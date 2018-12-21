Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Снежная королева: Зазеркалье Снежная королева: Зазеркалье
Киноафиша Фильмы Снежная королева: Зазеркалье

Снежная королева: Зазеркалье, 2019

2019 / Россия
7.2 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
Четвертый фильм франшизы о Снежной королеве и приключениях Герды
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Волшебный мир может исчезнуть, если его не спасти. На помощь снова приходит маленькая девочка Герда. Конечно же, она не справится без своих волшебных друзей, но именно от неё будет зависеть судьба мира магии и сказок.

Ей предстоит освободить волшебных существ из «Зазеркалья» и ещё раз напомнить всему миру, что дружба и вера в хорошее способны преодолеть любые трудности и преграды.

- Помогал в создании мультфильма Роберт Ленс, который работал с такими проектами как «Шрек», «История игрушек» и «Красавица и чудовище»

- Мультфильм будет уже четвертой частью франшизы «Снежная королева», стартовавшей в 2012 году.

Могущественный король Хагард чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства — все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда. Ведь ее главная сила не в волшебстве, а вере в добро и дружбу. В новом приключении на помощь Герде придут тролли, пираты и даже сама Снежная Королева.

7.2 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 1 января 2019
Премьера онлайн 14 апреля 2020
Премьера в мире 21 декабря 2018
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Алексей Цицилин
Алексей Цицилин
В ролях
Лина Иванова
Николай Быстров
Николай Быстров
Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Никита Прозоровский
Всеволод Кузнецов
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Снежная королева 3: огонь и лед
Снежная королева 3: огонь и лед (2016)
6.8846154
Снежная Королева 2: Перезаморозка
Снежная Королева 2: Перезаморозка (2014)
6.125
Мультфильм находится в подборках
Лучшие отечественные фильмы для всей семьи Лучшие отечественные фильмы для всей семьи
Лучшие российские фильмы для детей Лучшие российские фильмы для детей
Постер мультфильма Снежная королева: Зазеркалье 4 постера
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Снежная королева: Зазеркалье смотреть онлайн

Снежная королева: Зазеркалье
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Снежная королева 3: огонь и лед
 
Снежная Королева 2: Перезаморозка
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В волшебной стране волшебство больше не в моде. Всем наплевать на шапки-невидимки ручной работы и на омолаживающие зеркала. Поэтому дела у родителей Герды, торгующих первосортной магией, идут на редкость паршиво. Впрочем, у девочки есть свой повод для грусти: в семье профессиональных чародеев только у нее отсутствуют магические таланты. Когда брат и родители отправляются в королевский дворец пробоваться на должность придворного мага, Герда остается сторожить лавку. Вскоре до нее доносятся…
Читать
tanita_ru 19 января 2019, 18:08
Мультфильм для аудитории 6+. Ну максимум, 10+. Для 12-ти, мне кажется, никак, для 45-ти совсем никак. Он слишком примитивен.
P.S. До этого смотрела только первую часть, и она мне понравилась.
karloper 4 января 2019, 06:56
фильм посмотреть не можем так как на сайте киномира не возможно купить билеты в эдем! Это не в первый раз!
Отзывы Написать
37 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Мультфильмы русской студии Wizart выйдут на Amazon и iTunes Анимационные фильмы можно будет увидеть не только дома, но и в кинотеатре.  
Написать
11 июня 2020 14:19
Российские фильмы заработали за рубежом свыше $50 млн в 2019 году Больше всего «нашим» кино интересуется китайская публика.
Написать
19 мая 2020 15:05
В озвучке мультфильма «Снежная королева: Зазеркалье» приняли участие звезды отечественной кино- и телеиндустрии Персонажи мультфильма «Снежная королева: Зазеркалье» заговорят голосами Ляйсан Утяшевой, Ирины Безруковой и Надежды Ангарской. Лясан Утяшева озвучила Альфиду, Ирина Безрукова – Уну,
Написать
14 декабря 2018 03:05
Все новости мультфильма
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши