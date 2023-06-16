Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Адипуруш
5.6
Адипуруш - Трейлер с субтитрами
Киноафиша Фильмы Адипуруш
5.6

Адипуруш

, 2023
Adipurush
Индия / боевик, приключения, драма, фэнтези / 18+
Индийское фэнтези о противостоянии принца и Повелителя Демонов
Трейлеры
Постер фильма Адипуруш
5.6
Адипуруш - Трейлер с субтитрами
Адипуруш  Трейлер с субтитрами

О фильме

Рагхав, принц династии Икшваку из Косалы, отбывает четырнадцатилетнее изгнание в пустыне вместе со своей женой Джанаки и младшим братом Шешем. В лесах Панчвати, недалеко от реки Годавари, где они живут своей новой жизнью, демонесса Шурпанкха пытается соблазнить братьев и пытается лишить жизни Джанаки, но после неудачной попытки демонесса теряет свои уши и нос.
Узнав об унижении своей сестры, Король демонов Ланкеш похищает Джанаки, чтобы отомстить. Рагхав и Шеш отправляются освобождать Джанаки с помощью короля обезьян Сугривы, его помощника Баджаранга и их обезьяньей армии. С помощью Морского бога они способны создать мост через море. Теперь Рагхав и его армия успешно пересекают океан, чтобы достичь берегов Ланки, где между армиями разворачивается эпическая битва. Повелитель демонов, наконец, убит Рагхавом, и Джанаки свободна.

В ролях

Крити Санон
Крити Санон
Janaki
Прабхас
Прабхас
Raghav
Саиф Али Кхан
Саиф Али Кхан
Lankesh
Санни Сингх
Санни Сингх
Shesh
Ватсал Сетханд
Ватсал Сетханд
Indrajeet
Devdutta Nage
Bajrang
Tejaswini Pandit
Shurpanakha
Сидхант Карник
Vibhishana
Сонал Чаухан
Mandodari
Krishna Kotian
Dasharatha
Режиссер Ом Раут
Сценарист Бхушан Кумар, Манодж Мунташир, Ом Раут
Композитор Анкит Балхара, Sanchit Balhara, Ajay Gogavale, Atul Gogavale
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 54 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 16 июня 2023
Премьера в мире 16 июня 2023
Дата выхода
16 июня 2023 Россия Indian Films 12+
16 июня 2023 Бразилия 14
16 июня 2023 Великобритания 12A
16 июня 2023 Индия
16 июня 2023 ОАЭ
16 июня 2023 США NR
16 июня 2023 Финляндия Tulossa
Бюджет $82 352 941
Сборы в мире $1 077 952
Производство RKB Creative, Retrophiles, T-Series Films
Другие названия
Adipurush, El guerrero justo, O Príncipe Justiceiro, Адипуруш, आदिपुरुष, 戰王征途, اولین انسان, Aadhipurush, Aadipurush, Adhipurush, ادی‌پوروش

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 16 голосов
2.6 IMDb
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Адипуруш - Трейлер с субтитрами
Адипуруш Трейлер с субтитрами
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Shesh Ты — принц Айодхьи. По твоему одному приказу целая армия придёт нам на помощь.
Raghav Нет, Шеш. Я не могу этого сделать. Потому что это противоречит законам Дхармы — праведности.
Shesh Для тебя важнее соблюдать законы Дхармы, чем спасти Бхабхи Маа?
Raghav В Джанаки — моя жизнь. Но соблюдение законов Дхармы дороже мне самой жизни.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
Marvel только что исправила главную ошибку «Мстителей: Финал» спустя 7 лет — пересматривать придётся, даже если знаете наизусть
В топе сериалов за неделю не только «Холод», но и «Перекати-поле»: зрители плюются, но смотрят без остановки
«Только небо, только ветер, только тестик впереди»: угадайте советские фильмы по 5 кадрам с близнецами
«В кои-то веки отдыхаете от убийств»: 3 фильма Netflix с рейтингом 7+ для тех, кто хочет что-то попроще «Одиссеи»
Первый канал обогнал Урсуляка и переснял культовую классику СССР — «Война и мир» на новый лад выйдет уже 31 августа
На американском ТВ высмеяли культовое советское фэнтези — «смотрится безумно глупо»: вся проблема в переводе
Этот sci-fi фильм СССР оказался так хорош, что его присвоили себе США: поражает «масштабом и качеством постановки»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше