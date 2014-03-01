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Ведьмина служба доставки
Majo no takkyûbin
Ведьмина служба доставки, 2014
2014 / Япония
Трейлер
5.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Жанр:
фэнтези
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5.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
1 марта 2014
Возраст
18+
Режиссер
Такаши Шимицу
В ролях
Риэ Миядзава
Фука Кошиба
Хироси Ямамото
Мичитака Тсутсуи
Михо Каназава
Все актеры и съемочная группа
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