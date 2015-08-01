100 лет назад загадочные титаны появились словно из ниоткуда и истребили большую часть человечества. Чтобы остановить их продвижение, люди построили три огромные стены, за которыми продолжило жить в мире. В пограничной деревне подросток по имени Эрен выражает своим друзьям, Армину и Микасе, желание покинуть пределы стен и увидеть внешний мир. Их попытка заканчивается неудачей, но в это же время стену вдруг разрушает огромный гигант. Так начинается атака титанов на человечество.
Сотни лет назад самым страшным кошмаром людей были Титаны, появившиеся неизвестно откуда. Человечество было для исполинов всего лишь кормом. Когда люди возвели вокруг своих городов огромную защитную стену, жизнь изменилась — в ней появились спокойствие и беззаботность. Как оказалось, лишь на время.
Страх и ужас вернулись, когда стена пала и первобытные гиганты вновь ступили на территорию людей. В неравной борьбе от человечества практически ничего не осталось, а на защиту выживших встаёт парень по имени Эрен, жаждущий мести за смерть своих близких.
Не отдавайте японцам Курилы, им курева хватает.