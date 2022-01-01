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Госпожа Метелица
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Frau Holle

Госпожа Метелица, 2008

2008 / Германия
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

По мотивам одноименной сказки братьев Гримм. Про двух сестёр, попавших во владения госпожи Метелицы. По-разному они госпоже служили — и награды за свою работу получили разные. Однажды девушка по наказу злой мачехи долго пряла у колодца, поранила палец до крови, опустила руку в воду, чтобы обмыть, и обронила веретено. Мачеха рассердилась и велела ей достать веретено из колодца. Отчаявшись, девушка прыгнула в воду и оказалась в волшебном месте, где печь, яблоня и ворон умеют разговаривать. Она стала работать по хозяйству у самой госпожи Метелицы. Когда девушка трясла перину госпожи так усердно, что летели перья, — в мире шел снег…

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2008
Возраст 6+
Режиссер
Бодо Фюрнайзен
В ролях
Марианна Зёгебрехт
Марианна Зёгебрехт
Херберт Фойерштайн
Йоханна Гастдорф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Госпожа Метелица 1 постер
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