночку воспитывающему троих сыновей. В первые же дни девочка попадает в школе в трудную ситуацию и знакомится с тремя подругами — ведьмами, которым как раз не хватает четвертой участницы, чтобы собрать шабаш. Вместе у них наконец получается полноценно овладеть магией. Разумеется, подростки начинают использовать силы в своих интересах, хотя никакого серьезного они вреда не приносят, наказывая лишь хулиганов. Но…
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evg2050607 2 декабря 2020, 22:13
Злодей уставший агент цру мог бы быть посверепее
Селена Тихая 22 ноября 2020, 10:59
Скучный фильм, не интригующий сюжетом.
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14 голосов
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саундтрек фильма Колдовство: Новый ритуал
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