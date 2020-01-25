Соник в кино, 2019

Режиссер короткометражки «Суслик обломался» Джефф Фаулер дебютирует на большом экране с картиной «Соник в кино». Продюсером фильма стал режиссер «Дэдпула» Тим Миллер.
По сюжету фильма антропоморфный ёж Соник хочет спасти свою планету, поэтому вынужден отправиться на Землю и разобраться со злодеем доктором Айво Роботником (доктор Эггмен). Доктор Роботник охотится за ежом, чтобы использовать его силу для завоевания мирового господства — он хочет уничтожить весь мир и создать единую страну Роботрополис, населенную роботами.
Прибытие Соника сопровождается большим скачком энергии, который вырубает все восточное побережье США. Главный герой оказывается в незнакомом месте, откуда пытается сбежать. Чтобы скрыться от приспешников доктора Роботника, ёж прячется в первом попавшемся доме.
В этом доме Соник встречает Тома Вачовски — местного полицейского. Том сначала не доверяет инопланетянину, но вскоре встает на его сторону. Соник и Том объединяются, чтобы противостоять злодею и разрушить его коварные планы.
Фильм «Соник в кино» основан на всемирно известной серии видеоигр про антропоморфного ежа Sonic the Hedgehog от SEGA. Впервые игровой персонаж появился в 1991 году. На основе игр про ежа были созданы комиксы, мультфильмы и аниме.
Если не считать участие в драматичном сериале «Шучу», для актера Джима Керри роль злодея доктора Роботника стала первой на экране спустя четыре года перерыва. До этого в последний раз он снялся в триллере «Плохая партия» в 2016 году.
Премьера фильма «Соник в кино» должна была состояться в конце осени 2019 года. Фанатам Соника настолько не понравился внешний вид главного героя, что студия Paramount отложила выход фильма и отправила его на переработку.
Соник дал доктору Роботнику прозвище «Яичный человек» за его нестандартную фигуру. При росте в 185 см доктор Роботник весит 128 килограмм. В фильме режиссер отступил от каноничного образа доктора Эггмана.
Оригинальный сценарий фильма получился слишком комедийным, поэтому было решено его переделать. Финальная версия получилась менее смешной, с упором на экшн.
Одним из источников вдохновения для режиссера стала картина «Третий лишний» 2012 года — она оказалась примером удачного сочетания анимационного персонажа с реальными актерами.
Изначально снимать фильм планировали в Атланте, но затем съемочная команда решила выбрать под локации канадский Ванкувер.
Сыграть полицейского Тома Вачовски мог Пол Радд, но в итоге роль отдали звезде трилогии «Люди Икс» Джеймсу Марсдену.
Слоган фильма Every hero has a genesis — это отсылка к игровой приставке Sega Genesis, на которой впервые были выпущены игры о Сонике в 1991 году.
Соник получил свое имя за способность бегать на сверхзвуковой скорости. Sonic в переводе с английского означает «звуковой» или «со скоростью звука».
Антропоморфный ёж Соник родился на Рождественском острове — небольшой планете, похожей на Землю.
Специально для фильма студия Paramount заменила в логотипе звезды на кольца — в игре они служат для Соника защитой.
Головокружительное комедийное экшн-приключение, в центре которого – культовый герой: отвязный ярко-синий ежик Соник. Вместе с новообретенным – человеческим – лучшим другом Томом Вачовски он знакомится со сложностями жизни на Земле и противостоит злодейскому доктору Роботнику, который хочет пленить Соника и использовать его безграничные суперсилы для завоевания мирового господства.