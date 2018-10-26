Щелкунчик и четыре королевства, 2018

Свое видение всемирно известной сказки о Щелкунчике представляет шведский режиссер и номинант на премию «Оскар» Лассе Халльстрём («Хатико», «Что гложет Гилберта Грейпа?», «Собачья жизнь»). Главные роли в этом фэнтези исполнили Кира Найтли («Пираты Карибского моря», «Реальная любовь»), Морган Фриман («Семь», «Побег из Шоушенка»), Маккензи Фой («Сумерки») и многие другие.
Фильм «Щелкунчик и четыре королевства» расскажет о девочке по имени Клара, которой предстоит отправиться в невероятное путешествие по разным королевствам. Она встретит множество сказочных существ и посетит добрые и волшебные королевства, но ей придется столкнуться и с темной стороной волшебного мира. В мрачном и страшном королевстве ей придется найти Щелкунчика.
- В декабре 2017 стало известно, что студия решила доснять фильм, для чего пригласила создателя фильма "Первый мститель" Джо Джонстона
- Проект совмещает в себе живые съемки и CGI-образы
- «Щелкунчик и четыре королевства» основан на балете Петра Чайковского и сказке Гофмана
- Кира Найтли и Мэттью МакФейден уже в третий раз работают вместе после " Гордость и предубеждение" (2005) и "Анна Каренина" (2012).
- Из-за выхода этой картины Disney отодвинула релиз "Мулан"
- Хелен Миррен и Морган Фримен вместе снимались в фильме "РЭД"
- Кира Найтли и Хелен Миррен вместе снимались в "Призрачной красоте"
- Хелен Миррен снималась в фильме Лассе Халльстрема "Пряности и радости"
Классическая история о Щелкунчике возвращается в новом прочтении. Получив необычный подарок на Рождество, юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке нужно попасть в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем. Одна из самых волшебных историй снова на больших экранах в декабре 2018 года!
Не понравилось- сюжет, голову сломаешь. Замок трёх королевств… Читать дальше…