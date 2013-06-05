Университет монстров, 2013

Сейчас Майк Вазовски и Джеймс П. «Салли» Салливан – неразлучная пара, но так было не всегда. С того момента, как эти двое монстров с несовместимыми характерами впервые встретились, они тут же возненавидели друг друга. Сюжет фильма посвящен тому, как Майк и Салли преодолели свои разногласия и стали лучшими друзьями.