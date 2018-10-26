Щелкунчик и четыре королевства, 2018

Свое видение всемирно известной сказки о Щелкунчике представляет шведский режиссер и номинант на премию «Оскар» Лассе Халльстрём («Хатико», «Что гложет Гилберта Грейпа?», «Собачья жизнь»). Главные роли в этом фэнтези исполнили Кира Найтли («Пираты Карибского моря», «Реальная любовь»), Морган Фриман («Семь», «Побег из Шоушенка»), Маккензи Фой («Сумерки») и многие другие.

Фильм «Щелкунчик и четыре королевства» расскажет о девочке по имени Клара, которой предстоит отправиться в невероятное путешествие по разным королевствам. Она встретит множество сказочных существ и посетит добрые и волшебные королевства, но ей придется столкнуться и с темной стороной волшебного мира. В мрачном и страшном королевстве ей придется найти Щелкунчика.