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The Twilight Saga: New Moon

Сумерки. Сага. Новолуние, 2009

2009 / США
8.4 Оцените
821 голос Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Из-за едва не случившейся трагедии на дне рождения Беллы, которое девушка отмечала в семейном кругу Калленов, Эдвард вынужден расстаться с возлюбленной, чтобы тем самым уберечь ее от возможных опасностей жизни с вампирами.

Тяжело переживая разрыв, Белла сближается со своим знакомым Джейкобом Блэком – индейцем-квилетом из резервации Ла-Пуш, но ее не оставляет образ Эдварда. Она видит его силуэт и слышит его голос в самые опасные для себя моменты, и поиск угрожающих жизни ситуаций становится целью Беллы. Долго искать их самой девушке не приходится, ведь за ней уже охотится вампирша Виктория, которая одержима идеей мести Эдварду за смерть своего возлюбленного. Рассчитывать Белла может только на помощь Джейкоба, который на самом деле оказывается одним из стаи оборотней – заклятых врагов вампиров.

Когда режиссер первых “Сумерек” Кэтрин Хардвик покинула франшизу из-за разногласий с Summit Entertainment, ее место занял Крис Вайц, известный своей работой над фильмами из комедийной серии “Американский пирог” и экранизацией романа “Золотой компас”. К своим ролям вернулись Роберт Паттинсон (Эдвард), Кристен Стюарт (Белла), Эшли Грин (Элис), Питер Фачинелли (Карлайл), Рашель Лефевр (Виктория) и другие актеры из фильма 2008 года. В каст также вошли Майкл Шин и Дакота Фэннинг.

Будучи на момент съемок школьницей, Кристен Стюарт некоторое количество часов в день занималось с приходящими учителями. Занятия проходили в той же самой школе, где по сюжету фильма училась ее героиня.

Студия Summit Entertainment дала добро на производство “Новолуния” спустя сутки после выхода фильма “Сумерки” (2008) в широкий прокат.

Американская премьера фильма состоялась 16 ноября 2009 года, в новолуние по лунному циклу.

Сцена на школьной парковке, когда мы узнаем, что Белле исполняется 18 лет, снималась 9 апреля, в 19-й день рождения Кристен Стюарт.

На съемках этого и предыдущего фильмов саги “Сумерки” Кристен Стюарт приходилось носить коричневые контактные линзы.

“Новолуние” является любимой частью Роберта Паттинсона из книжной серии “Сумерки”.

Джейми Кэмпбелл Бауэр, сыгравший Кая из клана Вольтури, ранее пробовался на роль Эдварда Каллена в “Сумерках” (2008).

Итальянский городок Монтепульчано был выбран из-за его почти сверхъестественного сходства с городом, описанным в романе Стефани Майер. Единственная разница заключалась в том, что на его главной площади не было фонтана. Художнику-постановщику Дэвиду Брисбену пришлось создать искусственный фонтан из дерева, задекорированный под камень.

Съемки в Италии длились в течение четырех дней. До этого момента в цветовой палитре фильма совсем нет красного цвета: его “приберегли” для сцен в Монтепульчано.

Майкл Копон (“Добейся успеха: Все за победу”, 2007) должен был заменить Тейлора Лотнера в роли Джейкоба Блэка. В борьбе за работу Лотнер набрал более 11 кг мышечной массы и таким образом остался в проекте.

Каждая песня, которая появляется в фильме и в саундтреке, была написана специально для фильма.

Роль Аро могли исполнить Диего Луна и Бен Барнс.

Подбор исполнителей ролей индейцев-квилетов доверили Рене Хейнс, которая ранее уже проводила кастинги для фильмов “Танцующий с волками” (1990) и “Похороните мое сердце в Вундед-Ни” (2007). Все исполнители ролей квилетов – настоящие индейцы из племен Кри-Метисов, Лакоты, Кри, Перепеча и Хуалапаи и обладают документами, которые подтверждают их происхождение.

В ходе подготовки к фильму дизайнер Дэвид Брисбен посещал резервацию квилетов. Татуировки героев-оборотней для “Сумерек” были созданы с учетом услышанных Брисбеном квилетских историй.

Влюбиться в вампира — страшно и романтично. Но потерять любимого, решившего ценой разрыва спасти свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии кланов «ночных охотников», — это просто невыносимо. Белла Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что её лучший друг — порождение ещё одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры…

8.4 Оцените
821 голос Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2009
Премьера в России 19 ноября 2009
Премьера в мире 18 ноября 2009
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
Крис Вайц
Крис Вайц
В ролях
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт
Никки Рид
Никки Рид
Эшли Грин
Эшли Грин
Тэйлор Лотнер
Тэйлор Лотнер
Все актеры и съемочная группа
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Братья Вайц, из чьей адской пекарни был когда-то извлечен неблаженной памяти «Американский пирог», всерьез взялись за тему вампиризма: и пока брат Пол холил и лелеял «Цирк уродов: Ассистента вампира», в российском прокате превратившийся в «Историю одного вампира», брат Крис пестовал «Новолуние» – продолжение «Сумерек», предназначенное выжать еще больше баррелей благодарных девичьих слез. Сказать по правде, брат Пол несколько…
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