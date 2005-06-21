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Постер фильма Ангел-истребитель
8.0
Киноафиша Фильмы Ангел-истребитель
8.0

Ангел-истребитель

, 1962
El angel exterminador
Мексика / мистика, драма, фэнтези / 18+
Постер фильма Ангел-истребитель
8.0

О фильме

После роскошного званого ужина гости вдруг обнаруживают, что в силу каких-то таинственных причин не могут выйти из столовой. Проходит день, другой, и множества тщательно выстроенных фасадов и поз — как не бывало. Исчезают без следа понятия о приличиях, обусловленных положением в обществе, люди опускаются до примитивного животного состояния.

В ролях

Сильвия Пиналь
Leticia 'La Valkiria'
Жаклин Андере
Alicia de Roc
Аугусто Бенедико
Carlos Conde
Клаудио Брук
Julio mayordomo
Антонио Браво
Sergio Russell
Энрике Рамбаль
Edmundo Nobile
Хосе Бавьера
Leandro Gomez
Луис Беристайн
Cristián Ugalde
Сезар дель Кампо
Alvaro
Роза Елена Дургель
Silvia
Режиссер Луис Бунюэль
Сценарист Луис Бунюэль, Луис Алькориса
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1962
Премьера онлайн 21 июня 2005
Премьера в мире 16 мая 1962
Дата выхода
18 июня 1963 Аргентина
16 декабря 1962 Бразилия
3 октября 1966 Германия
24 июля 2025 Греция
23 декабря 1968 Испания
2 ноября 1968 Италия
22 сентября 1966 Мексика
18 июня 2020 Португалия M/12
16 мая 1962 Румыния 15
10 сентября 1963 США
15 марта 1963 Финляндия
16 мая 1962 Франция
29 июля 1962 Швейцария 16
11 ноября 1966 Швеция
1 августа 1981 Япония
Сборы в мире $1 992
Производство Producciones Gustavo Alatriste
Другие названия
El ángel exterminador, The Exterminating Angel, Der Würgeengel, O Anjo Exterminador, Anđeo uništenja, Andjeo unistenja, Anioł zagłady, Az öldöklő angyal, Fördärvets ängel, Îngerul exterminator, Keršto angelas, L'ange exterminateur, L'angelo sterminatore, Malek almot, Minagoroshi no Tenshi, Mordängeln, Morderengelen, Morderenglen, O exolothreftis angelos, The Castaways of Providence Street, Tuhon enkeli, Yok Edici Melek, Ο εξολοθρευτής άγγελος, Ангел унищожител, Ангел-винищувач, Ангел-истребитель, 泯滅天使, 皆殺しの天使, 泯灭天使, Los náufragos de la calle de la Providencia, 절멸의 천사, ملک الموت, 학살의 천사

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 12 голосов
7.9 IMDb

Цитаты

Rita Ugalde Я считаю, что простые люди, люди низшего сословия, менее чувствительны к боли. Вы когда-нибудь видели раненого быка? Ни малейшего признака боли.
[Я считаю, что простые люди, люди низшего сословия, менее чувствительны к боли. Вы когда-нибудь видели раненого быка? Ничего не чувствует]

Отзывы о фильме

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