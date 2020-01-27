Девять дней, 2020

Думаете, что Уилл (Уинстон Дьюк, «Чёрная пантера», «Правосудие Спенсера») – просто странный отшельник, уединившийся в старомодном доме где-то среди гор штата Юта, чтобы днями напролёт смотреть в экраны допотопных ламповых телевизоров, на которых мерцают чьи-то чужие жизни? Не совсем так: Уилл – на самом деле не от мира сего; он – некто вроде ангела-хранителя, отвечающего за человеческие души. И когда кто-то из его «телевизионных» подопечных совершает самоубийство, не выдержав земных тягот, ему приходится проводить собеседование с претендентами на новое рождение... Эдсон Ода – американский режиссёр японского происхождения; свой дебютный фильм, прозвучавший на Санденс-фестивале, он придумал, отталкиваясь от реальной истории своего дяди, покончившего собой. «Девять дней» – напоенный красотой американских пейзажей аналог работ Хирокадзу Корэ-эды – сравнение возникает не только из-за ненавязчивого сходства с фильмом «После жизни»: гуманизм, медитативность, деликатное обращение к тонкой теме потусторонней жизни и вдохновенное ощущение ценности каждого отпущенного земной жизнью дня – то, что роднит Оду с его японским коллегой.