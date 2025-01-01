В семье Золушки не все благополучно. Ее отец не может противостоять власти злой Мачехи, поэтому девушке постоянно достается от нее и ее сводных сестер, неприятных Кривляки и Злюки. Когда в их дом приходит нищенка, сестры отказывают ей в приюте, и только Золушка жалеет ее. Некоторое время спустя гостья снова появляется в доме, на этот раз – в образе Феи-бабушки, которая готова исполнить желания Золушки…