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Малефисента Малефисента
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Maleficent

Малефисента, 2014

2014 / США
7.4 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой фее, подружившейся с парнем-человеком, предстоит пережить дружбу и влюбленность а затем, в опасной ситуации, столкнуться с предательством...

  • Ремейк и спин-офф диснеевской «Спящей красавицы» 1959 года. Сборы в международном прокате — 758 миллионов долларов. Успех этого проекта подтолкнул компанию «Дисней» к съемкам сиквела.
  • Анджелина Джоли призналась, что у нее хранится дома пара рогов. Она тесно сотрудничала с дизайнерами костюмов и грима, создавая угрожающий образ. Руководители Disney возражали, надеясь использовать красоту актрисы в маркетинге, но она настояла на том, чтобы персонаж сохранил более пугающий вид, чем анимационное воплощение. Она самостоятельно выполняла трюки, используя ремни безопасности для сцен полета и битв.
  • В основу речи и акцента героини легла озвучка Элеоноры Одли в оригинале. Смех феи Джоли репетировала перед собственными детьми, и они выбрали лучший вариант.
  •  На второй день выставки Disney D23 Expo в конференц-центре Анахайма, 10 августа 2013 года, Джоли призналась, что напугала малышей — она была в костюме. Один из них сказал: «Мамочка, забери меня отсюда, ведьма со мной разговаривает!». Джоли добавила, что ее дочь Вивьен Джоли-Питт, сыгравшая юную Аврору, была единственным ребенком, который ее не боялся.

Юная волшебница Малефисента вела уединенную жизнь в зачарованном лесу, окруженная сказочными существами, но однажды все изменилось…В её мир вторглись люди, которые принесли с собой разрушение и хаос, и Малефисенте пришлось встать на защиту своих подданных, призвав на помощь могущественные тёмные силы. В пылу борьбы Малефисента наложила страшное заклятие на новорожденную дочь короля, прекрасную Аврору. Но, наблюдая за тем, как растет маленькая принцесса, Малефисента начинает сомневаться в правильности своего поступка - ведь, возможно, именно Аврора может вдохнуть новую жизнь в волшебное лесное царство.

7.4 Оцените
53 голоса Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 29 мая 2014
Премьера в мире 28 мая 2014
Возраст 12+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Роберт Стромберг
В ролях
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Брентон Туэйтс
Брентон Туэйтс
Индия Айли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Малефисента 13 постеров
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«Малефисента» не просто диснеевская переделка диснеевской же «Спящей красавицы» 1959 года в духе диснеевского же «Холодного сердца». «Малефисента» – это фильм-манифест, яростно и самозабвенно провозглашающий торжество феминистской демократии. С первых же кадров сценаристка Линда Вулвертон противопоставляет королевству, возглавляемому алчными, жестокими и тщеславными мужчинами, сказочную страну, живущую на началах народного самоуправления…
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