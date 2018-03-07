Руслан и Людмила: Перезагрузка, 2018

Дебют режиссера Олега Маламужа. Свои голоса персонажам подарили: участники группы «Время и Стекло» Алексей Завгородний и Надя Дорофеева, Евгений Малуха и другие.
Бродячий артист-трубадур Руслан мечтает о рыцарских доспехах и подвигах. В его жизни начинаются сказочные приключения после знакомства с красавицей Милой, которая оказывается беглой принцессой. Милу похищает коварный колдун Черномор, и Руслан отправляется в логово злодея, чтобы доказать свою храбрость и спасти свою любовь.
- Изначально мультфильм назывался «Украденная принцесса: Руслан и Людмила», но для российского проката название изменили.
- Персонажей озвучивают «Русские перцы», ведущие популярного шоу на «Русском радио»: Антон Юрьев, Алексей Сигаев и Галя Корнева.
Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную Милу, даже не подозревая, что она принцесса. Когда злой̆ волшебник Черномор похищает его возлюбленную, рассчитывая превратить силу её любви в собственное колдовское могущество, Руслан отправляется в погоню за украденной̆ принцессой̆. Ему придется преодолеть все преграды и опасности на своем пути, чтобы доказать, что настоящая любовь — сильнее магии.