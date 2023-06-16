Адипуруш, 2023

Shesh Ты — принц Айодхьи. По твоему одному приказу целая армия придёт нам на помощь.

Raghav Нет, Шеш. Я не могу этого сделать. Потому что это противоречит законам Дхармы — праведности.

Shesh Для тебя важнее соблюдать законы Дхармы, чем спасти Бхабхи Маа?