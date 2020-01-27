Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Девять дней Девять дней
Киноафиша Фильмы Девять дней
Nine Days

Девять дней, 2020

2020 / США
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Думаете, что Уилл (Уинстон Дьюк, «Чёрная пантера», «Правосудие Спенсера») – просто странный отшельник, уединившийся в старомодном доме где-то среди гор штата Юта, чтобы днями напролёт смотреть в экраны допотопных ламповых телевизоров, на которых мерцают чьи-то чужие жизни? Не совсем так: Уилл – на самом деле не от мира сего; он – некто вроде ангела-хранителя, отвечающего за человеческие души. И когда кто-то из его «телевизионных» подопечных совершает самоубийство, не выдержав земных тягот, ему приходится проводить собеседование с претендентами на новое рождение... Эдсон Ода – американский режиссёр японского происхождения; свой дебютный фильм, прозвучавший на Санденс-фестивале, он придумал, отталкиваясь от реальной истории своего дяди, покончившего собой. «Девять дней» – напоенный красотой американских пейзажей аналог работ Хирокадзу Корэ-эды – сравнение возникает не только из-за ненавязчивого сходства с фильмом «После жизни»: гуманизм, медитативность, деликатное обращение к тонкой теме потусторонней жизни и вдохновенное ощущение ценности каждого отпущенного земной жизнью дня – то, что роднит Оду с его японским коллегой.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 2 ноября 2021
Премьера в мире 27 января 2020
Возраст 18+
Режиссер
Эдсон Ода
В ролях
Билл Скарсгард
Билл Скарсгард
Зази Битц
Зази Битц
Тони Хейл
Тони Хейл
Уинстон Дьюк
Уинстон Дьюк
Бенедикт Вонг
Бенедикт Вонг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Девять дней 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Девять дней смотреть онлайн

Девять дней
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Фильмов о возможных путешествиях человеческого духа в столь желанном «послесмертии» написано и снято неприлично много, а вот историй, спекулирующих на том, что его пробуждению предшествует, почти нет (можно вспомнить разве что недавнюю пиксаровскую «Душу»), что, впрочем, вполне объяснимо: финал почти всегда интереснее начала. Идея «Девяти дней» пришла японо-бразильскому режиссеру Эдсону Оде после самоубийства его дражайшего дядюшки. Пытаясь осознать его…
Читать
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Релиз фэнтезийной драмы «Девять дней» перенесен на лето 2021 года Премьера должна была состояться уже 22 января.
Написать
4 декабря 2020 18:38
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Приложение киноафиши