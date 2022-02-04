Простое желание, 1997

Когда Энабел загадала желание о том, чтобы у нее появилась добрая фея, она и представить себе не могла, что его имя будет Мюррэй.

Очень скоро Энабел понимает, что у Мюррэя нет никакого опыта с детьми, зато отговорок хоть отбавляй. Энабел и недотепа Мюррэй втягиваются в уморительно смешной круговорот волшебных событий и приключений, а спасти папу девочки необходимо до полуночи.

Им приходится сразиться со злой ведьмой и вернуть волшебную палочку, чтобы мир снова стал таким, где желания могут сбываться.