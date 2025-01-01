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Постер мультфильма Геракл у Адмета
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Геракл у Адмета

Heracles at Admetus 18+
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О фильме

Царю Адмету предсказали скорую смерть. Однако гибель может обойти владыку Фер стороной, если кто-то принесет себя в жертву вместо него. Узнав об этом, жена Адмета – Алкестида – решает принять смерть за любимого мужа. В этот же день в гости к Адмету приходит известный герой Геракл. Царь, не желая омрачать визит гостя, ничего не рассказывает ему о смерти своей жены. Однако Геракл случайно слышит печальное известие от виночерпия и принимает решение помочь царю. Ночью он проникает в гробницу Алкесты, чтобы сразить бога смерти – Таната – и не дать ему унести душу женщины в загробный мир.

  • В основу мультфильма легли древнегреческие мифы о Геракле. 
  • Режиссером и автором сценария анимационного фильма выступил Анатолий Петров. Среди других его работ, основанных на древнегреческой мифологии, – «Рождение Эрота» (1989), «Дафна» (1990), «Полифем, Акид и Галатея» (1995). 
  • Мультфильм «Геракл у Адмета» выполнен в живописной технике. Ранее, в 1977 году, Анатолий Петров уже снимал анимационный фильм в подобной технике – «Полигон» по мотивам фантастического рассказа Севера Гансовского. 
  • Роли в мультфильме озвучивали известные советские артисты – Армен Джигарханян (Геракл), Александр Воеводин (Адмет), Анна Каменкова (Алкестида) и другие.

Древнегреческий герой Геракл, сын верховного бога и смертной женщины, прославился совершенными 12 подвигами. Однако это далеко не все его героические деяния. Из этой истории вы узнаете, как Геракл спас Адмета, сразившись за него в подземном царстве мертвых.

Страна СССР
Продолжительность 20 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 9 февраля 1986
Дата выхода
9 февраля 1986 Россия 12+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Gerakl u Admeta, Hercules at Admet's, Геракл у Адмета
Режиссер
Анатолий Петров (II)
В ролях
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Иннокентий Смоктуновский
Иннокентий Смоктуновский
Михаил Царев
Александр Воеводин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
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Геракл у Адмета

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