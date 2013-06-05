Университет монстров, 2013

Сейчас Майк Вазовски и Джеймс П. «Салли» Салливан – неразлучная пара, но так было не всегда. С того момента, как эти двое монстров с несовместимыми характерами впервые встретились, они тут же возненавидели друг друга. Сюжет фильма посвящен тому, как Майк и Салли преодолели свои разногласия и стали лучшими друзьями.
Майк и Салли — самые опытные пугатели в Монстрополисе, но так было далеко не всегда. Когда они встретились впервые, эти совершенно непохожие друг на друга монстры терпеть друг друга не могли. «Университет Монстров» — история о том, как наши старые знакомые прошли путь от взаимной неприязни к крепкой дружбе.
Посмотрел!
Отличное кино!
Отличное начало истории - старые добрые монстры снова на экране :))
Юмор украшен музыкой, яркой картинкой и… Читать дальше…
Да, в Америке студенчество совсем другое, чем у нас. Типичная классика американского синематографа, как… Читать дальше…