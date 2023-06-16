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Адипуруш, 2023

2023 / Индия
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О фильме

Рагхав, принц династии Икшваку из Косалы, отбывает четырнадцатилетнее изгнание в пустыне вместе со своей женой Джанаки и младшим братом Шешем. В лесах Панчвати, недалеко от реки Годавари, где они живут своей новой жизнью, демонесса Шурпанкха пытается соблазнить братьев и пытается лишить жизни Джанаки, но после неудачной попытки демонесса теряет свои уши и нос.
Узнав об унижении своей сестры, Король демонов Ланкеш похищает Джанаки, чтобы отомстить. Рагхав и Шеш отправляются освобождать Джанаки с помощью короля обезьян Сугривы, его помощника Баджаранга и их обезьяньей армии. С помощью Морского бога они способны создать мост через море. Теперь Рагхав и его армия успешно пересекают океан, чтобы достичь берегов Ланки, где между армиями разворачивается эпическая битва. Повелитель демонов, наконец, убит Рагхавом, и Джанаки свободна.

Продолжительность 2 часа 54 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в России 16 июня 2023
Премьера в мире 16 июня 2023
Возраст 12+
Прокатчик Indian Films
Режиссер
Ом Раут
В ролях
Крити Санон
Прабхас
Прабхас
Саиф Али Кхан
Саиф Али Кхан
Санни Сингх
Ватсал Сетханд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Адипуруш 2 постера
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