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The Mummy

Мумия, 2017

2017 / США
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98 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Волна перезапусков накрыла Голливуд с головой, и теперь это коснулось классических фильмов о монстрах. Было решено, что истории о таких чудовищах, как Франкенштейн, Дракула и Человек-волк, вернутся на большие экраны. Одним из первых ремейков стала культовая «Мумия». Продюсером является Шон Дэниэл, ответственный за старую трилогию, а пост сценариста занял один из авторов «Прометея» Джон Спэйтс. В режиссёрское кресло сел Алекс Куртцман, снявший фильм «Люди, как мы» и написавший сценарии к таким картинам, как «Трансформеры», «Звёздный путь» и «Новый Человек-паук: Высокое напряжение». На главную роль взяли Тома Круза («Миссия невыполнима», «Человек дождя»). К нему также присоединились: Рассел Кроу («Гладиатор», «Отверженные»), Аннабель Уоллес («Острые козырьки») и София Бутелла («Kingsman: Секретная служба»).

Действие фильма «Мумия» развернётся в наши дни. Главный герой по имени Тайлер Кольт работает в ВМС Америки. Он летит на самолёте с самым опасным грузом на планете. Пролетая над Египтом, самолёт сталкивается с большой преградой, в результате которой падает с Кольтом на борту. Ему удаётся выжить и теперь только он сможет противостоять зловещей Аманет, дочери Фараона...

- Сюжет фильма «Мумия» будет происходить в той же кинематографической вселенной, что и ожидающийся к выходу перезапуск «Ван Хельсинга»

- Сценарий к картине разрабатывался с 2012 года

-  «Мумия» - это первый фильм, где вместе сыграли Том Круз и Рассел Кроу

- На роль Доктора Джекилла рассматривались Хавьер Бардем, Джозеф Гордон-Левитт, Том Харди и Эдди Рэдмейн. В итоге она отошла к Расселу Кроу

- Последний фильм о Мумии вышел на экраны за 9 лет до перезапуска ( «Мумия: Грбница Императора Драконов»)

- Режиссёрами могли стать Лен Уайзман («Другой мир») и Андрес Мускетти («Оно»)

- Оказывается, именно Том Круз рассматривался на главную роль в «Мумии» 1999 года, однако затем был сделан выбор в пользу Брендана Фрейзера

- Главным антагонистом картины является Аманет (дочь Фараона)

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву.

 

7.1 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 8 июня 2017
Премьера онлайн 12 сентября 2017
Премьера в мире 22 мая 2017
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Алекс Куртцман
Алекс Куртцман
В ролях
Том Круз
Том Круз
София Бутелла
София Бутелла
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Аннабелль Уоллис
Аннабелль Уоллис
Кортни Б. Вэнс
Кортни Б. Вэнс
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Опасней любого шторма, страшнее любого пожара – как думаете, что это? Правильно – это женщина в ярости. По сравнению с ней любое стихийное бедствие, любые казни египетские – детский лепет. А уж если девушке пять тысяч лет…. И если почти все из них она провела взаперти… То тогда бегите, бегите и не оглядывайтесь – ибо у вашей «суженой» было достаточно времени, чтоб разозлиться по-настоящему. Впрочем, Ник Мортон (Том Круз) и Крис Вэйл (Джейк…
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Марина Попова 12 июня 2017, 20:22
По ощущениям - средне. Сюжет перемудрили (особенно ближе к концовке), много нудных сцен. Фильм смотреть в 3Д смысла нет - эффектов почти нет, только… Читать дальше…
murka 1 июля 2017, 20:29
Такого г....простите не смотрела очень давно...не понятно в каком жанре и о чем вообще снят фильм....мы боремся со злом поэтому мы его сначала… Читать дальше…
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