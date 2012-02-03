Griffith Ты спрашивала, почему мужчины любят проливать кровь. Ты права, говоря, что это одна из граней, которыми мы, мужчины, обладаем. Однако это всего лишь инструмент, чтобы получить то, чего желает сердце, и защитить это от опасности. Я считаю, что это клинок с двумя лезвиями.

Charlotte То, чего желает твое сердце... любовь? Честь рыцаря?

Griffith Оба важны, не так ли? Сражаться и умирать ради любви и чести — вот что превыше всего желает рыцарь. Но для мужчин есть нечто ещё более важное. Ты, я думаю, знаешь, что это.

Charlotte Что-то важнее?