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Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир
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Shingeki no kyojin: Attack on Titan

Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир, 2015

2015 / Япония
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

100 лет назад загадочные титаны появились словно из ниоткуда и истребили большую часть человечества. Чтобы остановить их продвижение, люди построили три огромные стены, за которыми продолжило жить в мире. В пограничной деревне подросток по имени Эрен выражает своим друзьям, Армину и Микасе, желание покинуть пределы стен и увидеть внешний мир. Их попытка заканчивается неудачей,  но в это же время стену вдруг разрушает огромный гигант. Так начинается атака титанов на человечество. 

  • Тецуя Накашима, изначально планировавшийся на пост режиссера, покинул проект из-за творческих разногласий. Вскоре Синдзи Хигути был объявлен режиссером, а Юсуке Ватанабэ – сценаристом. С их появления проект претерпел многие изменения. 
  • В фильме появляются некоторые новые персонажи и отсутствуют многие старые, а обстановка была изменена на Японию, чтобы сделать фильмы более независимыми от оригинальной истории, которая «уже была рассказана». Создатели также отметили, что фильм может быть продолжением проекта Тохо 1966 года «Война Гаргантюа».
  • Японский композитор Сиро Сагису сочинил и записал оригинальный саундтрек к фильму, который был объединен в единый саундтрек с некоторыми композициями из аниме. Песни к фильмам, «Anti-Hero» и «SOS», исполнены группой Sekai no Owari. 

Сотни лет назад самым страшным кошмаром людей были Титаны, появившиеся неизвестно откуда. Человечество было для исполинов всего лишь кормом. Когда люди возвели вокруг своих городов огромную защитную стену, жизнь изменилась — в ней появились спокойствие и беззаботность. Как оказалось, лишь на время.

Страх и ужас вернулись, когда стена пала и первобытные гиганты вновь ступили на территорию людей. В неравной борьбе от человечества практически ничего не осталось, а на защиту выживших встаёт парень по имени Эрен, жаждущий мести за смерть своих близких.

6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 3 сентября 2015
Премьера в мире 1 августа 2015
Возраст 16+
Прокатчик All Media
Режиссер
Синдзи Хигути
Синдзи Хигути
В ролях
Харума Миура
Кико Мидзухара
Каната Хонго
Каната Хонго
Сатоми Исихара
Нанами Сакураба
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 9 октября 2015, 16:48
Нипонятно, стена пала все плохо, а паренек Эрен всех титанов завалил. Спрашивается зачем на стену тратились?
Ггг 9 октября 2015, 16:48
Козырный трешак походу. )))



Не отдавайте японцам Курилы, им курева хватает.
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