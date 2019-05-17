Малышка зомби, 2019

«Малышка зомби» — французский фэнтэзийная драма режиссёра Бертрана Бонелло («Париж — это праздник»), основанный на знаменитой истории Клервиуса Нарцисса. Бонелло совмещает в фильме гаитянский фольклор и типичный «школьный» сюжет, превращая культовый случай из 60-х в историю о популярности. Начинающие актрисы Луиз Лабек («Всё в твоих руках») и Висланда Луима «оживляют» историю пятьдесят лет спустя и придают ей французский шарм, рассказывая через призму близкого зрителю школьного сеттинга.

Картина расскажет о судьбе внучки зомбированного гаитянского работника, которая пытается влиться в компанию сверстниц с помощью зомби вуду-магии.