Rita Ugalde Я считаю, что простые люди, люди низшего сословия, менее чувствительны к боли. Вы когда-нибудь видели раненого быка? Ни малейшего признака боли.

[Я считаю, что простые люди, люди низшего сословия, менее чувствительны к боли. Вы когда-нибудь видели раненого быка? Ничего не чувствует]