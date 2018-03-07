Руслан и Людмила: Перезагрузка, 2018

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Драматург Нестор и артист Руслан приезжают на гастроли в безымянный город (почему безымянный, скажем чуть позже). Руслан разыгрывает театр одного актера в постановке пьесы Нестора о колдуне Черноморе — похитителе принцесс. Руслан сам не прочь жениться на принцессе, а главное, хочет стать рыцарем. Это ему в классовом средневековом обществе не светит: «нет связей в рыцарском комитете». Тем временем эмансипированная принцесса Мила закатывает скандал королю Владимиру, который…