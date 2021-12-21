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Конан-варвар Конан-варвар
Киноафиша Фильмы Конан-варвар
Conan The Barbarian

Конан-варвар, 1982

1982 / США
7.3 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Действие фильма разворачивается за много тысячелетий до появления современной цивилизации, в вымышленную хайборийскую эпоху. Юный киммериец Конан становится сиротой после набега отряда злого колдуна Тулсы Дума на его деревню: родителей мальчика убивают прямо на его глазах, а всех выживших детей забирают в рабство.

Спустя много лет возмужавшему и набравшему невероятной силы Конану удается получить свободу благодаря участию в гладиаторских боях. Движимый идеей отомстить Тулсе Думу за смерть семьи, он отправляется на поиски Тулсы Дума.

В своих странствиях Конан встретит лучника-бродягу Субатая, прекрасную воинственную амазонку Валерию и таинственного колдуна Акиро. Вместе с новообретенными друзьями он вступает на полный опасных приключений путь, который должен привести героя к цели всей его жизни.

В основу фильма о киммерийском воине легли произведения Роберта Ирвина Говарда и других писателей, сюжет которых был адаптирован для кинопостановки режиссером Джоном Милиусом. Главные роли – Конана и антагониста Тулсы Дума – исполнили Арнольд Шварценеггер и Джеймс Эрл Джонс.

Джеймс Эрл Джонс присоединился к актерскому составу в последний момент. Он и Арнольд Шварценеггер сдружились на съемочной площадке: Шварценеггер помогал Джонсу оставаться в форме, а Джонс натаскивал Шварценеггера в актерском мастерстве.

Арнольд Шварценеггер и Сандал Бергман сами исполняли свои трюки, так как подходящих по телосложению дублеров найти не удалось.

Фраза, которую Конан говорит в ответ монгольскому генералу, является версией реальной цитаты, приписываемой Чингисхану и звучащей примерно так: “Величайшее удовольствие – сокрушать своих врагов, видеть, как они убегают от тебя, и слышать плачи их женщин”.

 

Впервые персонаж Конана появился в повестях Роберта Ирвина Говарда в 1930-х годах. После смерти Говарда в 1936 году герой перекочевал в произведения других авторов.

Канонический образ Конана сформировался в 1960-х годах благодаря иллюстрациям художника и комиксиста Фрэнка Фразетты. Создатели фильма ориентировались на визуальный стиль Фразетты при разработке костюмов и декораций.

Доспехи антагониста Тулсы Дума являются отсылкой к образу тевтонских рыцарей из картины «Александр Невский» (1938).

Художник Эдвард Саммер рассказывал, что на роль Конана рассматривали Чарльза Бронсона, Уильяма Смита и Сильвестра Сталлоне, который к тому моменту уже снялся в «Рокки» (1976). Взять в актерский состав Арнольда Шварценеггера продюсеров убедила его работа в фильме “Качая железо”.

В первой версии сценария, созданного Оливером Стоуном, действие происходит в постапокалиптическом мире будущего. Экранизация истории потребовала бы от студии более 70 миллионов долларов и потому была отклонена. В итоге большую часть сценария переписал Джон Милиус, что позволило студии сократить бюджет более чем наполовину.

Сценарист Оливер Стоун хотел, чтобы фильм режиссировал Ридли Скотт (“Чужой”).

При работе над ролью Конана Арнольд Шварценеггер черпал вдохновение в образах Геракла в исполнении актера Стива Ривза.

По словам дочери Дино Де Лаурентиса – продюсера Рафаэллы Де Лаурентис, подготовка к съемкам велась в Югославии, но из-за политической нестабильности после смерти Иосифа Броз Тито было решено перенести остальную часть производства фильма в Испанию.

Макс фон Сюдов решил сняться в фильме отчасти из-за того, что его сын был давним поклонником Конана.

Прототипом Субатая стал один из полководцев Чингисхана, Субэдэй. Забавный факт: в честь героя назвали вид динозавров — Ozraptor subotaii.

В “Конане-варваре” присутствуют отсылки к творчеству Фридриха Ницше и Рихарда Вагнера, известных культурных деятелей немецкой культуры XIX века. В первых же кадрах мы видим эпиграф “То, что нас не убивает, делает нас сильнее” авторства Ницше. А сам главный герой отчасти напоминает Зигфрида из цикла Вагнера о нибелунгах.

Богатырь Конан отправляется в поход, чтобы отомстить за смерть своего отца, виновница которой - покровительница духов зла Талса Дум. В пути Конан находит себе соратников, которые и помогают ему преодолеть все препятствия и достичь своей цели.

7.3 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1982
Премьера в России 2 апреля 1982
Премьера в мире 2 апреля 1982
Возраст 16+
Режиссер
Джон Милиус
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Джеймс Эрл Джонс
Джеймс Эрл Джонс
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Сэндал Бергман
Мако
Все актеры и съемочная группа
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