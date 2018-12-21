Снежная королева: Зазеркалье, 2019

Волшебный мир может исчезнуть, если его не спасти. На помощь снова приходит маленькая девочка Герда. Конечно же, она не справится без своих волшебных друзей, но именно от неё будет зависеть судьба мира магии и сказок.
Ей предстоит освободить волшебных существ из «Зазеркалья» и ещё раз напомнить всему миру, что дружба и вера в хорошее способны преодолеть любые трудности и преграды.
- Помогал в создании мультфильма Роберт Ленс, который работал с такими проектами как «Шрек», «История игрушек» и «Красавица и чудовище»
- Мультфильм будет уже четвертой частью франшизы «Снежная королева», стартовавшей в 2012 году.
Могущественный король Хагард чуть не потерял семью из-за Снежной Королевы. Он находит способ очистить мир от волшебства — все обладатели магических способностей отныне заточены в Зазеркалье. Остановить его и не дать сказке навсегда исчезнуть из нашего мира может только Герда. Ведь ее главная сила не в волшебстве, а вере в добро и дружбу. В новом приключении на помощь Герде придут тролли, пираты и даже сама Снежная Королева.
P.S. До этого смотрела только первую часть, и она мне понравилась.