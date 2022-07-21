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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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21 июля 2022
Пес-самурай и город кошек
Красочный мультфильм о смелом воине и его пушистых друзьях
боевик, анимация, комедия
2022, Великобритания / Китай / США
31
2
Билеты
Кукла. Последнее проклятье
Фильм ужасов о злом демоне, вселившемся в тело маленькой девочки
ужасы
2021, Мексика
26
3
Билеты
Неувольняемый
Французская комедия о сотруднике, который готов на все, чтобы сохранить свое рабочее место
комедия
2022, Франция
8
2
Билеты
Хронос
Фантастический фильм о путешествии во времени
семейный, приключения, фантастика
2022, Россия
3
3
Билеты
Держать удар
Спортивная драма о боксере, попавшем в тюрьму
драма, спорт, триллер
2018, США
3
1
Билеты
Тёмные очки
Европейский триллер о маньяке, преследующем слепую девушку
триллер, детектив
2022, Франция / Италия
2
1
Билеты
Финальный аккорд
Криминальная мелодрама о любви с первого взгляда и вероломном предательстве
криминал, музыка, мелодрама
2021, Великобритания
1
3
Билеты
Охотница: Руна мертвых
Шведское фэнтези о таинственных существах из глухого леса
боевик, драма, фэнтези
2019, Швеция
1
1
Билеты
28 июля 2022
Клаустрофобы. Долина дьявола
Напряженный триллер с непредсказуемым сюжетом о смертельно опасном квесте
триллер
2022, США
19
2
Билеты
Нахимовцы
Приключенческий фильм о современных подростках и патриотическом воспитании
семейный, комедия
2021, Россия
13
2
Билеты
Развод. Фильм второй
Продолжение комедии о паре, которая не может делить совместную квартиру
комедия
2022, Россия
8
1
Билеты
Не звезди!
Французская комедия о патологическом вруне, чья ложь превращается в правду
комедия
2022, Франция
7
0
Билеты
Певица на всю голову
Романтическая комедия о трудностях на пути молодой оперной певицы
комедия, мелодрама
2020, Австралия / США
5
2
Билеты
От рассвета до заката
Комедийный хоррор о зловещем доме престарелых
комедия, ужасы
2022, США
3
1
Билеты
Асфальтовое солнце
Драма о советских подростках и первых скейтерах
драма
2021, Россия
2
2
Билеты
Предостережение
Фильм ужасов о психически больной девушке, запертой в доме на острове
ужасы, триллер
2020, Великобритания
1
1
Билеты
4 августа 2022
Бойся темноты
Фильм ужасов о таинственном исчезновении ребенка в глухой деревушке
ужасы, мистика
2022, Бельгия / Франция
6
1
Билеты
Проклятие матери: прятки на выживание
Фильм ужасов о семье, столкнувшейся с призраками прошлого
ужасы, триллер
2021, Канада
5
1
Билеты
Земля. Перезагрузка
Китайский блокбастер о хищных растениях, захвативших нашу планету
боевик
2021, Китай
3
3
Напомнить
Убойный монтаж
Комедийный хоррор о зомби, атакующих актеров во время съемок
комедия
2022, Франция
3
1
Билеты
Уховёртка
драма
2021, Великобритания / Франция / Бельгия
3
1
Билеты
Семейка монстров
Веселый мультфильм о маленьком вампире, который сбегает в мир людей
анимация
2020, Франция
2
2
Напомнить
Ночной режим. Фильм
триллер
2022, Россия
0
1
Напомнить
11 августа 2022
Дочь короля
приключения, фэнтези, боевик
2022, США
19
2
Напомнить
Нитрам
триллер
2021, Австралия
8
2
Напомнить
Вышка
триллер
2022, Великобритания / США
6
1
Напомнить
Дитя тьмы: Первая жертва
криминал, драма, ужасы
2022, США
4
1
Напомнить
Великий «Юнайтед»
документальный, исторический, спорт
2021, Великобритания
3
1
Напомнить
История кино: Новое поколение
документальный
2021, Великобритания
1
2
Билеты
Легенды Орлёнка
детектив, фэнтези
2021, Россия
1
2
Напомнить
Проклятый остров
ужасы
2020, Великобритания
1
1
Напомнить
Форсаж. Китайский дрифт
драма
2021, Тайвань
1
1
Напомнить
18 августа 2022
Челюсти. Столкновение
Триллер о противостоянии студентов и гигантской акулы посреди океана
триллер
2022, Великобритания
11
4
Напомнить
Дела человеческие
Французская драма об образцовой семье, в одночасье ставшей изгоями в обществе
драма
2021, Франция
4
2
Напомнить
Мия и Я: Легенда Сентопии
детский
2022, Германия / Австрия
2
2
Напомнить
Все ненавидят Йохана
комедия
2022, Норвегия
1
3
Напомнить
Родитель
драма
2021, Россия
2
1
Напомнить
Развод в стиле кунг-фу
боевик, драма
2022, Франция / Бельгия
2
0
Напомнить
Дорогая Элизабет
комедия
2022, США
1
1
Напомнить
Икар
приключения, анимация, семейный
2022, Люксембург / Франция / Бельгия
1
1
Напомнить
Неубиваемый
боевик
2022, Канада
1
1
Напомнить
25 августа 2022
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама
2022, США
104
11
Напомнить
Просточеловек
драма
2022, Россия
2
2
Напомнить
Гостья из космоса
анимация, семейный
2022, Дания
2
1
Напомнить
Лена и справедливость
комедия
2022, Россия
1
2
Напомнить
Ину-О: Рождение легенды
анимация, фэнтези, музыка
2021, Япония / Китай
0
2
Напомнить
31 августа 2022
Diana
документальный
2022, Великобритания
9
2
Напомнить
1 сентября 2022
Флай
Танцевальная драма о необычном перевоспитании преступников
драма
2021, Германия
15
5
Напомнить
Преступления будущего
фантастика, драма
2022, США
12
3
Напомнить
Календарь ма(й)я
детский, приключения
2022, Россия
3
1
Напомнить
Царство против разбойников
анимация
2022, Россия
2
2
Напомнить
Дети тьмы
триллер
2021, Великобритания
0
1
Напомнить
8 сентября 2022
МЫ
фантастика
2021, Россия
20
9
Напомнить
Вихрь
драма
2021, Франция / Бельгия / Монако
4
2
Напомнить
Жребий
ужасы
2022, США
3
2
Напомнить
Три тысячи лет желаний
драма, фэнтези, мелодрама
2022, Австралия / США
4
0
Напомнить
Тихое озеро
боевик, драма, ужасы
2022, США
1
2
Напомнить
Начать сначала
спорт, комедия, драма
2022, Россия
0
2
Напомнить
15 сентября 2022
Не говори никому
триллер, ужасы
2022, Дания / Нидерланды
8
2
Напомнить
Кэт
драма
2022, Россия
1
1
Напомнить
Поехали!
комедия
2022, Франция
0
0
Напомнить
22 сентября 2022
Не волнуйся, солнышко
ужасы, триллер
2022, США
7
2
Напомнить
Красная Шапочка
фэнтези, приключения, семейный
2022, Россия
3
2
Напомнить
Экспресс
комедия, драма
2022, Россия
0
2
Напомнить
29 сентября 2022
Мужчины на грани нервного срыва
комедия
2022, Франция / Бельгия
4
1
Напомнить
Исповедь
драма
2021, США
2
3
Напомнить
Ударная волна. Битва за Гонконг
боевик, криминал, триллер
2020, Гонконг / Китай
1
1
Напомнить
Эра выживания
приключения, драма, фантастика
2022, Литва / Франция / Бельгия
0
0
Напомнить
6 октября 2022
Джиперс Криперс: Возрожденный
ужасы, мистика, триллер
2021, США / Финляндия
100
7
Напомнить
Сердце пармы
исторический, драма
2022, Россия
35
7
Напомнить
Тень Караваджо
биография, исторический
2021, Италия / Франция
2
2
Напомнить
Distant
комедия, драма, фантастика
2022, США
0
2
Напомнить
Дыхание
2022, Россия
0
2
Напомнить
13 октября 2022
Хэллоуин заканчивается
ужасы, триллер
2022, США
59
1
Напомнить
Нуучча
драма
2021, Россия
4
3
Напомнить
Пассажиры ночи
драма
2022, Франция
3
1
Напомнить
Сказка для старых
драма, криминал
2021, Россия
1
2
Напомнить
20 октября 2022
Черный Адам
боевик, фантастика
2022, США
86
4
Напомнить
Декабрь
драма, биография
2022, Россия
6
2
Напомнить
Миссис Харрис едет в Париж
драма
2022, США
2
1
Напомнить
27 октября 2022
Зловещий свет
ужасы, триллер
2021, США
5
2
Напомнить
Мармадюк
анимация
2021, США
6
0
Напомнить
Белль и Себастьян: Новое поколение
приключения, семейный
2022, Франция
2
1
Напомнить
Либерея: Охотники за сокровищами
приключения, боевик
2022, Россия
2
1
Напомнить
Апачи: Банды Парижа
боевик, приключения, криминал
2021, США / Таиланд
1
1
Напомнить
Dark Harvest
боевик, триллер
2022, США
0
2
Напомнить
3 ноября 2022
14+: Продолжение
мелодрама
2023, Россия
11
3
Напомнить
White Bird: A Wonder Story
биография, драма, военный
2022, США
0
1
Напомнить
10 ноября 2022
Черная Пантера: Ваканда навеки
фантастика, боевик, приключения
2022, США
131
3
Напомнить
Парни не танцуют
комедия
2022,
1
2
Напомнить
22 ноября 2022
Странный мир
анимация, приключения
2022, США
5
1
Напомнить
24 ноября 2022
Нюрнберг
исторический, драма, военный, триллер, приключения
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания
12
2
Напомнить
1 декабря 2022
Ёлки 9
комедия
2022, Россия
4
4
Напомнить
8 декабря 2022
Честный развод 2
комедия
2022, Россия
2
1
Напомнить
Violent Night
триллер
2022, США
0
1
Напомнить
15 декабря 2022
Аватар 2: Путь воды
приключения, боевик, фантастика
2022, США
771
56
Напомнить
Шазам!: Ярость богов
фэнтези, боевик
2022, США
49
3
Напомнить
22 декабря 2022
Кот в сапогах: Последнее желание
анимация, комедия, приключения
2022, США
100
7
Напомнить
Рождение империи
2022, Россия
1
2
Напомнить
23 декабря 2022
Дон Кихот
анимация, приключения, семейный
2022, Аргентина / Бразилия / Бельгия
2
2
Напомнить
29 декабря 2022
Три богатыря
анимация
2022, Россия
58
4
Напомнить
Непослушник 2
комедия
2022, Россия
5
3
Напомнить
Клипмейкеры
комедия
2022, Россия
0
1
Напомнить
1 января 2023
Чебурашка
семейный
2022, Россия
5
2
Напомнить
5 января 2023
Щелкунчик и волшебная флейта
детский
2023, Россия
6
3
Напомнить
Фабельманы
драма
2022, США
0
1
Напомнить
12 января 2023
The Nightingale
драма, военный, исторический
2021, США
0
2
Напомнить
2 февраля 2023
She Said
драма
2022, США
0
1
Напомнить
9 февраля 2023
Близко
драма
2022, Бельгия / Нидерланды / Франция
1
1
Напомнить
23 февраля 2023
Убийца «Святой паук»
криминал, драма, триллер
2022, Дания / Германия / Швеция / Франция
0
1
Напомнить
2 марта 2023
Подземелья и драконы: Воровская честь
фэнтези
2023, США
25
11
Напомнить
8 марта 2023
Поехавшая
комедия
2022, Россия
1
1
Напомнить
16 марта 2023
Аквамен 2
фантастика, приключения, боевик
2023, США
148
17
Напомнить
Untitled Super Mario Project
приключения, анимация, комедия
2023, Япония
2
0
Напомнить
23 марта 2023
Джон Уик 4
боевик, триллер, криминал
2022, США
115
3
Напомнить
7 апреля 2023
Окрыленный молитвой
драма
2023, США
1
1
Напомнить
18 мая 2023
Форсаж 10
боевик, криминал
2023, США
100
19
Напомнить
8 июня 2023
Звёздный путь 4
фантастика, приключения
, США
18
1
Напомнить
22 июня 2023
Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
2023, США
122
3
Напомнить
29 июня 2023
Индиана Джонс 5
боевик, приключения
2023, США
78
9
Напомнить
13 июля 2023
Миссия невыполнима 7
боевик, криминал, триллер
2022, США
44
4
Напомнить
20 июля 2023
Оппенгеймер
биография, драма, исторический
2023, США
2
1
Напомнить
Койот против «Акме»
боевик, приключения, анимация
2023, США
1
1
Напомнить
3 августа 2023
Черепашки-ниндзя
боевик, приключения, анимация
2023, США
7
0
Напомнить
Мег 2
фантастика
, США / Китай
2
0
Напомнить
21 сентября 2023
Тихое место 3
драма, ужасы, фантастика
2025,
6
0
Напомнить
19 октября 2023
Дюна 2
фантастика, боевик, приключения, драма
2023, США / Канада
9
1
Напомнить
9 ноября 2023
The Shrinking of Treehorn
анимация
2023,
0
1
Напомнить
16 ноября 2023
Untitled Ryan Reynolds/John Krasinski Film
комедия
2023, США
0
1
Напомнить
14 декабря 2023
Вилли Вонка
приключения, комедия, семейный
2023, США
28
2
Напомнить
20 декабря 2023
Цвет лиловый
драма, мюзикл
2023, США
1
1
Напомнить
28 декабря 2023
По щучьему велению
фэнтези, приключения
2023, Россия
1
1
Напомнить
Сто лет тому вперед
приключения, семейный, фантастика
2022, Россия
1
1
Напомнить
14 февраля 2024
Пророк
мюзикл
2024, Россия
0
0
Напомнить
11 апреля 2024
Властелин колец: Война рохирримов
боевик, приключения, анимация
2024, Япония / США
7
1
Напомнить
23 мая 2024
Фьюриоса
боевик
2023, США
4
1
Напомнить
8 июня 2024
Трансформеры: Восхождение Звероботов
фантастика, боевик
2023, США
128
15
Напомнить
27 июня 2024
Миссия невыполнима 8
боевик
2023, США
22
2
Напомнить
18 июля 2024
Untitled Animated Transformers Film
боевик, приключения, анимация
2023, США
2
1
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19 декабря 2024
Аватар 3
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2024, США
173
20
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The Smurfs Musical
мюзикл
2024, США
1
1
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17 декабря 2026
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фантастика, приключения, фэнтези, боевик
2026, США
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