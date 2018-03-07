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Руслан и Людмила: Перезагрузка Руслан и Людмила: Перезагрузка
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The Stolen princess / Украденная принцесса

Руслан и Людмила: Перезагрузка, 2018

2018 / Украина
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Бродячий артист Руслан влюбляется в принцессу Милу и сделает всё, чтобы завоевать её сердце.
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Дебют режиссера Олега Маламужа. Свои голоса персонажам подарили: участники группы «Время и Стекло» Алексей Завгородний и Надя Дорофеева, Евгений Малуха и другие.

Бродячий артист-трубадур Руслан мечтает о рыцарских доспехах и подвигах. В его жизни начинаются сказочные приключения после знакомства с красавицей Милой, которая оказывается беглой принцессой. Милу похищает коварный колдун Черномор, и Руслан отправляется в логово злодея, чтобы доказать свою храбрость и спасти свою любовь.

- Изначально мультфильм назывался «Украденная принцесса: Руслан и Людмила», но для российского проката название изменили.

- Персонажей озвучивают «Русские перцы», ведущие популярного шоу на «Русском радио»: Антон Юрьев, Алексей Сигаев и Галя Корнева.

Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную Милу, даже не подозревая, что она принцесса. Когда злой̆ волшебник Черномор похищает его возлюбленную, рассчитывая превратить силу её любви в собственное колдовское могущество, Руслан отправляется в погоню за украденной̆ принцессой̆. Ему придется преодолеть все преграды и опасности на своем пути, чтобы доказать, что настоящая любовь — сильнее магии.

6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 1 августа 2019
Премьера онлайн 6 декабря 2018
Премьера в мире 7 марта 2018
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Олег Маламуж
Олег Маламуж
В ролях
Надежда Дорофеева
Надежда Дорофеева
Алексей Завгородний
Алексей Завгородний
Евгений Малуха
Евгений Малуха
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.2
Оцените 15 голосов
6 IMDb
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Постер мультфильма Руслан и Людмила: Перезагрузка 5 постеров
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Руслан и Людмила: Перезагрузка

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Драматург Нестор и артист Руслан приезжают на гастроли в безымянный город (почему безымянный, скажем чуть позже). Руслан разыгрывает театр одного актера в постановке пьесы Нестора о колдуне Черноморе — похитителе принцесс. Руслан сам не прочь жениться на принцессе, а главное, хочет стать рыцарем. Это ему в классовом средневековом обществе не светит: «нет связей в рыцарском комитете». Тем временем эмансипированная принцесса Мила закатывает скандал королю Владимиру, который…
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