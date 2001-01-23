Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зловещие мертвецы: Пекло» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Пробуждение жизни
7.7
Киноафиша Фильмы Пробуждение жизни
7.7

Пробуждение жизни

, 2001
Waking Life
США / фэнтези, детектив, драма, анимация / 18+
Постер мультфильма Пробуждение жизни
7.7

О фильме

Весь этот анимационный фильм от начала до конца — ошеломляющая цепь превращений, калейдоскоп парадоксов, постоянное меняющийся мир, путешествие из реальности в сон и обратно. Это философская притча, наполненная вечными вопросами и неожиданными ответами на них, здесь каждый шаг рождает новые загадки, мгновения фильма сталкиваются и перетекают одно в другое, как накатывающиеся на берег волны, а персонажи не связаны никакими законами природы или привычной логики. Этот мир может быть мечтой, а может — реальностью, но в любом случае — он прекрасен!

В ролях

Тревор Джек Брукс
Young Boy Playing Paper Game
Лорелей Линклэйтер
Young Girl Playing Paper Game
Уайли Уиггинс
Main Character
Гловер Гилл
Accordion Player
Лара Хикс
Violin Player
Итан Хоук
Итан Хоук
Jesse
Ames Asbell
Viola Player
Leigh Mahoney
Viola Player
Sara Nelson
Cello Player
Jeanine Attaway
Piano Player
Режиссер Ричард Линклейтер
Сценарист Ричард Линклейтер
Композитор Гловер Гилл
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2001
Премьера онлайн 19 апреля 2002
Премьера в мире 23 января 2001
Дата выхода
23 января 2001 Россия 16+
12 апреля 2002 Бразилия L
4 июля 2002 Германия
26 апреля 2002 Испания
23 января 2001 Казахстан
23 января 2001 Украина
24 апреля 2002 Франция
16 ноября 2002 Япония
MPAA R
Сборы в мире $3 176 880
Производство Fox Searchlight Pictures, Independent Film Channel (IFC), Thousand Words
Другие названия
Waking Life, Despertando a la vida, Acordar para a Vida, Ärgas elu, Az élet nyomában, Đánh Thức Cuộc Đời, Despertando a la vida (2008), Hayata Uyanmak, Pabusti gyvenimui, Valve-unessa, Valveunessa, Vis și realitate, Waking Life: Prisonnier du rêve, Życie świadome, Συνειδητή ζωή, Пробуждение жизни, ウェイキング・ライフ, 半梦半醒的人生, 夢醒人生, 梦醒人生, 梦醒十分, 浪族色彩, Prisonnier du rêve, Vie Eveillée

Рейтинг мультфильма

7.7
Оцените 13 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 

Цитаты

Kim Krizan Творчество, кажется, рождается из несовершенства. Оно возникает из стремления и разочарования, и я думаю, именно оттуда появился язык. То есть, он возник из нашего желания преодолеть одиночество и установить связь друг с другом. И всё должно было быть просто, когда речь шла лишь о выживании. Вот, например, «вода». Мы придумали звук для этого. Или саблезубый тигр прямо за тобой. Мы придумали звук для этого. Но по-настоящему интересно, когда мы используем ту же систему символов, чтобы передавать все абстрактные и неосязаемые вещи, которые мы переживаем. Что такое... разочарование? Что такое гнев или любовь? Когда я говорю «любовь», звук выходит из моего рта, попадает в ухо другого человека, проходит через хитросплетения в его мозгу, через воспоминания о любви или её отсутствии, и он понимает, что я говорю, и говорит «да, я понимаю». Но откуда я знаю, что он понимает? Потому что слова — это безжизненные символы. Они мёртвые, понимаешь? А так много нашего опыта неосязаемо. Так много того, что мы воспринимаем, нельзя выразить словами. Это невыразимо. И всё же, когда мы общаемся друг с другом и чувствуем, что связались, что нас поняли, я думаю, у нас появляется чувство почти духовного единения. И это чувство может быть мимолётным, но я думаю, что именно за этим мы и живём.

Отзывы о мультфильме

fanbunga 16 февраля 2016, 02:29
Жуть какая: шли двое спокойно, беседовали, никого не трогали, вдруг один облился бензином, чиркнул зажигалкой... Вроде драма, а не чувствуется, ибо… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Пробуждение жизни

Помутнение
Помутнение триллер, драма, анимация, мистика, фантастика
2006, США
7.0
Наука сна
Наука сна комедия, мелодрама, сказка, драма
2006, Франция / Италия
7.0
Начало
Начало боевик, фантастика, триллер
2010, США / Великобритания
8.0
Вальс с Баширом
Вальс с Баширом анимация
2008, Израиль / Германия / Франция
7.0
Перед полуночью
Перед полуночью драма
2013, США
7.0
Отрочество
Отрочество драма
2014, США
8.0
Пленка
Пленка драма
2001, США
5.0
Я и Орсон Уэллс
Я и Орсон Уэллс драма
2008, Великобритания
6.0
Нация фастфуда
Нация фастфуда драма
2006, Великобритания / США
6.0
Под кайфом в смятении
Под кайфом в смятении комедия, драма
1993, США
8.0
Последний взмах флага
Последний взмах флага драма, комедия
2017, США
6.0
Бездельник
Бездельник драма, комедия
1991, США
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Трасса «Море — море»
Трасса «Море — море»
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Пасть
Пасть
2026, Великобритания, триллер
Сорняки в плитке сдались и сгнили за ночь: смешал 3 простых раствора за копейки – от травы не осталось и следа
Жирный налет исчез на глазах, теперь все сияет: рассказываю, чем я отмыла кухонную плитку без дорогой химии за 10 минут
«Полностью противопоказаны»: о вреде «ленивого» корейского педикюра на маркетплейсах не напишут – узнала у мастера правду и ужаснулась
Топ-5 шокирующих фильмов, где ты от заставки до титров болеешь не за того человека: «думал — герой, а по итогу — козел»
Уберите детей от экрана и пройдите тест: вспомните 5 фильмов СССР по пикантным кадрам
Этих красавиц раньше знала вся страна, а сейчас? Вспомните 5 фильмов СССР по кадру с блондинкой
Этот российский сериал — будто младший брат «Извне»: тоже из категории «ничего не понял, но очень интересно»
Российский хоррор в духе «Я иду искать» купил Netflix – иностранцам зашло: «вау, сделано очень хорошо»
3 sci-fi сериала от Apple TV+ затягивают с первой серии: у каждого 7.6+ на IMDb – вряд ли разочаруют
«Утомленные солнцем» — это просто, а вы попробуйте угадать фильмы Михалкова по этим редким кадрам (тест)
«Фишер» был идеален, но НТВ тоже знает толк в историях про маньяков — их мрачный детектив оценили на 7,8 баллов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше