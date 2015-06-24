Мифика: Тёмные времена, 2015

Справившись в предыдущем фильма со вселенским злом, Марек надеялась, что сможет вести спокойную жизнь и безмятежно посвящать время любимым занятиям, встречам с новыми друзьями и дальнейшему обучению магии. Но мирное существование персонажей не может продлиться долго: тьма снова обретает материальную форму. Выясняется, что у Марек есть дар к некромантии. Она может воскрешать мертвых, что дает ей безграничные перспективы. Какой путь выберет героиня: поддаться искушению или дать отпор темным силам?