Адипуруш, 2023

Рагхав, принц династии Икшваку из Косалы, отбывает четырнадцатилетнее изгнание в пустыне вместе со своей женой Джанаки и младшим братом Шешем. В лесах Панчвати, недалеко от реки Годавари, где они живут своей новой жизнью, демонесса Шурпанкха пытается соблазнить братьев и пытается лишить жизни Джанаки, но после неудачной попытки демонесса теряет свои уши и нос.
Узнав об унижении своей сестры, Король демонов Ланкеш похищает Джанаки, чтобы отомстить. Рагхав и Шеш отправляются освобождать Джанаки с помощью короля обезьян Сугривы, его помощника Баджаранга и их обезьяньей армии. С помощью Морского бога они способны создать мост через море. Теперь Рагхав и его армия успешно пересекают океан, чтобы достичь берегов Ланки, где между армиями разворачивается эпическая битва. Повелитель демонов, наконец, убит Рагхавом, и Джанаки свободна.
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