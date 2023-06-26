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Хозяйка Медной горы
Хозяйка Медной горы
Россия / фэнтези / 18+
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
Постеры
В ролях
Паулина Андреева
Владимир Яглыч
Юлия Пересильд
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 26 ноября 2024
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Новости о фильме
26 июня 2023 14:51
В производство запущена экранизация фэнтезийного романа Павла Бажова «Хозяйка Медной горы»
Создатели намерены сохранить в фильме дух первоисточника.
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