Семь воронов, 2015

Экранизация классической сказки Божены Немцовой «Семь воронов». Главная героиня сказки родилась в семье пекаря, где за несколько лет до этого стряслась страшная беда: мать в сердцах прокляла своих семерых сыновей и те превратились в воронов. Родители скрывали свое горе от Богданки. Но когда девушка подросла и узнала о проклятии братьев, то решила, что должна их спасти. Дляспасения братьев нужно сшить каждому по рубашке, но не простой – Богданке самой предстояло сеять, собирать, трепать лен, прясть, ткать полотно и шить.