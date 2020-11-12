ПроизводствоEnte Nazionale Industrie Cinematografiche (ENIC), Lux Film
Другие названия
La corona di ferro, De ijzeren kroon, La corona de hierro, The Iron Crown, A Coroa de Ferro, Coroa de Ferro, De ijseren kroon, Demir taç, Dvoboj, Järnkronan, Jernkronen - Manden fra Løvedalen, La couronne de fer, Rautakruunu, Sagnet om jernkorset, Sagnet om jernkronen, To sidiroun stemma, Vaskorona, Żelazna korona, Železna krona, Железная корона, تاج آهنین
Рейтинг фильма
6.4
Оцените10 голосов
6.3IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
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