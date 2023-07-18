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Мальвина, 2024

2024 / Россия
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О фильме

Талантливая в детстве и совершенно потерянная в свои тридцать Вася вдруг осознает, что катится на самое дно, а сил выбраться нет. На помощь приходит Мальвина — воображаемая подруга из детства, женщина-фрик с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Мальвина толкает Васю на поиски ее детской любви — Стасика. Найти его — дело несложное, а вот обратить на себя внимание и завоевать сердце Стаса надо очень постараться. Ведь в отличие от Васи он добился в жизни всего, о чем мечтал.

Вася пройдет большой путь и поймет, что в ее жизни пошло не так, и, главное, узнает, почему появилась Мальвина.

Год выпуска 2024
Возраст 18+
Режиссер
Даша Чаруша
Даша Чаруша
В ролях
Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева
Марина Васильева
Марина Васильева
Никита Ефремов
Никита Ефремов
Аристарх Венес
Аристарх Венес
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
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Стартовали съемки фэнтезийной комедии «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой и Никитой Ефремовым Фильм о попытках вернуться в детство от создательницы «Марафона желаний» выйдет в следующем году.
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18 июля 2023 15:27
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