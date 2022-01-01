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Пропавшая грамота
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Пропавшая грамота, 1945

1945 / СССР
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Жарким августом к царице с гетманской грамотой отправляют в столицу казака. По дороге заводит он знакомство с разгульным запорожцем. На привале новый друг рассказал, что продал душу дьяволу и ждёт расплату. Ночью казак не стал ложится спать, решил посмотреть, что дальше будет. Как стемнело, на место привала пришёл чёрт, увёл лошадь, а с ней и царскую грамоту. Пришлось гонцу искать пропажу в переполненном нечистой силой лесу. На утро распрощался казак со знакомцем и, уже без остановок, помчался в Петербург.

7.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 43 минуты
Год выпуска 1945
Премьера в России 1 января 1945
Премьера в мире 1 января 1945
Возраст 12+
Режиссер
Валентина Брумберг
В ролях
Сергей Мартинсон
Сергей Мартинсон
Леонид Пирогов
Михаил Яншин
Михаил Яншин
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Пропавшая грамота 1 постер
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