Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
История про кинорежиссера-невротика, пребывающего на грани нервного срыва. Его навязчивое желание показать миру свою новую гениальную работу и одержимость провальной рекламной кампанией фильма становятся фоном для незабываемой ночи накануне премьеры — во всяком случае для самого режиссера и его эксцентричных друзей. Гур Бентвич родился в 1964 году в Хайфе. Автор полнометражных картин «Голубая звезда» (1995), «Тотальная любовь» (2000), «Этгар Керет, что ты за животное?» (2012), «На ложном пути» (2013), «Синдром Бентвича» (2015).