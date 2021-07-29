Легенда о Зелёном рыцаре, 2021

В далеком прошлом, когда человечество еще не утратило веру в магию, отважный наследник короля Артура принимает вызов сверхъестественного Зеленого Рыцаря. Впереди его ждет путешествие, о котором будут сложены десятки легенд. Дев Патель («Лев», «Миллионер из трущоб») в фэнтези Дэвида Лоури и студии A24 по мотивам средневековой поэмы.
Гавейн — сэр Круглого стола из замка Камелот. Однажды, в канун празднования Нового года, сюда является Зеленый Рыцарь и заключает с королем Артуром необычное пари. Он просит одного из придворных воинов атаковать его топором, обещая нанести ответный удар спустя год. Племянник Гавейн, мечтающий о доблести, откликается на просьбу загадочного гостя. Одним махом он отсекает голову Зеленого Рыцаря, но тот выживает.
Проходит год. За долгие месяцы жизнь Гавейна кардинально изменилась. Артур умер, а сам он унаследовал трон. Но прежде чем занять место в Камелоте, сэр должен исполнить данное им обещание. Согласно договоренности, Гавейн обязуется приехать в назначенный день к часовне Зеленого Рыцаря, расположенной на другом краю королевства. Оставив семью, храбрец отправляется в длительное путешествие сквозь лес, где опасность подстерегает на каждом шагу. Во время похода ему суждено познакомиться с самыми неординарными жителями старой Англии. Судьба сталкивает Гавейна с лордом Бертилаком и его соблазнительной женой, а затем он встречает говорящую лису.
Удастся ли одинокому путнику достичь церкви в срок и победить в решающей схватке бессмертного врага?
Прежде режиссер Дэвид Лоури уже сотрудничал с А24, поставив в 2017 году мистическую драму «История призрака».
В основу сюжета легла знаменитая поэма «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь» 14 века. Это не первая экранизация произведения: в 1973 году ее адаптировал Стефен Викс, а в 1984 году появилась версия с Шоном Коннери.
Съемки стартовали в 2019 году, тогда как премьера планировалась на весну 2020 года. Однако пандемия Covid-19 вынудила продюсеров сместить дату релиза более чем на год.
Ралф Айнесон и Кейт Дики ранее снимались в хорроре «Ведьма», Джоэл Эдгертон исполнил ключевую роль в фильме ужасов «Оно приходит ночью», а Алисия Викандер сыграла в фантастическом триллере «Из машины». Их выпуском также занималась компания А24.
В качестве локации использовался замок Кэйр в Ирландии, а также местная киностудия Ardmore, где создавались хиты «Храброе сердце», «Эскалибур» и «Моя левая нога».
Над визуальными эффектами работала фирма Weta Digital, ответственная за трилогию «Властелин колец» и «Аватар».
Музыку написал Дэниэл Харт, прежде работавший с Дэвидом Лоури практически над всеми его проектами, включая инди-хоррор «История призрака», анимацию «Пит и его дракон» и триллер «Старик с пистолетом». Помимо создания саундтреков, Харт выступает в составе коллектива из Чапел-Хилл – The Physics of Meaning.
Эдгертон и Харрис вместе играли в исторической драме «Король Англии».
Ралф Айнесон (франшиза «Гарри Поттер», «Кукла 2: Брамс», «Стражи Галактики») и Барри Кеоган оба снимались в телесериале HBO «Чернобыль».
Во времена легенд и магии, когда честь была превыше всего, сэр Гавейн принимает вызов таинственного Зеленого Рыцаря. Теперь наследник Короля Артура, рыцарь Круглого стола, должен покинуть Камелот и отправиться в опасное странствие через проклятые земли.