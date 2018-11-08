Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда, 2018

Действие фильма разворачивается в Париже сразу после событий, рассказанных в фильме «Фантастические твари и где они обитают»

Джонни Депп согласился на роль Гриндевальда даже без чтения сценария, поскольку является большим поклонником «Гарри Поттера»

Ньют Саламандер, хоть и был отчислен из Хогвартса, всё же носит при себе волшебную палочку и работает в Министерстве магии. Роулинг пообещала раскрыть детали этой загадки в серии фильмов «Фантастические твари и где они обитают»

В фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» у Зои Кравиц, играющей Лету Лестрейндж, будет гораздо более значительная роль. В первой части зрители увидели лишь фото с её изображением

Актёры серии «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» Джуд Лоу, Джонни Депп и Колин Фаррелл – все играли в одном из последних фильмов с Хитом Леджером «Воображариум Доктора Парнаса»

Эзра Миллер из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», игравший также в первой части, сыграл в фильме «Хорошо быть тихоней» брата Эммы Уотсон, которая является звездой фильмов о Гарри Поттере.

Многих поклонников озадачило, что Ньют Саламандер использует волшебную палочку, практикует магию и работает в Министерстве магии, хотя его исключили из Хогвартса. Персонаж Хагрида также был исключен из Хогвартса и ему было запрещено пользоваться магией. Джоан Роулинг пообещала, что объяснение этому будет дано в следующих фильмах.

Джоан Роулинг активно помогала Джуду Лоу с подготовкой к роли Дамблдора: она раскрыла ему некие секретные подробности о его персонаже во время их двухчасовой встречи. Также Лоу было разрешено задать столько вопросов, сколько ему было нужно. Помимо этого Лоу внимательно изучал исполнение роли актером Майклом Гэмбоном в шести фильмах о Гарри Поттере.

На кальяне Грин-де-Вальда в виде черепа можно заметить выгравированные слова: «Für das größere wohl» («Для общего блага»), а также дату: 1898 год. Девиз связан с его собственной философией: доминировать над магглами и волшебниками не ради власти, а ради всеобщего блага. Дата может быть связана с годами обучения Грин-де-Вальда в Дурмстранге.

Так совпало, что Каллум Тернер и Эдди Редмэйн, которые играют братьев, выросли менее чем в ста метрах друг от друга. Их детские дома в Челси находятся в трех минутах ходьбы друг от друга. В детстве они часто посещали одни и те же места, например, научились плавать в одном бассейне.

Во время своего первого прослушивания на роль Тесеуса Каллум Тернер инстинктивно поцеловал Эдди Редмейна в макушку; он считает, что именно это и принесло ему роль.

Внешний вид Хогвартса, как и некоторые интерьеры, были сняты в историческом аббатстве Лакок, построенном в 1229 году. Это аббатство, расположенное в Уилтшире уже появлялось в кадре в первых фильмах саги о Гарри Поттере.

Джоан Роулинг подтвердила в “Твиттере”, что Ньют Саламандер все еще будет главным героем в следующих фильмах.

Художник по костюмам Колин Этвуд одевала всех персонажей Джонни Деппа на протяжении более чем 30 лет.

Поскольку сценарий был совершенно секретным, у персонажей были кодовые имена для членов съемочной группы.

Хотя Тесей — старший брат Ньюта, Эдди Редмэйн, сыгравший Ньюта, на 8 лет старше Каллума Тернера, сыгравшего Тесея.

По состоянию на июнь 2019 года фильм остается самым низкорейтинговым во франшизе “Волшебный мир”, как с коммерческой, так и с критической точки зрения.