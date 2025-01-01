Царю Адмету предсказали скорую смерть. Однако гибель может обойти владыку Фер стороной, если кто-то принесет себя в жертву вместо него. Узнав об этом, жена Адмета – Алкестида – решает принять смерть за любимого мужа. В этот же день в гости к Адмету приходит известный герой Геракл. Царь, не желая омрачать визит гостя, ничего не рассказывает ему о смерти своей жены. Однако Геракл случайно слышит печальное известие от виночерпия и принимает решение помочь царю. Ночью он проникает в гробницу Алкесты, чтобы сразить бога смерти – Таната – и не дать ему унести душу женщины в загробный мир.