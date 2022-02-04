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Постер фильма Простое желание
5.4
Киноафиша Фильмы Простое желание
5.4

Простое желание

, 1997
A Simple Wish
США / комедия, семейный, фэнтези / 18+
Постер фильма Простое желание
5.4

О фильме

Когда Энабел загадала желание о том, чтобы у нее появилась добрая фея, она и представить себе не могла, что его имя будет Мюррэй.

Очень скоро Энабел понимает, что у Мюррэя нет никакого опыта с детьми, зато отговорок хоть отбавляй. Энабел и недотепа Мюррэй втягиваются в уморительно смешной круговорот волшебных событий и приключений, а спасти папу девочки необходимо до полуночи.

Им приходится сразиться со злой ведьмой и вернуть волшебную палочку, чтобы мир снова стал таким, где желания могут сбываться.

В ролях

Мартин Шорт
Мартин Шорт
Мюррей
Мара Уилсон
Мара Уилсон
Анабель
Роберт Пасторелли
Oliver
Руби Ди
Hortense
Фрэнсис Капра
Charlie
Джонатан Хэдари
Lord Richard
Дебора Оделл
Jeri
Аманда Пламмер
Аманда Пламмер
Boots
Алан Кэмпбелл
Tony Sable
Кэтлин Тёрнер
Кэтлин Тёрнер
Claudia
Режиссер Майкл Ритчи
Сценарист Jeff Rothberg
Композитор Брюс Бротон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 11 июля 1997
Дата выхода
17 октября 1997 Великобритания
11 июля 1997 Германия
11 июля 1997 США
8 июля 1998 Франция
MPAA PG
Бюджет $28 000 000
Сборы в мире $8 345 056
Производство Universal Pictures, The Bubble Factory, Sheinberg Productions
Другие названия
A Simple Wish, Un simple deseo, Den gode fe, Bir dilek tut, Csiri Bá!, Der Zauberwunsch, Điều ước giản đơn, Egzamin dla wróżki, El hada novata, Henkimaailman hommia, Il mio piccolo desiderio, La guerre des fées, Proste życzenie, Tabbar och trollkonster, Um Desejo Tão Simples, Um Passe de Mágica, Un semplice desiderio, Un simple souhait, Vienkārša vēlēšanās, Μια απλή ευχή, Простичко желание, Простое желание, シンプル・ウィッシュ, 脫線教父, A Simple Wish: Tabbar Och Trollkonster, Matilda

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 4 февраля 2022

Отзывы о фильме

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