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Легенда о Зелёном рыцаре Легенда о Зелёном рыцаре
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The Green Knight

Легенда о Зелёном рыцаре, 2021

2021 / США / Ирландия
5.0 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
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Фэнтези о храбром наследнике короля Артура
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В далеком прошлом, когда человечество еще не утратило веру в магию, отважный наследник короля Артура принимает вызов сверхъестественного Зеленого Рыцаря. Впереди его ждет путешествие, о котором будут сложены десятки легенд. Дев Патель («Лев», «Миллионер из трущоб») в фэнтези Дэвида Лоури и студии A24 по мотивам средневековой поэмы.

Гавейн — сэр Круглого стола из замка Камелот. Однажды, в канун празднования Нового года, сюда является Зеленый Рыцарь и заключает с королем Артуром необычное пари. Он просит одного из придворных воинов атаковать его топором, обещая нанести ответный удар спустя год. Племянник Гавейн, мечтающий о доблести, откликается на просьбу загадочного гостя. Одним махом он отсекает голову Зеленого Рыцаря, но тот выживает.

Проходит год. За долгие месяцы жизнь Гавейна кардинально изменилась. Артур умер, а сам он унаследовал трон. Но прежде чем занять место в Камелоте, сэр должен исполнить данное им обещание. Согласно договоренности, Гавейн обязуется приехать в назначенный день к часовне Зеленого Рыцаря, расположенной на другом краю королевства. Оставив семью, храбрец отправляется в длительное путешествие сквозь лес, где опасность подстерегает на каждом шагу. Во время похода ему суждено познакомиться с самыми неординарными жителями старой Англии. Судьба сталкивает Гавейна с лордом Бертилаком и его соблазнительной женой, а затем он встречает говорящую лису.

Удастся ли одинокому путнику достичь церкви в срок и победить в решающей схватке бессмертного врага?

Прежде режиссер Дэвид Лоури уже сотрудничал с А24, поставив в 2017 году мистическую драму «История призрака».

В основу сюжета легла знаменитая поэма «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» 14 века. Это не первая экранизация произведения: в 1973 году ее адаптировал Стефен Викс, а в 1984 году появилась версия с Шоном Коннери.

Съемки стартовали в 2019 году, тогда как премьера планировалась на весну 2020 года. Однако пандемия Covid-19 вынудила продюсеров сместить дату релиза более чем на год.

Ралф Айнесон и Кейт Дики ранее снимались в хорроре «Ведьма», Джоэл Эдгертон исполнил ключевую роль в фильме ужасов «Оно приходит ночью», а Алисия Викандер сыграла в фантастическом триллере «Из машины». Их выпуском также занималась компания А24.

В качестве локации использовался замок Кэйр в Ирландии, а также местная киностудия Ardmore, где создавались хиты «Храброе сердце», «Эскалибур» и «Моя левая нога».

Над визуальными эффектами работала фирма Weta Digital, ответственная за трилогию «Властелин колец» и «Аватар».

Музыку написал Дэниэл Харт, прежде работавший с Дэвидом Лоури практически над всеми его проектами, включая инди-хоррор «История призрака», анимацию «Пит и его дракон» и триллер «Старик с пистолетом». Помимо создания саундтреков, Харт выступает в составе коллектива из Чапел-Хилл – The Physics of Meaning.

Эдгертон и Харрис вместе играли в исторической драме «Король Англии».

Ралф Айнесон (франшиза «Гарри Поттер», «Кукла 2: Брамс», «Стражи Галактики») и Барри Кеоган оба снимались в телесериале HBO «Чернобыль».

Во времена легенд и магии, когда честь была превыше всего, сэр Гавейн принимает вызов таинственного Зеленого Рыцаря. Теперь наследник Короля Артура, рыцарь Круглого стола, должен покинуть Камелот и отправиться в опасное странствие через проклятые земли.

5.0 Оцените
42 голоса Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 26 августа 2021
Премьера онлайн 19 августа 2021
Премьера в мире 29 июля 2021
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Дэвид Лоури
Дэвид Лоури
В ролях
Дев Патель
Дев Патель
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Джоэл Эдгертон
Джоэл Эдгертон
Сарита Чоудри
Сарита Чоудри
Шон Харрис
Шон Харрис
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Постер фильма Легенда о Зелёном рыцаре 14 постеров
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Легенда о Зелёном рыцаре
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В замке Камелот праздничный рождественский пир. Король Артур (Шон Харрис) желает, прежде чем приступить к трапезе, послушать чей-нибудь рассказ о подвигах и приключениях. Приключения не заставляют себя ждать живьем: в зал въезжает крупный, довольно древесный и с ног до головы Зеленый Рыцарь (Ральф Айнесон). Он предлагает состязание: пусть кто-нибудь из рыцарей Круглого стола нанесет ему удар, но будет готов через год подставить свою шею для ответной атаки. Вызывается племянник короля Гавейн…
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Тимур Хисамов 1 сентября 2021, 19:08
Какое-то авторское кино, на любителя, не ходите, концовка интересная конечно, неожиданная, но ради неё не стоит два часа терпеть тягомотину.
Татьяна Матушкина 28 августа 2021, 23:34
В течении всего фильма гадали, что курил режиссер, когда снимал это кино. Филосовская чушь!
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