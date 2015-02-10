Сердце дракона-3: Проклятье чародея, 2015

Главный герой фильма, честолюбивый рыцарь Гарет, отправляется на поиски упавшей кометы, по слухам, содержащей золото. Тем сильнее оказывается удивление рыцаря, когда вместо золота он находит на месте кладку яиц, охраняемых огромным драконом по имени Драго. После того, как Драго спасает жизнь Гарета, эти двое становятся неразрывно связаны. Вскоре герои объединяются, чтобы победить злого колдуна. По пути Гарет узнает свое истинное предназначение и становится настоящим рыцарем.
В условной, мифологической Британии идет война между рыцарями, охраняющими южные земли и кельтскими племенами с севера. Их разделяет знаменитый Адрианов Вал. Когда на землю падает звезда, юный и отважный воин Гарет решает отправиться на ее поиски. Ведь согласно легендам, там, куда упала звезда, хранятся несметные сокровища. Он перелезает через стену и оказывается в таинственном северном лесу, населенном колдунами, девами-воительницами и драконами…