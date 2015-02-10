Сердце дракона-3: Проклятье чародея, 2015

В условной, мифологической Британии идет война между рыцарями, охраняющими южные земли и кельтскими племенами с севера. Их разделяет знаменитый Адрианов Вал. Когда на землю падает звезда, юный и отважный воин Гарет решает отправиться на ее поиски. Ведь согласно легендам, там, куда упала звезда, хранятся несметные сокровища. Он перелезает через стену и оказывается в таинственном северном лесу, населенном колдунами, девами-воительницами и драконами…