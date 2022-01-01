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Капитан Немо Капитан Немо
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Капитан Немо, 1975

1975 / СССР
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Многосерийный фильм «Капитан Немо» — экранизация фантастических произведений Жюля Верна, снятая в 1970-х годах. Действие происходит во второй половине XIX века. На дворе XIX столетие, век невиданного ранее прогресса техники и точных наук, но военное судоходство все равно под угрозой. Некий морской монстр атакует военные суда, большую часть из которых он с легкостью уничтожает. Лишь редким удается спастись, пускай и с большими повреждениями. На поиск и уничтожение подводного монстра направлен фрегат с профессором Аронаксом, его лакеем Конселем и гарпунером Недом Лэндом на борту. Победителем из этой схватки судно не выходит, и троица героев начинает свои подводные странствия.

В 1 серии «Капитана Немо» участники экспедиции по борьбе с подводным чудовищем не по своей воле оказываются за бортом. Ученому Аронаксу, слуге Конселю и гарпунщику Лэнду теперь предстоит открывать тайны подводного мира. 

Во 2 серии командир подводного судна «Наутилус» делится с гостями своей историей. Биография его поистине печальна и раскрывает мотивы его «пиратских» действий. Кроме того, он демонстрирует новым товарищам чудеса неизведанного мира в океане. 

В 3 серии для «Наутилуса» настало время помериться силами с британским военным судном. Оно хорошо вооружено и идет на большой скорости. Его старший офицер преисполнен решимости разделаться, наконец, с наглым противником.

  • Фильм создан по мотивам фантастических романов Жюля Верна «20000 лье под водой» и «Паровой дом».
  • Для создания интерьеров подводного корабля “Наутилус” в павильонах Одесской киностудии было построено несколько сотен квадратных метров декораций.
  • Морские сцены с участием подводной лодки снимались в бассейне с помощью миниатюрных макетов. Натурные же морские съемки проходили в Крыму, в том числе в Севастопольском дельфинарии.
  • Владимир Талашко, сыгравший Неда Лэнда, сам придумал добавить на лицо своему герою шрам. Позже актер расплатился за это: за год ежедневного нанесения грима кожа на его лице очень сильно испортилась, да и приходить на съемки за несколько часов до появления других актеров и все это время наносить грим было не очень приятно.

Морское чудовище уничтожает военные корабли, и знаменитый профессор Аронакс отправляется в карательную экспедицию. После неудачного сражения с чудовищем корабль идет ко дну, а профессор, его слуга Консель и китобой Нед Лэнд попадают на подводный корабль и совершают удивительное путешествие под водой.

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 6 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 25 января 1975
Возраст 12+
Режиссер
Василий Левин
В ролях
Владислав Дворжецкий
Владимир Талашко
Михаил Кононов
Михаил Кононов
Владимир Басов
Владимир Басов
Марианна Вертинская
Марианна Вертинская
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Капитан Немо 1 постер
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Капитан Немо смотреть онлайн

Капитан Немо
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