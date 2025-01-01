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Постер мультфильма Мария, Мирабела
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Киноафиша Фильмы Мария, Мирабела

Мария, Мирабела

Maria, Mirabella 18+
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О фильме

Однажды Фея леса в наказание за ложь заморозила лапки лягушонка Кваки в ручье. Теперь он больше не может весело скакать по округе, как прежде. К радости героя, ему помогли гуляющие поблизости девочки – Мария и Мирабела. Подруги отправились в Фее леса, чтобы попросить ее снять с лягушонка заклятие, а по пути пришли на помощь другим лесным обитателям – бабочке Омиде и светлячку Скиперичу. До полуночи Мария и Мирабела должны попасть в гости к Фее, иначе их новые друзья так и останутся заколдованными…

  • Фильм является анимационно-художественным – то есть мультипликационные вставки соседствуют в нем с игровыми сценами с участием настоящих актеров. 
  • «Мария, Мирабела» – совместный проект советских и румынских кинокомпаний. Поскольку в кадре звучат песни на стихи молдавского поэта Григория Виеру, перевод на русский язык был выполнен Евгением Аграновичем и Валентином Берестовым. 
  • На момент съемок юные исполнительницы главных ролей – Гильда Монолеску и Медея Маринеску – еще не умели читать и выучить текст не могли, большая часть их реплик была импровизацией. 
  • На Международном конкурсе фильмов в итальянском городе Джиффони картина была отмечена первым призом в категории «Мультипликационное кино».

Герои этого цветного рисованного, полнометражного мультфильма — лягушонок Кваки, Светлячок и Бабочка дружно жили в лесу. Но случилась беда — Светлячок разучился светить, Бабочка разучилась летать, а лягушонок вмерз в льдину, не успев спрятаться от мороза. Ужас, да? Но, слава Богу, сестры-близнецы Мария и Мирабела с помощью доброй лесной Феи помогли им вернуться в лес, и все стало как прежде.

Страна СССР / Румыния
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 21 декабря 1981
Дата выхода
3 марта 1982 Россия 6+
21 декабря 1981 Румыния
3 марта 1982 СССР
Производство Casa de Filme Cinci, Casei de filme 5, Moldova Film
Другие названия
Maria, Mirabella, Мария, Мирабела, Az erdő szépe, Kurnu Kurnuttajan ihmeelliset seikkailut, La foresta incantata, Maria i Mirabela, Maria Mirabela, Maria och Mirabella, Maria und Mirabella, Марія, Мірабела
Режиссер
Ион Попеску-Гопо
Наталья Бодюл
В ролях
Леонид Серебренников
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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Мария, Мирабела

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