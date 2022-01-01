Пропавшая грамота, 1945

Жарким августом к царице с гетманской грамотой отправляют в столицу казака. По дороге заводит он знакомство с разгульным запорожцем. На привале новый друг рассказал, что продал душу дьяволу и ждёт расплату. Ночью казак не стал ложится спать, решил посмотреть, что дальше будет. Как стемнело, на место привала пришёл чёрт, увёл лошадь, а с ней и царскую грамоту. Пришлось гонцу искать пропажу в переполненном нечистой силой лесу. На утро распрощался казак со знакомцем и, уже без остановок, помчался в Петербург.