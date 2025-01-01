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Хрустальный башмачок

Khrustalnyy bashmachok Zolushki 18+
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О фильме

В семье Золушки не все благополучно. Ее отец не может противостоять власти злой Мачехи, поэтому девушке постоянно достается от нее и ее сводных сестер, неприятных Кривляки и Злюки. Когда в их дом приходит нищенка, сестры отказывают ей в приюте, и только Золушка жалеет ее. Некоторое время спустя гостья снова появляется в доме, на этот раз – в образе Феи-бабушки, которая готова исполнить желания Золушки…

  • По сути своей фильм является полноценной экранизацией знаменитого балета Сергея Прокофьева «Золушка». Либретто к нему писал советский драматург Николай Волков по сюжету одноименной сказки Шарля Перро. После его премьеры в Большом театре в 1945 году этот балет в постановке режиссера-балетмейстера Ростислава Захарова снискал огромную популярность и даже был награжден Сталинской премией. Эту версию режиссер Александр Роу и взял за основу для своей картины. 
  • Роль Мачехи в фильме исполнила балерина Елена Ванке. Прима вспоминала, как они с Раисой Стручковой, сыгравшей Золушку, сидели в огромном бутафорском кресле в съемочном павильоне, а Роу, увидев это, кричал оператору «Вот что снимать-то надо!». 
  • Вопреки обычной советской практике, эта картина получила широкую огласку и распространение за рубежом и даже выиграла почетный диплом на МКФ в Ванкувере.
     

Музыкальный фильм-сказка по либретто Н. Волкова, написанному по балету С. Прокофьева «Золушка».

Страна СССР
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1960
Премьера в мире 1 января 1960
Дата выхода
1 января 1960 Россия 0+
11 февраля 1961 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Khrustalnyy bashmachok Zolushki, La cenicienta, Хрустальный башмачок, Askungen, Cenerentola, Cenicienta, Cenușăreasa, Cinderella, Kristálycipellő, Szklany pantofelek, Tuhkatriinu, Tuhkimo - kristallikenkä
Режиссер
Александр Роу
Александр Роу
Ростислав Захаров
В ролях
Раиса Стручкова
Геннадий Ледях
Елена Ванке
Лесма Чадарайн
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.3
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7.3 IMDb
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