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Семь воронов Семь воронов
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Sedmero krkavců

Семь воронов, 2015

2015 / Чехия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Экранизация классической сказки Божены Немцовой «Семь воронов». Главная героиня сказки родилась в семье пекаря, где за несколько лет до этого стряслась страшная беда: мать в сердцах прокляла своих семерых сыновей и те превратились в воронов. Родители скрывали свое горе от Богданки. Но когда девушка подросла и узнала о проклятии братьев, то решила, что должна их спасти. Дляспасения братьев нужно сшить каждому по  рубашке, но не простой – Богданке самой предстояло сеять, собирать, трепать лен, прясть, ткать полотно и шить. 

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 28 мая 2015
Возраст 6+
Режиссер
Алице Неллис
В ролях
Сюзана Быджовска
Марта Иссова
Марта Иссова
Чонгор Кассаи
Вацлав Неужил
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Семь воронов 1 постер
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