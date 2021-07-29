Легенда о Зелёном рыцаре, 2021

В далеком прошлом, когда человечество еще не утратило веру в магию, отважный наследник короля Артура принимает вызов сверхъестественного Зеленого Рыцаря. Впереди его ждет путешествие, о котором будут сложены десятки легенд. Дев Патель («Лев», «Миллионер из трущоб») в фэнтези Дэвида Лоури и студии A24 по мотивам средневековой поэмы.

Гавейн — сэр Круглого стола из замка Камелот. Однажды, в канун празднования Нового года, сюда является Зеленый Рыцарь и заключает с королем Артуром необычное пари. Он просит одного из придворных воинов атаковать его топором, обещая нанести ответный удар спустя год. Племянник Гавейн, мечтающий о доблести, откликается на просьбу загадочного гостя. Одним махом он отсекает голову Зеленого Рыцаря, но тот выживает.

Проходит год. За долгие месяцы жизнь Гавейна кардинально изменилась. Артур умер, а сам он унаследовал трон. Но прежде чем занять место в Камелоте, сэр должен исполнить данное им обещание. Согласно договоренности, Гавейн обязуется приехать в назначенный день к часовне Зеленого Рыцаря, расположенной на другом краю королевства. Оставив семью, храбрец отправляется в длительное путешествие сквозь лес, где опасность подстерегает на каждом шагу. Во время похода ему суждено познакомиться с самыми неординарными жителями старой Англии. Судьба сталкивает Гавейна с лордом Бертилаком и его соблазнительной женой, а затем он встречает говорящую лису.

Удастся ли одинокому путнику достичь церкви в срок и победить в решающей схватке бессмертного врага?