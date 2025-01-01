Однажды Фея леса в наказание за ложь заморозила лапки лягушонка Кваки в ручье. Теперь он больше не может весело скакать по округе, как прежде. К радости героя, ему помогли гуляющие поблизости девочки – Мария и Мирабела. Подруги отправились в Фее леса, чтобы попросить ее снять с лягушонка заклятие, а по пути пришли на помощь другим лесным обитателям – бабочке Омиде и светлячку Скиперичу. До полуночи Мария и Мирабела должны попасть в гости к Фее, иначе их новые друзья так и останутся заколдованными…