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Сердце дракона-3: Проклятье чародея Сердце дракона-3: Проклятье чародея
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Dragonheart 3: The Sorcerer's Curs

Сердце дракона-3: Проклятье чародея, 2015

2015 / США
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14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой фильма, честолюбивый рыцарь Гарет, отправляется на поиски упавшей кометы, по слухам, содержащей золото. Тем сильнее оказывается удивление рыцаря, когда вместо золота он находит на месте кладку яиц, охраняемых огромным драконом по имени Драго. После того, как Драго спасает жизнь Гарета, эти двое становятся неразрывно связаны. Вскоре герои объединяются, чтобы победить злого колдуна. По пути Гарет узнает свое истинное предназначение и становится настоящим рыцарем. 

  • Будучи третьей частью франшизы «Сердце дракона», в хронологическом порядке этот фильм идет первым, его действие происходит до событий оригинальной картины 1996 года. 
  • Только для создания Драго на работу с эффектами CGI был выделен бюджет в размере 7 миллионов долларов. Раффаэлла Де Лаурентис, которая ранее продюсировала первые два фильма, вернулась к роли продюсера третьей части, а ее пасынок Мэтью Фейтшанс был выбран сценаристом картины. 
  • Музыка к фильму была написана композитором Марком Маккензи, ранее написавшим саундтрек для предыдущего фильма, «Сердце дракона: Новое начало». В фильме также присутствуют оригинальные темы Рэнди Эдельмана из первого фильма 1996 года. 
  • Съемки фильма проходили в 2013 году в Румынии.
     

В условной, мифологической Британии идет война между рыцарями, охраняющими южные земли и кельтскими племенами с севера. Их разделяет знаменитый Адрианов Вал. Когда на землю падает звезда, юный и отважный воин Гарет решает отправиться на ее поиски. Ведь согласно легендам, там, куда упала звезда, хранятся несметные сокровища. Он перелезает через стену и оказывается в таинственном северном лесу, населенном колдунами, девами-воительницами и драконами…

5.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 10 февраля 2015
Премьера онлайн 1 апреля 2021
Премьера в мире 10 февраля 2015
Возраст 16+
Режиссер
Колин Тиг
В ролях
Джулиан Моррис
Джулиан Моррис
Тэмзин Мёрчант
Джасса Ахлувалиа
Джонджо О’Нил
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сердце дракона-3: Проклятье чародея 2 постера
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