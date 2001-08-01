Принцесса Аритэ, 2001

Запертая в башне замка собственным отцом, принцесса Аритэ коротает дни у окна, наблюдая за жизнью в городе. Иногда она тайком пробирается наружу, чтобы понаблюдать за жизнью и работой обычных людей. В это время рыцари королевства, сражаясь за право жениться на принцессе, пытаются отыскать магические предметы, созданные давно вымершей расой волшебников. Но Аритэ совсем не нужны эти игрушки. Принцесса хочет жить среди обычных людей, отправиться в далекие края, о которых она читала только в книгах. Однажды в королевство прилетает на фантастической летательной машине последний выживший волшебник с предложением взять Аритэ в жёны и сделать из неё настоящую принцессу в своём далёком замке.