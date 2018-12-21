Снежная королева: Зазеркалье, 2019

Волшебный мир может исчезнуть, если его не спасти. На помощь снова приходит маленькая девочка Герда. Конечно же, она не справится без своих волшебных друзей, но именно от неё будет зависеть судьба мира магии и сказок.

Ей предстоит освободить волшебных существ из «Зазеркалья» и ещё раз напомнить всему миру, что дружба и вера в хорошее способны преодолеть любые трудности и преграды.