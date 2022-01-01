Капитан Немо, 1975

Многосерийный фильм «Капитан Немо» — экранизация фантастических произведений Жюля Верна, снятая в 1970-х годах. Действие происходит во второй половине XIX века. На дворе XIX столетие, век невиданного ранее прогресса техники и точных наук, но военное судоходство все равно под угрозой. Некий морской монстр атакует военные суда, большую часть из которых он с легкостью уничтожает. Лишь редким удается спастись, пускай и с большими повреждениями. На поиск и уничтожение подводного монстра направлен фрегат с профессором Аронаксом, его лакеем Конселем и гарпунером Недом Лэндом на борту. Победителем из этой схватки судно не выходит, и троица героев начинает свои подводные странствия.

В 1 серии «Капитана Немо» участники экспедиции по борьбе с подводным чудовищем не по своей воле оказываются за бортом. Ученому Аронаксу, слуге Конселю и гарпунщику Лэнду теперь предстоит открывать тайны подводного мира.

Во 2 серии командир подводного судна «Наутилус» делится с гостями своей историей. Биография его поистине печальна и раскрывает мотивы его «пиратских» действий. Кроме того, он демонстрирует новым товарищам чудеса неизведанного мира в океане.

В 3 серии для «Наутилуса» настало время помериться силами с британским военным судном. Оно хорошо вооружено и идет на большой скорости. Его старший офицер преисполнен решимости разделаться, наконец, с наглым противником.