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Малышка зомби Малышка зомби
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Zombi Child

Малышка зомби, 2019

2019 / Франция
5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Гаитянская девочка, чтобы впечатлить парижских одноклассников, хвастается магией вуду.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Малышка зомби» — французский фэнтэзийная драма режиссёра Бертрана Бонелло («Париж — это праздник»), основанный на знаменитой истории Клервиуса Нарцисса. Бонелло совмещает в фильме гаитянский фольклор и типичный «школьный» сюжет, превращая культовый случай из 60-х в историю о популярности. Начинающие актрисы Луиз Лабек («Всё в твоих руках») и Висланда Луима «оживляют» историю пятьдесят лет спустя и придают ей французский шарм, рассказывая через призму близкого зрителю школьного сеттинга.

Картина расскажет о судьбе внучки зомбированного гаитянского работника, которая пытается влиться в компанию сверстниц с помощью зомби вуду-магии.

Международная премьера фильма — Двухнедельник режиссеров, Каннский кинофестиваль 2019.

Феномен зомби берёт начало в гаитянском фольклоре: термин «зомби» происходит от слова Nzombi, что переводится, как «дух мертвого человека».

Клавиус Нарцисс был отравлен «зомби порошком», чтобы работать на сахарных плантациях вуду-колдуна.

В фильме присутствует гаитянский язык.

Реальная история Клервиуса Нарцисса, самого знаменитого в мире зомби, оживает в рассказе его внучки, которая переезжает в Париж, и, желая произвести впечатление на новых одноклассниц, невольно навлекает силы гаитянской вуду.

5.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 22 августа 2019
Премьера в мире 17 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик A-One Films
Режиссер
Бертран Бонелло
Бертран Бонелло
В ролях
Луиз Лабек
Луиз Лабек
Висланда Луима
Висланда Луима
Катиана Мильфор
Макенсон Бижу
Адиль Давид
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Малышка зомби 3 постера
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Бертран Бонелло — создатель насыщенной смыслами, грустью и красотой кинематографической материи — обращается к оригинальной гаитянской концепции «зомби», гораздо более сложной и страшной, чем все позднейшие поп-культурные вариации (включая новый фильм Джима Джармуша, напрасно мечтающего закрыть, закопать этот неумирающий жанр). «Малышка зомби» представляется образцом пост-мультикультурного подхода, когда на смену тематическим и национальным квотам в…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вуду приходит в Париж: «Малышка зомби» Бертрана Бонелло В каннском «Двухнедельнике режиссёров» прошла премьера нового фильма Бертрана Бонелло, частично снятая на Гаити.
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17 мая 2019 14:22
20 самых ожидаемых фильмов Каннского фестиваля С 14 по 25 мая в Каннах проходит главный европейский кинофестиваль, на котором покажут фильмы на любой вкус. Мы выбрали 20, чтобы дать вам представление о будущей программе.
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13 мая 2019 11:38
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