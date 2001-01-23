Kim Krizan Творчество, кажется, рождается из несовершенства. Оно возникает из стремления и разочарования, и я думаю, именно оттуда появился язык. То есть, он возник из нашего желания преодолеть одиночество и установить связь друг с другом. И всё должно было быть просто, когда речь шла лишь о выживании. Вот, например, «вода». Мы придумали звук для этого. Или саблезубый тигр прямо за тобой. Мы придумали звук для этого. Но по-настоящему интересно, когда мы используем ту же систему символов, чтобы передавать все абстрактные и неосязаемые вещи, которые мы переживаем. Что такое... разочарование? Что такое гнев или любовь? Когда я говорю «любовь», звук выходит из моего рта, попадает в ухо другого человека, проходит через хитросплетения в его мозгу, через воспоминания о любви или её отсутствии, и он понимает, что я говорю, и говорит «да, я понимаю». Но откуда я знаю, что он понимает? Потому что слова — это безжизненные символы. Они мёртвые, понимаешь? А так много нашего опыта неосязаемо. Так много того, что мы воспринимаем, нельзя выразить словами. Это невыразимо. И всё же, когда мы общаемся друг с другом и чувствуем, что связались, что нас поняли, я думаю, у нас появляется чувство почти духовного единения. И это чувство может быть мимолётным, но я думаю, что именно за этим мы и живём.