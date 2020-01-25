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Соник в кино Соник в кино
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Sonic the Hedgehog

Соник в кино, 2019

2019 / США
8.2 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Режиссер короткометражки «Суслик обломался» Джефф Фаулер дебютирует на большом экране с картиной «Соник в кино». Продюсером фильма стал режиссер «Дэдпула» Тим Миллер.

По сюжету фильма антропоморфный ёж Соник хочет спасти свою планету, поэтому вынужден отправиться на Землю и разобраться со злодеем доктором Айво Роботником (доктор Эггмен). Доктор Роботник охотится за ежом, чтобы использовать его силу для завоевания мирового господства — он хочет уничтожить весь мир и создать единую страну Роботрополис, населенную роботами.

Прибытие Соника сопровождается большим скачком энергии, который вырубает все восточное побережье США. Главный герой оказывается в незнакомом месте, откуда пытается сбежать. Чтобы скрыться от приспешников доктора Роботника, ёж прячется в первом попавшемся доме.

В этом доме Соник встречает Тома Вачовски — местного полицейского. Том сначала не доверяет инопланетянину, но вскоре встает на его сторону. Соник и Том объединяются, чтобы противостоять злодею и разрушить его коварные планы.

Фильм «Соник в кино» основан на всемирно известной серии видеоигр про антропоморфного ежа Sonic the Hedgehog от SEGA. Впервые игровой персонаж появился в 1991 году. На основе игр про ежа были созданы комиксы, мультфильмы и аниме.

Если не считать участие в драматичном сериале «Шучу», для актера Джима Керри роль злодея доктора Роботника стала первой на экране спустя четыре года перерыва. До этого в последний раз он снялся в триллере «Плохая партия» в 2016 году.   

Премьера фильма «Соник в кино» должна была состояться в конце осени 2019 года. Фанатам Соника настолько не понравился внешний вид главного героя, что студия Paramount отложила выход фильма и отправила его на переработку.

Соник дал доктору Роботнику прозвище «Яичный человек» за его нестандартную фигуру. При росте в 185 см доктор Роботник весит 128 килограмм. В фильме режиссер отступил от каноничного образа доктора Эггмана.

Оригинальный сценарий фильма получился слишком комедийным, поэтому было решено его переделать. Финальная версия получилась менее смешной, с упором на экшн.

Одним из источников вдохновения для режиссера стала картина «Третий лишний» 2012 года — она оказалась примером удачного сочетания анимационного персонажа с реальными актерами.  

Изначально снимать фильм планировали в Атланте, но затем съемочная команда решила выбрать под локации канадский Ванкувер.

Сыграть полицейского Тома Вачовски мог Пол Радд, но в итоге роль отдали звезде трилогии «Люди Икс» Джеймсу Марсдену.

Слоган фильма Every hero has a genesis — это отсылка к игровой приставке Sega Genesis, на которой впервые были выпущены игры о Сонике в 1991 году.

Соник получил свое имя за способность бегать на сверхзвуковой скорости. Sonic в переводе с английского означает «звуковой» или «со скоростью звука».   

Антропоморфный ёж Соник родился на Рождественском острове — небольшой планете, похожей на Землю.

Специально для фильма студия Paramount заменила в логотипе звезды на кольца — в игре они служат для Соника защитой.

Головокружительное комедийное экшн-приключение, в центре которого – культовый герой: отвязный ярко-синий ежик Соник. Вместе с новообретенным – человеческим – лучшим другом Томом Вачовски он знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.
 

 

8.2 Оцените
84 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 20 февраля 2020
Премьера онлайн 31 марта 2020
Премьера в мире 25 января 2020
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джефф Фаулер
Джефф Фаулер
В ролях
Джеймс Марсден
Джеймс Марсден
Джим Керри
Джим Керри
Нил МакДонаф
Нил МакДонаф
Тика Самптер
Тика Самптер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Соник в кино 7 постеров
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Соник в кино
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Соник — сверхскоростной синий еж из другого мира, за силами которого неминуемо кто-то охотится. В раннем детстве он получил мешочек особенных колец, выбрасывая которые, можно оказаться где угодно, стоит только задуматься об этом месте. Очутившись на Земле, вплоть до новой облавы, ему удалось освоиться и привыкнуть к новому месту, как к своему дому. Планет, на которых он мог бы обосноваться, если возникнет новая угроза, осталось не так много, но единственное, что в действительности…
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Dmitriy Levchenko 19 февраля 2020, 22:46
Фильм не для взрослых. Посмотреть с детьми в кино нормально, а взрослым лучше смотреть дома.
nafisja7 16 февраля 2020, 11:00
Офигенный мультик, замечательный!!! Класс, я взрослая женщина смотрела на одном дыхании!!! И два раза поплакала!!! Советую всем!!!
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