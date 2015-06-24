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Мифика: Тёмные времена Мифика: Тёмные времена
Киноафиша Фильмы Мифика: Тёмные времена
Mythica: The Darkspore

Мифика: Тёмные времена, 2015

2015 / США
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Справившись в предыдущем фильма со вселенским злом, Марек надеялась, что сможет вести спокойную жизнь и безмятежно посвящать время любимым занятиям, встречам с новыми друзьями и дальнейшему обучению магии. Но мирное существование персонажей не может продлиться долго: тьма снова обретает материальную форму. Выясняется, что у Марек есть дар к некромантии. Она может воскрешать мертвых, что дает ей безграничные перспективы. Какой путь выберет героиня: поддаться искушению или дать отпор темным силам?

  • В эпизоде, когда группа заходит в портал для телепортации, можно заметить, что герои выходят из него в неправильном порядке. Ко входу первой шла Марек, за ней следовал Тан, Кул и Даген, замыкавший цепочку. Вышел же Тан последним, а Даген – сразу за главной героиней.
  • В эпизодической роли в съемках был задействован Людвиг Леота.
  • Кевин Сорбо, один из ключевых актеров франшизы, остался восхищен работой с Мелани Стоун и ее характером – веселым, но достаточно жестким и смелым.
  • Бюджет фильма был обеспечен кампанией на краудфандинговом ресурсе.
  • Пальцы Дагена в сценах ближе к финалу то почерневшие, то снова обычные в течение нескольких эпизодов.

Марек и её друзья должны отправиться в путешествие, чтобы помешать Зорлоку заполучить Даркспор.

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 24 июня 2015
Возраст 16+
Режиссер
Энн К. Блэк
В ролях
Джейк Стормоен
Мелани Стоун
Мелани Стоун
Адам Джонсон
Никки Поснер
Роки Майерс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мифика: Тёмные времена 2 постера
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