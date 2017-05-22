Мумия, 2017

Волна перезапусков накрыла Голливуд с головой, и теперь это коснулось классических фильмов о монстрах. Было решено, что истории о таких чудовищах, как Франкенштейн, Дракула и Человек-волк, вернутся на большие экраны. Одним из первых ремейков стала культовая «Мумия». Продюсером является Шон Дэниэл, ответственный за старую трилогию, а пост сценариста занял один из авторов «Прометея» Джон Спэйтс. В режиссёрское кресло сел Алекс Куртцман, снявший фильм «Люди, как мы» и написавший сценарии к таким картинам, как «Трансформеры», «Звёздный путь» и «Новый Человек-паук: Высокое напряжение». На главную роль взяли Тома Круза («Миссия невыполнима», «Человек дождя»). К нему также присоединились: Рассел Кроу («Гладиатор», «Отверженные»), Аннабель Уоллес («Острые козырьки») и София Бутелла («Kingsman: Секретная служба»).
Действие фильма «Мумия» развернётся в наши дни. Главный герой по имени Тайлер Кольт работает в ВМС Америки. Он летит на самолёте с самым опасным грузом на планете. Пролетая над Египтом, самолёт сталкивается с большой преградой, в результате которой падает с Кольтом на борту. Ему удаётся выжить и теперь только он сможет противостоять зловещей Аманет, дочери Фараона...
- Сюжет фильма «Мумия» будет происходить в той же кинематографической вселенной, что и ожидающийся к выходу перезапуск «Ван Хельсинга»
- Сценарий к картине разрабатывался с 2012 года
- «Мумия» - это первый фильм, где вместе сыграли Том Круз и Рассел Кроу
- На роль Доктора Джекилла рассматривались Хавьер Бардем, Джозеф Гордон-Левитт, Том Харди и Эдди Рэдмейн. В итоге она отошла к Расселу Кроу
- Последний фильм о Мумии вышел на экраны за 9 лет до перезапуска ( «Мумия: Грбница Императора Драконов»)
- Режиссёрами могли стать Лен Уайзман («Другой мир») и Андрес Мускетти («Оно»)
- Оказывается, именно Том Круз рассматривался на главную роль в «Мумии» 1999 года, однако затем был сделан выбор в пользу Брендана Фрейзера
- Главным антагонистом картины является Аманет (дочь Фараона)
Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву.