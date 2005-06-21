После роскошного званого ужина гости вдруг обнаруживают, что в силу каких-то таинственных причин не могут выйти из столовой. Проходит день, другой, и множества тщательно выстроенных фасадов и поз — как не бывало. Исчезают без следа понятия о приличиях, обусловленных положением в обществе, люди опускаются до примитивного животного состояния.
|18 июня 1963
|Аргентина
|16 декабря 1962
|Бразилия
|3 октября 1966
|Германия
|24 июля 2025
|Греция
|23 декабря 1968
|Испания
|2 ноября 1968
|Италия
|22 сентября 1966
|Мексика
|18 июня 2020
|Португалия
|M/12
|16 мая 1962
|Румыния
|15
|10 сентября 1963
|США
|15 марта 1963
|Финляндия
|16 мая 1962
|Франция
|29 июля 1962
|Швейцария
|16
|11 ноября 1966
|Швеция
|1 августа 1981
|Япония