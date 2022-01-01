Фильмы в жанре спектакль

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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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EL
El Teatro Real: Русалка
El Teatro Real: Фауст
GL
Globe: Буря
Globe: Генрих IV. Часть 2
Globe: Генрих V
Globe: Двенадцатая ночь
Globe: Доктор Фауст
Globe: Комедия ошибок
Globe: Макбет
Globe: Мера за меру
Globe: Ричард II
Globe: Ромео и Джульетта
Globe: Сон в летнюю ночь
Globe: Укрощение строптивой
Globe: Юлий Цезарь
NT
NT: Ромео & Джульетта
ON
ONP Балет: Пайт, Перес, Шехтер
OP
OperaHD: Красное и черное
OperaHD: Проект Бетховен
OperaHD: Сон в летнюю ночь
RO
ROH: Манон Леско
RS
RSC: Двенадцатая ночь
SA
Salzburger Festspiele: Так поступают все женщины
TH
TheatreHD. Золотая Маска: Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция
TheatreHD. Золотая Маска: Ходжа Насреддин
TheatreHD. Золотая Маска: Школа жен
TheatreHD: 42-я улица
TheatreHD: Globe: Венецианский купец
TheatreHD: Globe: Виндзорские насмешницы
TheatreHD: Globe: Генрих IV. Часть 1
TheatreHD: Globe: Король Лир
TheatreHD: Globe: Отелло
TheatreHD: NT: Антоний и Клеопатра
TheatreHD: NT: Двенадцатая ночь
TheatreHD: RSC Буря
TheatreHD: RSC: Антоний и Клеопатра
TheatreHD: RSC: Генрих V
TheatreHD: RSC: Как вам это понравится
TheatreHD: RSC: Кориолан
TheatreHD: RSC: Король Лир
TheatreHD: RSC: Мера за меру
TheatreHD: RSC: Тимон Афинский
TheatreHD: RSC: Тит Андроник
TheatreHD: RSC: Укрощение строптивого
TheatreHD: RSC: Юлий Цезарь
TheatreHD: Амадей
TheatreHD: Американец в Париже
TheatreHD: Безумие Георга III
TheatreHD: Варьете
TheatreHD: Веер леди Уиндермир
TheatreHD: Все мои сыновья
TheatreHD: Все о Еве
TheatreHD: Гамлет
TheatreHD: Гедда Габлер
TheatreHD: Генрих VIII
TheatreHD: Глубокое синее море
TheatreHD: Дрянь
TheatreHD: Дядя Ваня
TheatreHD: Женщина, не стоящая внимания
TheatreHD: Золотая Маска в кино: Гамлет | Коллаж
TheatreHD: Золотая Маска: Барабаны в ночи
TheatreHD: Золотая Маска: Война и мир. Начало романа
TheatreHD: Золотая Маска: Иванов
TheatreHD: Золотая Маска: Коварство и любовь
TheatreHD: Золотая маска: Гроза
TheatreHD: Золотая маска: Жизнь и судьба
TheatreHD: Золушка
TheatreHD: Идеальный муж
TheatreHD: Йерма
TheatreHD: Как важно быть серьезным
TheatreHD: Кинки Бутс
TheatreHD: Комеди Франсез: Блоха в ухе
TheatreHD: Комеди Франсез: Британик
TheatreHD: Комеди Франсез: Двенадцатая ночь
TheatreHD: Комеди Франсез: Исправленный щеголь
TheatreHD: Комеди Франсез: Мизантроп
TheatreHD: Комеди Франсез: Мнимый больной
TheatreHD: Комеди Франсез: Проделки Скапена
TheatreHD: Комеди Франсез: Ромео и Джульетта
TheatreHD: Комеди Франсез: Сирано де Бержерак
TheatreHD: Комедиант
TheatreHD: Король Лир: МакКеллен
TheatreHD: Кто боится Вирджинии Вулф?
TheatreHD: Леопольдштадт
TheatreHD: Макбет: Рори Киннир
TheatreHD: Маленький остров
TheatreHD: Мет: Дон Жуан
TheatreHD: Много шума из ничего
TheatreHD: Молодой Маркс
TheatreHD: Мудрые дети
TheatreHD: Ничья земля
TheatreHD: Одержимость
TheatreHD: Питер Пэн
TheatreHD: Призраки
TheatreHD: Розенкранц и Гильденстерн мертвы
TheatreHD: Саломея
TheatreHD: Светлый ручей
TheatreHD: Святая Иоанна
TheatreHD: Спартак
TheatreHD: Тартюф, или Обманщик
TheatreHD: Трагедия короля Ричарда Второго
TheatreHD: Трилогия братьев Леман
TheatreHD: Уолден, или Жизнь в лесу
TheatreHD: Франкенштейн: Ли Миллер
TheatreHD: Хансард
TheatreHD: Юлий Цезарь: Бен Уишоу
АН
Ангелы в Америке. Часть 1: Приближается Миллениум
Ангелы в Америке. Часть 2: Перестройка
Антоний и Клеопатра
АУ
Аудиенция
БЕ
Бесплодные усилия любви
Бесплодные усилия любви
Бесприданница
БО
Боевой конь
Большие надежды
Борис Акунин: Чайка
БУ
Буря
В
В тени вечной красоты
ВЕ
Венецианский купец
Венская опера: Лючия ди Ламмермур
Верхний свет
ВИ
Вид с моста
Вишневый сад
ВО
Война и мир Толстого
ВС
Все хорошо, что хорошо кончается
Всякий человек
ГА
Гамлет
Гамлет
Гамлет: Камбербэтч
ГЕ
Генрих IV (часть 1)
Генрих IV (часть 2)
Герцогиня Мальфи
ГЛ
Глайндборн: Волшебная флейта
ГО
Горе от ума
ДВ
Два веронца
Двое на качелях
ДЖ
Джейн Эйр
Джон
ДО
Добрый человек из Сезуана
Дом
Дочь фараона
ДЯ
Дядюшкин сон
ЕВ
Евгений Гришковец: Прощание с бумагой
ЗА
Зальцбург-100: Богема
Зальцбург-100: Фиделио
Зачарованный остров
ЗИ
Зимняя сказка
ЗО
Золотая маска в кино: Война и мир
ИГ
Игра в джин
КА
Как важно быть серьезным
Как вам это понравится
Как вам это понравится
КО
Кориолан
Король Лир
Кошка на раскалённой крыше
МА
Мадемуазель Нитуш
Макбет
Макмиллан: Ромео и Джульетта
Маленький семейный бизнес
Марко Спада
Матс Эк: Джульетта & Ромео
МЕ
Медея
Мера за меру
Мертвые души
МН
Много шума из ничего
МО
Моноспектакль. Лошадь сдохла – слезь
НА
Национальный театр: 50 лет на сцене
НО
Ноймайер: Русалочка
НУ
Нуреев: Ромео и Джульетта
О
О мышах и людях
ОД
Один слуга, два господина
ОП
Опасные связи
Опасные связи
ОС
Остров сокровищ
ОТ
Отелло
ПА
Паваротти и друзья: дуэты
Палачи
ПИ
Письмовник
ПЛ
Плодотворные усилия любви
Плюс один
ПО
Посвящение Еве
ПР
Привычка творить искусство
Приключения Незнайки
РИ
Ричард III
РО
Ромео и Джульетта
Ромео и Джульетта
Ромео и Джульетта
РУ
Русское варенье
СИ
Симфоническое кино
СО
Сон в летнюю ночь
СТ
Стена
СУ
Суровое испытание
ТИ
Тит Андроник
ТР
Трамвай "Желание"
Трехгрошовая опера
Тристан и Изольда
Трудная задача
ФА
Фальстаф
ХИ
Хитроумный план щеголей
ЦВ
Цветоделика
ЦЕ
Цезарь и Клеопатра
ЦИ
Цимбелин
ЧА
Частные жизни
ЧЕ
Человек и сверхчеловек
ШЕ
Шекспир жив
ШО
Шофер мисс Дэйзи
анимация
аниме
балет
биография
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
катастрофа
комедия
концерт
короткометражный
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
мюзикл
нуар
опера
приключения
сборник
семейный
сказка
спектакль
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фестиваль
фэнтези
эротика
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