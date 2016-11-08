Фантастические твари и где они обитают, 2016

Имя “Ньют Саламандер” можно заметить на Карте Мародеров в фильме “Гарри Поттер и узник Азкабана”.

Во вселенной Гарри Поттера книга Ньюта Саламандера «Фантастические твари и где они обитают» была впервые опубликована в 1927 году, став бестселлером и одним из учебников в Хогвартсе. В середине 1990-х годов, когда разворачиваются действия основной серии «Гарри Поттер», учебник переживает 52-е издание. Саламандер также имеет свою собственную карточку в “Шоколадных лягушках”.

Желто-серый шарф Саламандера намекает на то, что он учился в Пуффендуе.

Первоначально задуманная как трилогия, франшиза позже была расширена до пяти фильмов.

По словам Джоан Роулинг, Эдди Редмэйн был единственным кандидатом на главную роль. Ему даже не пришлось проходить прослушивание.

До съемок Эдди Редмэйну была предоставлена ​​очень подробная предыстория событий, изложенная лично Дж.К. Роулинг и исключительно для него одного.

Некоторые актеры и актрисы посещали специальный учебный лагерь, в котором их учили правильным движениям при использовании волшебной палочки.

Эдди Редмэйн проходил прослушивание на роль Тома Реддла в фильме “Гарри Поттер и тайная комната”, но ему было отказано.

Эдди Редмэйн признался, что не очень хорошо выступил на прослушивании на роль Кайло Рена в фильме «Звёздные войны: Пробуждение Силы», но эта неудача позволила ему принять предложение сыграть Ньюта.

Вполне возможно, что домашние эльфы свободны в Америке, так как некоторые эльфы носят обычную одежду и открыто дерзят магам, не опасаясь наказаний. В британском волшебном мире домашние эльфы находятся в рабстве.

В 1920-х годах в США слово «магглы» было сленговым обозначением сигарет с марихуаной. Это объясняет, почему члены волшебного сообщества США называют всех, кто не обладает магическими способностями “не-маг”.

Когда Мэри Лу спрашивает Ньюта: «Ты ловец?» он отвечает: «Скорее охотник.» Это отсылка к квиддичу — популярной спортивной игре волшебников.

Фильм снимался преимущественно в павильонах, поскольку в Нью Йорке сохранилось очень мало архитектуры 1920-х годов.

Ньюту Саламандеру несколько раз встречается слово “Ильверморни”. Это название американской школы чародейства и волшебства, аналога Хогвартса в Великобритании. Согласно одной из удаленных сцен, школа находится в Массачусетсе.

Это первый фильм из вселенной о Гарри Поттере, получивший премию “Оскар”, в данном случае — за лучший дизайн костюмов.