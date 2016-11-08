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Фантастические твари и где они обитают Фантастические твари и где они обитают
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Fantastic Beasts and Where to Find Them

Фантастические твари и где они обитают, 2016

2016 / Великобритания / США
8.0 Оцените
129 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

После завершения главной волшебной саги всех времён в свет вышло несколько книг Джоан Роулинг, сюжетно не связанных с приключениями юного мага. Одной из них стала «Фантастические твари и где они обитают». Если вы внимательно читали «Гарри Поттера», то наверняка помните учебник, написанный Ньютом Саламандером, которым пользовались ученики Хогвартса. Именно эта самая книга будет экранизирована. Режиссёром стал Дэвид Йейтс, который снял последние фильмы о волшебнике. Ну а сценарий написала сама Роулинг. В главной роли перед зрителями предстанет обладатель «Оскара» Эдди Редмэйн («Вселенная Стивена Хокинга», «Девушка из Дании»). Также в ленте приняли участие Колиин Фаррелл («Настоящий детектив», «Залечь на дно в Брюгге»), новый Флэш Эзра Миллер и Кэтрин Уотерстон («Врождённый порок», «Подпольная империя»).

За 70 лет до событий, случившихся с Гарри Поттером, волшебный мир уже вовсю жил по своим законам.

1926 год. Ньют Саламандер — английский маг и зоолог, прибывший в США для изучения местной магической фауны. Увлеченный незнакомым городом, Ньют едва не прозевал как из его багажа — безразмерного чемоданчика со множеством волшебных существ внутри — сбежал нюхль. В погоне за зверьком Ньют сталкивается с Якобом Ковальски, и в суматохе они случайно меняются чемоданами: Ньюту достается чемодан кондитера, а магглу Ковальски — чемодан волшебника. На странные действия приезжего мага обращают внимание нью-йоркские мракоборцы и у Ньюта моментально начинаются проблемы с законом.

Постепенно Ньют втягивается в события, происходящие в городе. Все волшебные газеты пестрят заголовками об угрозе Грин-де-Вальда — могущественного темного волшебника. Именно с его именем связывают происходящие в городе внезапные обрушения и темные вихри. Все эти бедствия не остаются незамеченными для обычных людей: американские волшебное сообщество находятся под угрозой разоблачения, а радикальная организация магглов “Новый Салем” призывает не-магов к новой охоте на ведьм.

Имя “Ньют Саламандер” можно заметить на Карте Мародеров в фильме “Гарри Поттер и узник Азкабана”.

Во вселенной Гарри Поттера книга Ньюта Саламандера «Фантастические твари и где они обитают» была впервые опубликована в 1927 году, став бестселлером и одним из учебников в Хогвартсе. В середине 1990-х годов, когда разворачиваются действия основной серии «Гарри Поттер», учебник переживает 52-е издание. Саламандер также имеет свою собственную карточку в “Шоколадных лягушках”.

Желто-серый шарф Саламандера намекает на то, что он учился в Пуффендуе.

Первоначально задуманная как трилогия, франшиза позже была расширена до пяти фильмов.

По словам Джоан Роулинг, Эдди Редмэйн был единственным кандидатом на главную роль. Ему даже не пришлось проходить прослушивание.

До съемок Эдди Редмэйну была предоставлена ​​очень подробная предыстория событий, изложенная лично Дж.К. Роулинг и исключительно для него одного.

Некоторые актеры и актрисы посещали специальный учебный лагерь, в котором их учили правильным движениям при использовании волшебной палочки.

Эдди Редмэйн проходил прослушивание на роль Тома Реддла в фильме “Гарри Поттер и тайная комната”, но ему было отказано.

Эдди Редмэйн признался, что не очень хорошо выступил на прослушивании на роль Кайло Рена в фильме «Звёздные войны: Пробуждение Силы», но эта неудача позволила ему принять предложение сыграть Ньюта.

Вполне возможно, что домашние эльфы свободны в Америке, так как некоторые эльфы носят обычную одежду и открыто дерзят магам, не опасаясь наказаний. В британском волшебном мире домашние эльфы находятся в рабстве.

В 1920-х годах в США слово «магглы» было сленговым обозначением сигарет с марихуаной. Это объясняет, почему члены волшебного сообщества США называют всех, кто не обладает магическими способностями “не-маг”.

Когда Мэри Лу спрашивает Ньюта: «Ты ловец?» он отвечает: «Скорее охотник.» Это отсылка к квиддичу — популярной спортивной игре волшебников.

Фильм снимался преимущественно в павильонах, поскольку в Нью Йорке сохранилось очень мало архитектуры 1920-х годов.

Ньюту Саламандеру несколько раз встречается слово “Ильверморни”. Это название американской школы чародейства и волшебства, аналога Хогвартса в Великобритании. Согласно одной из удаленных сцен, школа находится в Массачусетсе.

Это первый фильм из вселенной о Гарри Поттере, получивший премию “Оскар”, в данном случае — за лучший дизайн костюмов.

Фильм рассказывает о приключениях писателя Ньюта Саламандера в Нью-Йоркском секретном обществе волшебниц и волшебников, происходивших за 70 лет до того, как Гарри Поттер прочитает книгу этого писателя в школе.

8.0 Оцените
129 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 17 ноября 2016
Премьера онлайн 7 марта 2017
Премьера в мире 8 ноября 2016
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Дэвид Йейтс
Дэвид Йейтс
В ролях
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Кэтрин Уотерстон
Кэтрин Уотерстон
Дэн Фоглер
Дэн Фоглер
Элисон Судол
Элисон Судол
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фантастические твари и где они обитают 19 постеров
Оскар Лучший дизайн костюмов
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Наша рецензия
Неладно что-то в городе Нью-Йорке, ой, неладно. Дома рушатся – просто так, без всякой причины. Лошади посреди улицы на дыбы встают. Собаки от лая захлебываются. А некоторые люди как будто из ума выжили. Какую-то ересь бормочут. Мол, видели они, как летел над городом вихрь черный… с глазами. Он-то все дома и порушил, знамо дело, кому же еще. Кстати, вот и агитаторша на площади второй месяц орет: «Ведьмы среди нас, ведьмы…». Хотя какие могут быть ведьмы в 1926-м…
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anhen1 17 ноября 2016, 23:20
фильм классный!
Андрей 1 декабря 2016, 12:20
мне нравятся фильмы про Гарри Поттера и, получилось, что я зря ждал чего-то от этого фильма ;((
первая половина фильма просто безобразная и… Читать дальше…
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саундтрек фильма Фантастические твари и где они обитают
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