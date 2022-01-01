Госпожа Метелица, 2008

По мотивам одноименной сказки братьев Гримм. Про двух сестёр, попавших во владения госпожи Метелицы. По-разному они госпоже служили — и награды за свою работу получили разные. Однажды девушка по наказу злой мачехи долго пряла у колодца, поранила палец до крови, опустила руку в воду, чтобы обмыть, и обронила веретено. Мачеха рассердилась и велела ей достать веретено из колодца. Отчаявшись, девушка прыгнула в воду и оказалась в волшебном месте, где печь, яблоня и ворон умеют разговаривать. Она стала работать по хозяйству у самой госпожи Метелицы. Когда девушка трясла перину госпожи так усердно, что летели перья, — в мире шел снег…