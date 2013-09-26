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Постер фильма Маленькое привидение
5.6
Киноафиша Фильмы Маленькое привидение
5.6

Маленькое привидение

, 2013
Das kleine Gespenst
Германия, Швейцария / семейный, фэнтези / 18+
Постер фильма Маленькое привидение
5.6

О фильме

Живущее в старинном замке Ойленштайн маленькое привидение мечтает увидеть мир при дневном свете. Как это сделать — никто не знает. Однажды во время ночной экскурсии по замку он знакомится со школьником Карлом. Тот рассказывает о неожиданной встрече, но ему не верят даже лучшие друзья Мари и Хайнес. Ночное происшествие не проходит без последствий. В следующий раз маленькое привидение просыпается вовсе не в полночь, а средь бела дня. При первом контакте с солнечным светом призрак вместо белого неожиданно становится полностью чёрным. Появление чёрного привидения вызывает настоящий хаос в городе. Помочь ему могут только Карл и его друзья.

В ролях

Йонас Холденриедер
Йонас Холденриедер
Karl
Эмили Куше
Эмили Куше
Marie
Херберт Кнауп
Uhrmachermeister Zifferle
Нико Хартунг
Hannes
Беттина Стуки
Lehrerin Thalmeyer
Уве Оксенкнехт
Уве Оксенкнехт
General Torsten Torstenson
Уве Оксенкнехт
Уве Оксенкнехт
General Torsten Torstenson
Carlos Richter
Peter
Штефан Мерки
Штефан Мерки
Hauptbrandmeister
Айкют Каячик
Burgverwalter
Алеша Стэйделманн
Polizei-Hauptmann
Режиссер Ален Гспонер
Сценарист Отфрид Пройслер, Мартин Ритценхофф
Композитор Ники Райзер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / Швейцария
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 26 сентября 2013
Дата выхода
7 ноября 2013 Германия 0
26 сентября 2013 Швейцария
MPAA PG
Сборы в мире $8 589 894
Производство Claussen Wöbke Putz Filmproduktion, Zodiac Pictures International, Universum Film (UFA)
Другие названия
Das kleine Gespenst, The Little Ghost, A kis szellem, Duszek, El pequeño fantasma, Ha'rouakh ha'ktana, Het kleine spookje, Las aventuras del pequeño fantasma, Les aventures del petit fantasma, Mica fantoma, O Pequeno Fantasma, s'chline Gspängst, Sevimli Hayalet, Un fantasma per amico, Маленькое привидение, リトル・ゴースト　オバケの時計とフクロウ城の秘密

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 22 ноября 2024

Отзывы о фильме

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