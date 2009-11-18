Сумерки. Сага. Новолуние, 2009

Будучи на момент съемок школьницей, Кристен Стюарт некоторое количество часов в день занималось с приходящими учителями. Занятия проходили в той же самой школе, где по сюжету фильма училась ее героиня.

Студия Summit Entertainment дала добро на производство “Новолуния” спустя сутки после выхода фильма “Сумерки” (2008) в широкий прокат.

Американская премьера фильма состоялась 16 ноября 2009 года, в новолуние по лунному циклу.

Сцена на школьной парковке, когда мы узнаем, что Белле исполняется 18 лет, снималась 9 апреля, в 19-й день рождения Кристен Стюарт.

На съемках этого и предыдущего фильмов саги “Сумерки” Кристен Стюарт приходилось носить коричневые контактные линзы.

“Новолуние” является любимой частью Роберта Паттинсона из книжной серии “Сумерки”.

Джейми Кэмпбелл Бауэр, сыгравший Кая из клана Вольтури, ранее пробовался на роль Эдварда Каллена в “Сумерках” (2008).

Итальянский городок Монтепульчано был выбран из-за его почти сверхъестественного сходства с городом, описанным в романе Стефани Майер. Единственная разница заключалась в том, что на его главной площади не было фонтана. Художнику-постановщику Дэвиду Брисбену пришлось создать искусственный фонтан из дерева, задекорированный под камень.

Съемки в Италии длились в течение четырех дней. До этого момента в цветовой палитре фильма совсем нет красного цвета: его “приберегли” для сцен в Монтепульчано.

Майкл Копон (“Добейся успеха: Все за победу”, 2007) должен был заменить Тейлора Лотнера в роли Джейкоба Блэка. В борьбе за работу Лотнер набрал более 11 кг мышечной массы и таким образом остался в проекте.

Каждая песня, которая появляется в фильме и в саундтреке, была написана специально для фильма.

Роль Аро могли исполнить Диего Луна и Бен Барнс.

Подбор исполнителей ролей индейцев-квилетов доверили Рене Хейнс, которая ранее уже проводила кастинги для фильмов “Танцующий с волками” (1990) и “Похороните мое сердце в Вундед-Ни” (2007). Все исполнители ролей квилетов – настоящие индейцы из племен Кри-Метисов, Лакоты, Кри, Перепеча и Хуалапаи и обладают документами, которые подтверждают их происхождение.

В ходе подготовки к фильму дизайнер Дэвид Брисбен посещал резервацию квилетов. Татуировки героев-оборотней для “Сумерек” были созданы с учетом услышанных Брисбеном квилетских историй.