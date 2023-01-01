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Скоро в прокате "Возвращение в Сеул"
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Последнее путешествие «Деметра»
Last Voyage of the Demeter
Последнее путешествие «Деметра», 2023
2023 / Индия / США
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Жанр:
ужасы
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О фильме
Дракула путешествует в Лондон на русском корабле «Деметр» и потихоньку ест матросов.
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Год выпуска
2023
Режиссер
Андре Овредал
В ролях
Давид Дастмалчян
Эшлинг Франчози
Лиам Каннингэм
Хавьер Ботет
Стефан Капичич
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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