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Постер фильма Хозяйка Медной горы
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Хозяйка Медной горы

Россия / фэнтези / 18+
Постер фильма Хозяйка Медной горы

В ролях

Паулина Андреева
Паулина Андреева
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 26 ноября 2024

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