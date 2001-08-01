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Принцесса Аритэ
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Arite hime

Принцесса Аритэ, 2001

2001 / Япония
6.6 Оцените
13 голосов
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О фильме

Запертая в башне замка собственным отцом, принцесса Аритэ коротает дни у окна, наблюдая за жизнью в городе. Иногда она тайком пробирается наружу, чтобы понаблюдать за жизнью и работой обычных людей. В это время рыцари королевства, сражаясь за право жениться на принцессе, пытаются отыскать магические предметы, созданные давно вымершей расой волшебников. Но Аритэ совсем не нужны эти игрушки. Принцесса хочет жить среди обычных людей, отправиться в далекие края, о которых она читала только в книгах. Однажды в королевство прилетает на фантастической летательной машине последний выживший волшебник с предложением взять Аритэ в жёны и сделать из неё настоящую принцессу в своём далёком замке.

6.6 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 13 декабря 2019
Премьера в мире 1 августа 2001
Возраст 12+
Режиссер
Сунао Катабути
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Принцесса Аритэ 2 постера
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