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Monsters University

Университет монстров, 2013

2013 / США
8.3 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сейчас Майк Вазовски и Джеймс П. «Салли» Салливан – неразлучная пара, но так было не всегда. С того момента, как эти двое монстров с несовместимыми характерами впервые встретились, они тут же возненавидели друг друга. Сюжет фильма посвящен тому, как Майк и Салли преодолели свои разногласия и стали лучшими друзьями. 

  • Просыпаясь после сна на руке Салли, Майк слышит, как он говорит: «Я знаю, что ты принцесса, а я всего лишь конюх». Эта фраза отсылает к одной из предыдущих ролей озвучившего Салли Билли Кристалла, Чудо-Максу из фильма «Принцессе-невеста», рассказывающего о любви между принцессой и конюхом.
  • Когда ученики входят в здание «Университета монстров», все они касаются передней лапы статуи перед зданием. Это отсылка к традиции Гарвардского университета, когда студенты-первокурсники касаются левой ноги статуи основателя университета Джона Гарварда на удачу. В результате подножие статуи Гарварда блестящее и отполированное. Аниматоры также добавили такие следы на статую в фильме.
  • Изначально планировалось, Майка отвезут на первый день в университете его родители, но во время монтажа режиссер мультфильма Дэн Скэнлон решил исключить их из готового мультфильма, чтобы Майк выглядел гораздо более уязвимым.

Майк и Салли — самые опытные пугатели в Монстрополисе, но так было далеко не всегда. Когда они встретились впервые, эти совершенно непохожие друг на друга монстры терпеть друг друга не могли. «Университет Монстров» — история о том, как наши старые знакомые прошли путь от взаимной неприязни к крепкой дружбе.

8.3 Оцените
81 голос Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2013
Премьера в России 20 июня 2013
Премьера в мире 5 июня 2013
Возраст 6+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Дэн Скэнлон
Дэн Скэнлон
В ролях
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Джон Гудман
Джон Гудман
Дженнифер Тилли
Дженнифер Тилли
Билли Кристал
Билли Кристал
Фрэнк Оз
Фрэнк Оз
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Университет монстров 23 постера
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Университет монстров
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51

Посмотрел!
Отличное кино!
Отличное начало истории - старые добрые монстры снова на экране :))
Юмор украшен музыкой, яркой картинкой и… Читать дальше…
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (epiblog, 12/01/2013 - 15:44:08):
Да, в Америке студенчество совсем другое, чем у нас. Типичная классика американского синематографа, как… Читать дальше…
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