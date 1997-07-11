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Простое желание Простое желание
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Простое желание, 1997

1997 / США
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Когда Энабел загадала желание о том, чтобы у нее появилась добрая фея, она и представить себе не могла, что его имя будет Мюррэй.

Очень скоро Энабел понимает, что у Мюррэя нет никакого опыта с детьми, зато отговорок хоть отбавляй. Энабел и недотепа Мюррэй втягиваются в уморительно смешной круговорот волшебных событий и приключений, а спасти папу девочки необходимо до полуночи.

Им приходится сразиться со злой ведьмой и вернуть волшебную палочку, чтобы мир снова стал таким, где желания могут сбываться.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 11 июля 1997
Возраст 0+
Режиссер
Майкл Ритчи
В ролях
Мартин Шорт
Мартин Шорт
Мара Уилсон
Мара Уилсон
Роберт Пасторелли
Руби Ди
Фрэнсис Капра
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Простое желание 3 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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