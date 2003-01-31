Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Литвяк» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бог - он бразилец
6.3
Киноафиша Фильмы Бог - он бразилец
6.3

Бог - он бразилец

, 2003
Deus e brasileiro
Бразилия / фэнтези, приключения, комедия / 18+
Постер фильма Бог - он бразилец
6.3

О фильме

Деревенский плут Таока, вечно преследуемый кошмарами во сне и живыми плотоядными кредиторами наяву, вдруг встречает Бога. Самого настоящего, сотворившего миллионы лет назад Землю и обожающего время от времени побарахтаться в космосе, любуясь рождением сверхновых звезд. Что этому почтенному седовласому господину понадобилось на нашей планете? Подыскать подходящего святого, способного приглядывать за земными делами (любимое творение, как никак) пока сам Господь будет отдыхать от трудов. Почему именно в Бразилии? Ну а где же еще – по религиозности эта страна даст фору многим прочим. Когда к парочке из Таоки и Бога присоединяется блудная дочь одной покойной блудницы, путешествие приобретает пикантный эротический привкус...

В ролях

Антонио Фагундес
Антонио Фагундес
Вагнер Моура
Вагнер Моура
Палома Дуарте
Брюс Гомлевски
Уго Карвана
Степан Нерсесян
Режиссер Карлус Диегис
Сценарист Жуан Убалду Рибейру, Карлус Диегис, Жуан Эмануэл Карнейру, Renata Almeida Magalhães
Композитор Chico Neves, Hermano Vianna
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бразилия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 31 января 2003
Дата выхода
31 января 2003 Бразилия
31 января 2003 США
Производство Sony Pictures International Productions, Globo Filmes, Luz Mágica Produções
Другие названия
Deus é Brasileiro, Bóg jest Brazylijczykiem, God Is Brazilian, Бог - бразилец, 上帝是巴西人

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 14 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше