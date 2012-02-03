Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Берсерк. Золотой век: Фильм I: Бехерит Властителя
Постер мультфильма Берсерк. Золотой век: Фильм I: Бехерит Властителя
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Берсерк. Золотой век: Фильм I: Бехерит Властителя

Берсерк. Золотой век: Фильм I: Бехерит Властителя

Berserk Ogon Jidai-hen I: Hao no Tamago 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Жизнь знаменитого своей силой и жестокостью наемника Гатса меняется после встречи с Гриффитсом, харизматичным вожаком легендарного отряда Соколов — банды, ни разу не терпевшей поражения в бою. Желая оправдать доверие Гриффитса, Гатс проявляет невиданную доблесть и завоевывает уважение соратников, в том числе Каски, единственной в отряде девушки-мечника. Поддержанные Гатсом успехи Гриффитса преследуют некую цель, однако каких жертв будет стоить достижение этой цели, пока неведомо никому из наших героев.

Берсерк. Золотой век: Фильм I: Бехерит Властителя - трейлер с русскими субтитрами
Берсерк. Золотой век: Фильм I: Бехерит Властителя  трейлер с русскими субтитрами
Страна Япония
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 3 февраля 2012
Дата выхода
24 октября 2012 Германия
4 февраля 2012 Франция
3 февраля 2012 Япония
Сборы в мире $2 152 610
Производство Beyond C., Lucent Pictures Entertainment, Studio 4°C
Другие названия
Berserk: Ougon Jidai-hen I - Haou no Tamago, Berserk: The Golden Age Arc I - The Egg of the King, Berserk - Das goldene Zeitalter, Berserk - Era de Ouro Ato I: Ovo do Supremo Imperador, Berserk : L'Âge d'or I - L'Œuf du roi, Berserk: L'âge d'or: Arc I: L'oeuf du roi conquérant, Berserk: L'epoca d'oro - Capitolo I - L'uovo del re dominatore, Berserk. La Edad de Oro I: El Huevo del Rey Conquistador, Beserk: Egg of the Supreme Ruler, Kỵ Sĩ Đen 1: Quả Trứng Của Nhà Vua, Берсерк. Золотой век. Фильм I: Бехерит Властителя, ベルセルク　黄金時代篇I 覇王の卵
Режиссер
Тошиюки Кабука
В ролях
Хироаки Иванага
Сакурай Такахиро
Сакурай Такахиро
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Берсерк. Золотой век: Фильм I: Бехерит Властителя
Берсерк. Золотой век: Фильм III. Сошествие 7.9
Берсерк. Золотой век: Фильм III. Сошествие (2013)
Призрак в доспехах 2. Невинность 7.5
Призрак в доспехах 2. Невинность (2004)
Берсерк: Золотой век. Фильм II. Битва за Долдрей 7.8
Берсерк: Золотой век. Фильм II. Битва за Долдрей (2012)
Хеллсинг Ultimate 3 8.3
Хеллсинг Ultimate 3 (2006)
Ковбой Бибоп 7.9
Ковбой Бибоп (2001)
Конец Евангелиона 8.1
Конец Евангелиона (1997)
Мультфильм находится в подборках
Лучшие полнометражные военные аниме Лучшие полнометражные военные аниме
Лучшие полнометражные аниме про боевые искусства Лучшие полнометражные аниме про боевые искусства

Рейтинг мультфильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Отзывы о мультфильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Griffith Ты спрашивала, почему мужчины любят проливать кровь. Ты права, говоря, что это одна из граней, которыми мы, мужчины, обладаем. Однако это всего лишь инструмент, чтобы получить то, чего желает сердце, и защитить это от опасности. Я считаю, что это клинок с двумя лезвиями.
Charlotte То, чего желает твое сердце... любовь? Честь рыцаря?
Griffith Оба важны, не так ли? Сражаться и умирать ради любви и чести — вот что превыше всего желает рыцарь. Но для мужчин есть нечто ещё более важное. Ты, я думаю, знаешь, что это.
Charlotte Что-то важнее?
Griffith Это мечта, сформированная и взращённая ради тебя самой. Мужчины очарованы своими мечтами, независимо от рождения, звания или положения в обществе. Мечта поддерживает их. Она заставляет их страдать и вдохновляет их на жизнь. И она убивает их. Даже когда они отказываются от неё, она продолжает тлеть в их сердцах. Каждый мужчина хотя бы раз в жизни имеет мечту. Они представляют себя мучениками Бога, которым стала их мечта. Другие же живут без силы, рождённые в этот мир. Я не смог бы вынести такую жизнь.
Новости о мультфильме
Ночь аниме в Краснодаре
Ночь аниме в Краснодаре 17 сентября в кинотеатре «МОНИТОР Болгария» состоится «Ночь аниме». На большом экране будут показаны три культовые аниме-картины: «Берсерк: Золотой век. Фильм I: Бехерит
Написать
16 сентября 2016 09:31
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
Берсерк. Золотой век: Фильм I: Бехерит Властителя - трейлер с русскими субтитрами
Берсерк. Золотой век: Фильм I: Бехерит Властителя Трейлер с русскими субтитрами
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше