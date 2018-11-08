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Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда
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Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда, 2018

2018 / США
7.7 Оцените
302 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Джуд Лоу, Джонни Депп и Эдди Редмэйн в продолжении фэнтези "Фантастические твари"
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёром продолжения фильмов по книгам Джоан Роулинг вновь выступит Дэвид Йейтс, подаривший нам последние несколько картин о волшебном мире Гарри Поттера, в том числе «Фантастические твари и где они обитают». В фильм вернутся уже засветившиеся в прошлой части актёры, среди которых Эдди Рэдмейн («Девушка из Дании», «Вселенная Стивена Хокинга»), Кэтрин Уотерстон («Чужой: Завет», «Стив Джобс»), Эзра Миллер («Флэш», «Хорошо быть тихоней»), Дэн Фоглер (сериал «Ганнибал»), Зои Кравиц («Тронутые», «Дивергент») и не требующий представления Джонни Депп. Также к касту присоединился Джуд Лоу («Меч Короля Артура», «Отпуск по обмену»), который исполнит роль молодого Дамблдора.

Приключения волшебника-зоолога Ньюта Саламандера продолжаются. После возвращения Ньюта из США английское Министерство Магии запрещает ему путешествовать. Магические чиновники готовы снять запрет, если Саламандер согласиться работать на мракоборцев.

Во время экстрадиции в Европу из-под стражи сбегает опаснейший колдун Геллерт Грин-де-Вальд. Грин-де-Вальд — убежденный сторонник идеи о превосходстве волшебников над магглами, мечтающий об установлении в обществе власти магов. Взгляды Грин-Де Вальда разделяют многие волшебники, а тех, кто сомневается, он умело склоняет на свою сторону пылкими речами.

Одним из немногих, кто может остановить Грин-де Вальда является Альбус Дамблдор, но могущественный волшебник по какой-то причине не может сражаться с Грин-де-Вальдом самостоятельно, и поэтому просит помощи у Саламандера. Ньют Саламандер вновь оказывается в гуще событий, от исхода которых зависит будущее. Волшебный мир погружается в пучину настоящей гражданской войны, где даже самые близкие люди могут оказаться по другую сторону баррикад.

Действие фильма разворачивается в Париже сразу после событий, рассказанных в фильме «Фантастические твари и где они обитают»

Джонни Депп согласился на роль Гриндевальда даже без чтения сценария, поскольку является большим поклонником «Гарри Поттера»

Ньют Саламандер, хоть и был отчислен из Хогвартса, всё же носит при себе волшебную палочку и работает в Министерстве магии. Роулинг пообещала раскрыть детали этой загадки в серии фильмов «Фантастические твари и где они обитают»

В фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» у Зои Кравиц, играющей Лету Лестрейндж, будет гораздо более значительная роль. В первой части зрители увидели лишь фото с её изображением

Актёры серии «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» Джуд Лоу, Джонни Депп и Колин Фаррелл – все играли в одном из последних фильмов с Хитом Леджером «Воображариум Доктора Парнаса»

Эзра Миллер из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», игравший также в первой части, сыграл в фильме «Хорошо быть тихоней» брата Эммы Уотсон, которая является звездой фильмов о Гарри Поттере.

Многих поклонников озадачило, что Ньют Саламандер использует волшебную палочку, практикует магию и работает в Министерстве магии, хотя его исключили из Хогвартса. Персонаж Хагрида также был исключен из Хогвартса и ему было запрещено пользоваться магией. Джоан Роулинг пообещала, что объяснение этому будет дано в следующих фильмах.

Джоан Роулинг активно помогала Джуду Лоу с подготовкой к роли Дамблдора: она раскрыла ему некие секретные подробности о его персонаже во время их двухчасовой встречи. Также Лоу было разрешено задать столько вопросов, сколько ему было нужно. Помимо этого Лоу внимательно изучал исполнение роли актером Майклом Гэмбоном в шести фильмах о Гарри Поттере.

На кальяне  Грин-де-Вальда в виде черепа можно заметить выгравированные слова: «Für das größere wohl» («Для общего блага»), а также дату: 1898 год. Девиз связан с его собственной философией: доминировать над магглами и волшебниками не ради власти, а ради всеобщего блага. Дата может быть связана с годами обучения Грин-де-Вальда в Дурмстранге.

Так совпало, что Каллум Тернер и Эдди Редмэйн, которые играют братьев, выросли менее чем в ста метрах друг от друга. Их детские дома в Челси находятся в трех минутах ходьбы друг от друга. В детстве они часто посещали одни и те же места, например, научились плавать в одном бассейне.

 

Во время своего первого прослушивания на роль Тесеуса Каллум Тернер инстинктивно поцеловал Эдди Редмейна в макушку; он считает, что именно это и принесло ему роль.

 

Внешний вид Хогвартса, как и некоторые интерьеры, были сняты в историческом аббатстве Лакок, построенном в 1229 году. Это аббатство, расположенное в Уилтшире уже появлялось в кадре в первых фильмах саги о Гарри Поттере.

Джоан Роулинг подтвердила в “Твиттере”, что Ньют Саламандер все еще будет главным героем в следующих фильмах.

Художник по костюмам Колин Этвуд одевала всех персонажей Джонни Деппа на протяжении более чем 30 лет.

Поскольку сценарий был совершенно секретным, у персонажей были кодовые имена для членов съемочной группы.

Хотя Тесей — старший брат Ньюта, Эдди Редмэйн, сыгравший Ньюта, на 8 лет старше Каллума Тернера, сыгравшего Тесея.

По состоянию на июнь 2019 года фильм остается самым низкорейтинговым во франшизе “Волшебный мир”, как с коммерческой, так и с критической точки зрения.

В конце первого фильма могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд был пойман сотрудниками МАКУСА (Магического Конгресса Управления по Северной Америке), не без помощи Ньюта Саламандера. Выполняя свое обещание, темный маг устраивает грандиозный побег и начинает собирать сторонников, большинство из которых не знают о его истинной цели: добиться превосходства волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.

7.7 Оцените
302 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 15 ноября 2018
Премьера онлайн 15 февраля 2019
Премьера в мире 8 ноября 2018
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Дэвид Йейтс
Дэвид Йейтс
В ролях
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
Джонни Депп
Джонни Депп
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Дэвид Сакурай
Дэвид Сакурай
Зои Кравиц
Зои Кравиц
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Первый фильм франшизы «Фантастические твари» расширил представление поклонников Поттерианы о мире волшебников и о том, как те сосуществуют с людьми, не наделенными магическими способностями. Лента 2016 года провела для зрителей увлекательную экскурсию по фантастическому зверинцу, позволила проникнуть под крышу магов теперь уже из США и показала изнутри их быт. Не оставила в стороне Роулинг темы сиротства, взросления и детства, добавив к ним более мрачные тона и интонации.…
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Анна Кирсанова 12 сентября 2018, 12:31
Наоборот стоит! Жду с нетерпением!
Анна Кирсанова 12 сентября 2018, 12:34
Люблю такие красивые сказки с превращениями!
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