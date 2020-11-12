Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Железная корона
6.4
Киноафиша Фильмы Железная корона
6.4

Железная корона

, 1941
La corona di ferro
Италия / фэнтези, приключения / 18+
Постер фильма Железная корона
6.4

О фильме

«Железную корону», одну из величайших святынь христианства, несут в Рим в Ватикан.

В ролях

Элиза Чегани
La madre di Elsa & Elsa
Луиза Ферида
Kavaora, madre di Tundra & Tundra
Рина Морелли
La vecchia del fuso
Джино Черви
Il re Sedemondo di Kindaor
Массимо Джиротти
Licinio & Arminio, suo figlio
Освальдо Валенти
Eriberto
Паоло Стоппа
Trifilli
Примо Карнера
Klasa, il servo di Tundra
Lino Bears
Kjumba
Satia Benni
La vedova di Licinio
Режиссер Алессандро Блазетти
Сценарист Ренато Кастеллани, Алессандро Блазетти, Corrado Pavolini, Guglielmo Zorzi
Композитор Алессандро Чиконини
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1941
Премьера в мире 1 января 1941
Дата выхода
1 января 1941 Италия
Бюджет 40 000 000 ITL
Производство Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (ENIC), Lux Film
Другие названия
La corona di ferro, De ijzeren kroon, La corona de hierro, The Iron Crown, A Coroa de Ferro, Coroa de Ferro, De ijseren kroon, Demir taç, Dvoboj, Järnkronan, Jernkronen - Manden fra Løvedalen, La couronne de fer, Rautakruunu, Sagnet om jernkorset, Sagnet om jernkronen, To sidiroun stemma, Vaskorona, Żelazna korona, Železna krona, Железная корона, تاج آهنین

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Железная корона

Восемь гор
Восемь гор драма
2022, Бельгия / Франция / Италия / Великобритания
7.0
Генерал делла Ровере
Генерал делла Ровере драма, военный
1959, Италия / Франция
7.0
Земля дрожит
Земля дрожит драма
1948, Италия
7.0
Земляк
Земляк драма, военный
1946, Италия
7.0
Южанин
Южанин драма
1945, США
7.0
Девушка из Неаполя драма, мюзикл, биография
1935, Италия
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Старый орел
Старый орел
2026, Россия, комедия, семейный
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
5 капель на губку — и жирная кухонная плита снова сияет как летнее солнце: жир исчезает всего за 1 минуту
Хрустящие кабачки «Легче легкого» на зиму: украсят даже новогодний стол – рецепт для самых ленивых без стерилизации и часов у плиты
Старые дырявые штаны не рву на тряпки, а забираю на дачу: 5+ вариантов использования на огороде и в гараже удивляют даже соседей
Надю в «Девчатах» сделали «забитой старой девой» – но Макаровой обещали другое: воевала с Чулюкиным до последнего, и всё зря
Так жив или мертв? Трейлер «Невского-8» вызвал у зрителей не самые приятные подозрения — «будут весь сезон тянуть интригу»
Весь июнь-2026 вся Россия залипала на 3 сериала, из них русский – лишь один: старый детектив обогнал всех «Фишеров» и «Чикатило»
Это аниме в России стало популярней «Первого отдела» и «Невского» вместе взятых: «Поднятию уровня» до него – как до Луны
5 культовых советских фильмов о войне описали парой слов: отличите «Иди и смотри» от «В бой идут одни старики»? (тест)
До выхода «Невского-8» – несколько недель, срочно вспоминаем прошлые сезоны: ответьте на 5/5 и докажите, что не забыли Семенова (тест)
Пришла муха на базар – вот вам тест про самовар! Угадайте 5 великих фильмов СССР по кадру с пузатым русским чайником
Новый «Человек-паук» получил первые отзывы и 90% на RT— это лучший фильм про Питера Паркера в истории: не зря ждали 5 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше