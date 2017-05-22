Мумия, 2017

- Сюжет фильма «Мумия» будет происходить в той же кинематографической вселенной, что и ожидающийся к выходу перезапуск «Ван Хельсинга»

- Сценарий к картине разрабатывался с 2012 года

- «Мумия» - это первый фильм, где вместе сыграли Том Круз и Рассел Кроу

- На роль Доктора Джекилла рассматривались Хавьер Бардем, Джозеф Гордон-Левитт, Том Харди и Эдди Рэдмейн. В итоге она отошла к Расселу Кроу

- Последний фильм о Мумии вышел на экраны за 9 лет до перезапуска ( «Мумия: Грбница Императора Драконов»)

- Режиссёрами могли стать Лен Уайзман («Другой мир») и Андрес Мускетти («Оно»)

- Оказывается, именно Том Круз рассматривался на главную роль в «Мумии» 1999 года, однако затем был сделан выбор в пользу Брендана Фрейзера

- Главным антагонистом картины является Аманет (дочь Фараона)