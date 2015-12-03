Он - дракон, 2015

Действие фильма происходит во времена Киевской Руси. Игорь обручен с юной княгиней Мирославой по прозвищу Мира. Ее отец и сестра Ярослава считают ее незрелой, потому что девушка до сих пор любит сказки и игрушки, но свадьба выгодна их семье, ведь Игорь – богатырь и внук Драконоборца, много лет назад избавившего княжество от огромного дракона.

Согласно древнему обычаю, Миру в свадебном наряде помещают на лодочную палубу, чтобы отправить по воде к своему будущему мужу. Когда Игорь тянет к себе лодку, его люди поют старинную свадебную песню, которой зазывали дракона в былые времена, когда юных дев приносили ему в жертву.

Вопреки ожиданиям, на полпути дракон действительно появляется и захватывает Миру. Девушка приходит в себя в пещере, где она встречает странного молодого человека, который не может вспомнить свое имя. Мира считает его еще одним заключенным и называет его Арман.

Очень скоро девушка обнаруживает, что Арман и есть дракон, похитивший ее. Он живет в человеческом облике, сдерживая внутреннего зверя, но иногда против своей воли превращается в дракона и полностью теряет контроль над собой.

Пользуясь добротой юноши, когда он находится в обличье человека, девушка понимает, что может в любой момент вернуться домой. Но захочет ли она этого, когда обнаружит, что зверь внутри Армана может быть до странного прекрасен?