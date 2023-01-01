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Маленькое привидение Маленькое привидение
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Das kleine Gespenst

Маленькое привидение , 2013

2013 / Германия / Швейцария
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Живущее в старинном замке Ойленштайн маленькое привидение мечтает увидеть мир при дневном свете. Как это сделать — никто не знает. Однажды во время ночной экскурсии по замку он знакомится со школьником Карлом. Тот рассказывает о неожиданной встрече, но ему не верят даже лучшие друзья Мари и Хайнес. Ночное происшествие не проходит без последствий. В следующий раз маленькое привидение просыпается вовсе не в полночь, а средь бела дня. При первом контакте с солнечным светом призрак вместо белого неожиданно становится полностью чёрным. Появление чёрного привидения вызывает настоящий хаос в городе. Помочь ему могут только Карл и его друзья.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2013
Возраст 12+
Режиссер
Ален Гспонер
В ролях
Йонас Холденриедер
Йонас Холденриедер
Эмили Куше
Эмили Куше
Херберт Кнауп
Нико Хартунг
Беттина Стуки
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маленькое привидение 2 постера
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