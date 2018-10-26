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Щелкунчик и четыре королевства Щелкунчик и четыре королевства
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The Nutcracker and the Four Realms

Щелкунчик и четыре королевства, 2018

2018 / США
7.3 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
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Девочка Клара отправляется в захватывающее путеществие в таинственные и опасные миры
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Свое видение всемирно известной сказки о Щелкунчике представляет шведский режиссер и номинант на премию «Оскар» Лассе Халльстрём («Хатико», «Что гложет Гилберта Грейпа?», «Собачья жизнь»). Главные роли в этом фэнтези исполнили Кира Найтли («Пираты Карибского моря», «Реальная любовь»), Морган Фриман («Семь», «Побег из Шоушенка»), Маккензи Фой («Сумерки») и многие другие.

Фильм «Щелкунчик и четыре королевства» расскажет о девочке по имени Клара, которой предстоит отправиться в невероятное путешествие по разным королевствам. Она встретит множество сказочных существ и посетит добрые и волшебные королевства, но ей придется столкнуться и с темной стороной волшебного мира. В мрачном и страшном королевстве ей придется найти Щелкунчика.

- В декабре 2017 стало известно, что студия решила доснять фильм, для чего пригласила создателя фильма "Первый мститель" Джо Джонстона

- Проект совмещает в себе живые съемки и CGI-образы

- «Щелкунчик и четыре королевства» основан на балете Петра Чайковского и сказке Гофмана

- Кира Найтли и Мэттью МакФейден уже в третий раз работают вместе после " Гордость и предубеждение" (2005) и "Анна Каренина" (2012).

- Из-за выхода этой картины Disney отодвинула релиз "Мулан"

- Хелен Миррен и Морган Фримен вместе снимались в фильме "РЭД"

- Кира Найтли и Хелен Миррен вместе снимались в "Призрачной красоте"

- Хелен Миррен снималась в фильме Лассе Халльстрема "Пряности и радости"

 

Классическая история о Щелкунчике возвращается в новом прочтении. Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем. Одна из самых волшебных историй снова на больших экранах в декабре 2018 года!

7.3 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 декабря 2018
Премьера онлайн 6 февраля 2019
Премьера в мире 26 октября 2018
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Лассе Халльстрем
Лассе Халльстрем
В ролях
Морган Фриман
Морган Фриман
Маккензи Фой
Маккензи Фой
Кира Найтли
Кира Найтли
Мисти Коупленд
Мисти Коупленд
Чарльз Райли
Чарльз Райли
Все актеры и съемочная группа
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Щелкунчик и четыре королевства
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Дословная экранизация – вещь едва ли возможная, все-таки перевод романа или рассказа на киноязык предполагает отступления от оригинала. К тому же у читателя складывается свое представление о том, как выглядят герои полюбившегося литературного произведения, и кинематографистам приходится серьезно потрудиться, чтобы их прочтение смогло вызвать хоть мало-мальски позитивный отклик у знакомых с первоисточником. Не стоит забывать и о том, что фильм может быть попыткой посмотреть, как изменился…
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alija295 9 декабря 2018, 15:18
Фильм на 4. Наворотили много конечно. Понравилось-костюмы, Музыка, главная героиня)
Не понравилось- сюжет, голову сломаешь. Замок трёх королевств… Читать дальше…
obr-10 13 декабря 2018, 12:44
Совсем американцы уже перебарщивают в любви к неграм
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