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Пиковая дама
Pikovaya dama
Пиковая дама, 1910
1910 / Россия
5.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Жанр:
драма
фэнтези
ужасы
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5.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность
15 минут
Год выпуска
1910
Премьера в России
30 ноября 1910
Премьера в мире
30 ноября 1910
Режиссер
Петр Чардынин
В ролях
Андрей Громов
Все актеры и съемочная группа
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