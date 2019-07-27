Оповещения от Киноафиши
Как сыр в масле

Как сыр в масле

Peaches and Cream / Katzefet ve Duvdevanim 18+
О фильме

История про кинорежиссера-невротика, пребывающего на грани нервного срыва. Его навязчивое желание показать миру свою новую гениальную работу и одержимость провальной рекламной кампанией фильма становятся фоном для незабываемой ночи накануне премьеры — во всяком случае для самого режиссера и его эксцентричных друзей. Гур Бентвич родился в 1964 году в Хайфе. Автор полнометражных картин «Голубая звезда» (1995), «Тотальная любовь» (2000), «Этгар Керет, что ты за животное?» (2012), «На ложном пути» (2013), «Синдром Бентвича» (2015).

Страна Израиль
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в мире 27 июля 2019
Производство GuruMaya Productions
Другие названия
Peaches and Cream, katzefet ve Duvdevanim, Как сыр в масле
Режиссер
Гур Бентвич
В ролях
Гур Бентвич
Майя Кениг
Алон Абутбул
Алон Абутбул
Довер Кошашвили
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

