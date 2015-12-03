Он - дракон, 2015

Действие фильма происходит во времена Киевской Руси. Игорь обручен с юной княгиней Мирославой по прозвищу Мира. Ее отец и сестра Ярослава считают ее незрелой, потому что девушка до сих пор любит сказки и игрушки, но свадьба выгодна их семье, ведь Игорь – богатырь и внук Драконоборца, много лет назад избавившего княжество от огромного дракона.
Согласно древнему обычаю, Миру в свадебном наряде помещают на лодочную палубу, чтобы отправить по воде к своему будущему мужу. Когда Игорь тянет к себе лодку, его люди поют старинную свадебную песню, которой зазывали дракона в былые времена, когда юных дев приносили ему в жертву.
Вопреки ожиданиям, на полпути дракон действительно появляется и захватывает Миру. Девушка приходит в себя в пещере, где она встречает странного молодого человека, который не может вспомнить свое имя. Мира считает его еще одним заключенным и называет его Арман.
Очень скоро девушка обнаруживает, что Арман и есть дракон, похитивший ее. Он живет в человеческом облике, сдерживая внутреннего зверя, но иногда против своей воли превращается в дракона и полностью теряет контроль над собой.
Пользуясь добротой юноши, когда он находится в обличье человека, девушка понимает, что может в любой момент вернуться домой. Но захочет ли она этого, когда обнаружит, что зверь внутри Армана может быть до странного прекрасен?
Фильм снят по роману российских фантастов Марины и Сергея Дяченко «Ритуал». Изначально студия Базелевс вела с супругами переговоры по экранизации их книги «Vita nostra», посреди которых они случайно узнали, что у команды Базелевса есть замысел создать фильм о драконах. Тогда они предложили к адаптации этот роман, являющийся их первой совместной работой.
Основные съемки фильма проходили в начале августа 2014 года в Болгарии. Большинство сцен снималось на побережье Черного моря и в живописной пещере Проходна. Там была построена декорация высотой более 140 метров, над которой трудилось более 25 постановщиков. Главным образом материалам для декорации служил пенопласт: по сюжету фильма материал пещеры – драконова кость, поэтому создатели хотели, чтобы видимо толстые стены пропускали падающий снаружи солнечный свет.
В московских павильонах были досняты начальные сцены: похищение главного героя, полет дракона, некоторые сцены в его пещере и финал картины. Примерно 85% фильма состоит из компьютерной графики.
Красные ягоды, используемые в ритуале дракона, – это сушеные ягоды рябины. В древних славянских фольклорных традициях считалось, что ягоды рябины защищают от зла. А фрукт, который Арман оставляет Мире, – это питайя, которую во многих азиатских странах также называют «драконьим фруктом».
Для съемок первого кадра фильма Саймон Бек, самый известный снежный художник в мире, впервые в своей жизни приехал в Россию и создал на снегу изображение дракона диаметром 130 метров.
Создание компьютерной модели дракона заняло более двух лет. Работу над ней вел Сергей Невшупов, ранее работавший на студии Питера Джексона. Перед началом разработки дизайна чудища команда создателей спецэффектов посмотрела все фильмы с драконами, которые смогла найти, от «Нибелунгов» Фрица Ланга до современного «Хоббита». Строение зрачка и разрез глаз дракона соответствуют человеческим, чтобы зритель мог прочнее ассоциировать его с главным героем. Изначально создатели планировали создать дракона при помощи технологии захвата движения, но позже поняли, что это слишком долгий и трудный процесс. “Мы поняли, что лучший дракон – это режиссер”, заявил Невшупов в интервью.
Постеры к фильму создавались во время 16-часовой фотосессии, проведенной российским фотографом Юлдус Бахтиозиной. Все снимки были сделаны на пленку и без какого-либо вмешательства фоторедакторов, поэтому большая часть времени ушла на тщательную подготовку: за 16 часов было сделано всего 70 изображений.
Премьера фильма состоялась 3 декабря 2015 года. Несмотря на то, что фильм слабо показал себя в отечественном прокате, собрав в российских кинотеатрах менее двух миллионов долларов, на международной арене его касса составила более 10 миллионов, что подарило ему звание самого кассового российского фильма 2016 года за рубежом.
В разгар свадьбы княжну Мирославу похищает дракон, унося в свой замок на острове. В прошлом остались родные, жених, теперь только каменный плен в компании прекрасного Армана. Но кто он и как оказался на острове? Мира поймет это слишком поздно: любовь к нему, человеку-дракону, откроет ей горькую истину – любить страшно.
То, что есть… Читать дальше…
Муть мутная, но картинки красивые.