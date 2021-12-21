Конан-варвар, 1982

Джеймс Эрл Джонс присоединился к актерскому составу в последний момент. Он и Арнольд Шварценеггер сдружились на съемочной площадке: Шварценеггер помогал Джонсу оставаться в форме, а Джонс натаскивал Шварценеггера в актерском мастерстве.

Арнольд Шварценеггер и Сандал Бергман сами исполняли свои трюки, так как подходящих по телосложению дублеров найти не удалось.

Фраза, которую Конан говорит в ответ монгольскому генералу, является версией реальной цитаты, приписываемой Чингисхану и звучащей примерно так: “Величайшее удовольствие – сокрушать своих врагов, видеть, как они убегают от тебя, и слышать плачи их женщин”.

Впервые персонаж Конана появился в повестях Роберта Ирвина Говарда в 1930-х годах. После смерти Говарда в 1936 году герой перекочевал в произведения других авторов.

Канонический образ Конана сформировался в 1960-х годах благодаря иллюстрациям художника и комиксиста Фрэнка Фразетты. Создатели фильма ориентировались на визуальный стиль Фразетты при разработке костюмов и декораций.

Доспехи антагониста Тулсы Дума являются отсылкой к образу тевтонских рыцарей из картины «Александр Невский» (1938).

Художник Эдвард Саммер рассказывал, что на роль Конана рассматривали Чарльза Бронсона, Уильяма Смита и Сильвестра Сталлоне, который к тому моменту уже снялся в «Рокки» (1976). Взять в актерский состав Арнольда Шварценеггера продюсеров убедила его работа в фильме “Качая железо”.

В первой версии сценария, созданного Оливером Стоуном, действие происходит в постапокалиптическом мире будущего. Экранизация истории потребовала бы от студии более 70 миллионов долларов и потому была отклонена. В итоге большую часть сценария переписал Джон Милиус, что позволило студии сократить бюджет более чем наполовину.

Сценарист Оливер Стоун хотел, чтобы фильм режиссировал Ридли Скотт (“Чужой”).

При работе над ролью Конана Арнольд Шварценеггер черпал вдохновение в образах Геракла в исполнении актера Стива Ривза.

По словам дочери Дино Де Лаурентиса – продюсера Рафаэллы Де Лаурентис, подготовка к съемкам велась в Югославии, но из-за политической нестабильности после смерти Иосифа Броз Тито было решено перенести остальную часть производства фильма в Испанию.

Макс фон Сюдов решил сняться в фильме отчасти из-за того, что его сын был давним поклонником Конана.

Прототипом Субатая стал один из полководцев Чингисхана, Субэдэй. Забавный факт: в честь героя назвали вид динозавров — Ozraptor subotaii.

В “Конане-варваре” присутствуют отсылки к творчеству Фридриха Ницше и Рихарда Вагнера, известных культурных деятелей немецкой культуры XIX века. В первых же кадрах мы видим эпиграф “То, что нас не убивает, делает нас сильнее” авторства Ницше. А сам главный герой отчасти напоминает Зигфрида из цикла Вагнера о нибелунгах.