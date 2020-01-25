Соник в кино, 2019

Фильм «Соник в кино» основан на всемирно известной серии видеоигр про антропоморфного ежа Sonic the Hedgehog от SEGA. Впервые игровой персонаж появился в 1991 году. На основе игр про ежа были созданы комиксы, мультфильмы и аниме.

Если не считать участие в драматичном сериале «Шучу», для актера Джима Керри роль злодея доктора Роботника стала первой на экране спустя четыре года перерыва. До этого в последний раз он снялся в триллере «Плохая партия» в 2016 году.

Премьера фильма «Соник в кино» должна была состояться в конце осени 2019 года. Фанатам Соника настолько не понравился внешний вид главного героя, что студия Paramount отложила выход фильма и отправила его на переработку.

Соник дал доктору Роботнику прозвище «Яичный человек» за его нестандартную фигуру. При росте в 185 см доктор Роботник весит 128 килограмм. В фильме режиссер отступил от каноничного образа доктора Эггмана.

Оригинальный сценарий фильма получился слишком комедийным, поэтому было решено его переделать. Финальная версия получилась менее смешной, с упором на экшн.

Одним из источников вдохновения для режиссера стала картина «Третий лишний» 2012 года — она оказалась примером удачного сочетания анимационного персонажа с реальными актерами.

Изначально снимать фильм планировали в Атланте, но затем съемочная команда решила выбрать под локации канадский Ванкувер.

Сыграть полицейского Тома Вачовски мог Пол Радд, но в итоге роль отдали звезде трилогии «Люди Икс» Джеймсу Марсдену.

Слоган фильма Every hero has a genesis — это отсылка к игровой приставке Sega Genesis, на которой впервые были выпущены игры о Сонике в 1991 году.

Соник получил свое имя за способность бегать на сверхзвуковой скорости. Sonic в переводе с английского означает «звуковой» или «со скоростью звука».

Антропоморфный ёж Соник родился на Рождественском острове — небольшой планете, похожей на Землю.

Специально для фильма студия Paramount заменила в логотипе звезды на кольца — в игре они служат для Соника защитой.